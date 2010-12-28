Как встретим год жирных котов

Власти опасаются беспорядков в Москве на Новый год: несогласные, недовольные и просто нетрезвые могут выйти с протестами на улицы. Однако, судя по заявлениям оппозиции, у нее очень скромные планы на выходные – спокойных праздников, видимо, хочется всем.

Елка на Триумфальной

Разрешена акция, которая у московских власти и милиции опасений уже не вызывает: митинг 31 декабря на Триумфальной площади. Получившая согласование Людмила Алексеева просила Эдуарда Лимонова «вести себя нормально». Однако его понятие о норме сильно отличается от представлений правоохранительных органов.

«Если милиция сходит с ума – это не значит, что я схожу с ума,– говорит Э. Лимонов. – У нас есть ясная цель: ненасильственное отстаивание 31-й статьи Конституции. И пока свобода мирных собраний не достигнута, мы будем выходить на Триумфальную площадь в 18.00 по 31-м числам тех месяцев, у которых есть 31-е число. Так повелось с 2009 года. Мне тогда скептики говорили, что люди в Новый год не выйдут, – вышли! И в летнюю жару выходили. И так уже неукоснительно два года: в то же время на том же месте. На этот раз, я уверен, сил так называемого правопорядка будет не счесть».

В новогодние праздники в Москве будут предприняты серьезные меры безопасности. В ночь на 1 января порядок в центре города обеспечат, по самым скромным прогнозам, свыше 5 тыс. сотрудников милиции, курсантов военных и милицейских училищ. Гуляющим гражданам не разрешат пить алкоголь, включая шампанское, а также использовать пиротехнику вплоть до бенгальских огней. Спецслужбы предупреждают, что радикалы могут попытаться устроить противоправные акции под предлогом ночных гуляний.

«Я хоть и мало знаю эту публику, считаю такое маловероятным, – сомневается Людмила Алексеева. – В праздник ведь будут всякие концерты, гуляния, и эти самые «радикалы», что были на Манежной, скорее всего, пойдут туда, большинство из них все-таки дети – в основном школьники, старшеклассники. Я надеюсь, что все будет более или менее спокойно».

Многие очень рассчитывают на мороз в новогоднюю ночь и последующие выходные: на холоде не до протестов. «Холод нашего человека никогда не останавливал, – не согласен Геннадий Гудков, депутат ГД фракции «Справедливая Россия». – Скорее жара. Но я все же думаю, что в праздники будет затишье, должны же быть у людей какие-то правила, представления о морали. В Новый год все конфликты надо отложить, не омрачать праздник. Я думаю, по крайней мере, до середины января эксцессов больше не будет».

Тише, мыши

Но потом граждане придут в себя, протрезвеют, глянут на счета за ЖКХ, сравнят их с собственными зарплатой и пенсией... Тут бы властям и опасаться протестов. Свой новогодний утренник-пикет уже провела партия «Яблоко»: поздравила москвичей с наступающим «Годом жирных котов». 2011‑й – Год кота по восточному гороскопу – будет, судя по всему, очень удачным для тех, кто предоставляет москвичам электроэнергию, газ, горячую воду, услуги связи.

«На самом деле каждый год происходит одна и та же история, – объясняет Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». – Повышение тарифов в начале года обгоняет инфляцию в 2–3 раза. Кто-то имеет с этого очень большие доходы, в первую очередь естественные монополии. Это бесконечный обман, фактически под видом тарифов мы имеем налог, который растет в разы быстрее других налогов. Тарифы эти утверждают чиновники. В Москве – региональная энергетическая комиссия, финансовая деятельность которой совершенно непрозрачна. В следующем году мы собираемся организовать массовые акции по противодействию росту тарифов. Пока мы провели только пикет-утренник, поздравили людей с подарочком от ЖКХ, от транспортников. Накануне Нового года и в праздничные дни много людей собрать сложно...»

Весеннее обострение

Зима все же может пройти спокойно, особенно если в январе ударят сильные морозы. Но весной отложенные социальные проблемы покажутся из-под снега. Год предстоит трудный и для большинства совсем не «жирный». «К весне люди почувствуют на себе, как все подорожало, а зарплаты не выросли, – предупреждает Алексей Луговских, преподаватель Московского государственного финансово-экономического института. – Все курки взведены существующей обстановкой, она в России крайне провокативная. Мне только кажется, что основные протестные настроения уйдут из Москвы на периферию».

О грядущих экономических сложностях говорит и Виктор Илюхин, депутат ГД от Коммунистической партии: «Бюджет принят с дефицитом в два триллиона плюс дефицит этого года. По оценкам специалистов, будет не хватать 3–3,5 триллиона. Цена за газ только за первый квартал 2011 года вырастет на 25% и будет продолжать расти! А значит, повысится цена на все остальное. При этом жилищно-коммунальное хозяйство изношено на 80%, промышленное оборудование – так же.

Наполняемость пенсионного фонда очень невелика. И на таком фоне еще и обострились национальные противоречия. Я лично это связываю с обострением отношений в правящем тандеме, не исключаю, что националистический фактор будет использован в этом противоборстве. То, как все происходило на Манежной площади, показывает, что у этих мероприятий есть организаторы. Возможно, Новый год нам и дадут отметить спокойно, но вот что после 10–15 января не будет вспышек – я не уверен».

Для многих успокоительно видеть за декабрьскими событиями в Москве неких организаторов – ведь стихийные акции гораздо страшнее. И, похоже, произошедшее сильно напугало власть. Яснее любых заявлений это покажут гуляния в новогоднюю ночь: без шампанского и бенгальских огней, под присмотром многотысячной армии милиционеров.