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Молодожены-«октябрята» не маются

Старые-новые привычки москвичей

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Александра ЛАВРОВА ]

<nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr>Молодожены-«октябрята»</nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr> не маются
Фото И. СТОМАХИНА

 

Так, в мае ЗАГСы практически пустуют. Люди до сих пор верят, что, поженившись в мае, всю жизнь маяться будут. Особенно много свадеб в День святого Валентина и на Красную горку. На эти дни резервирование начинается за полгода, и в каждом Дворце бракосочетаний расписываются 35-40 пар.

В общем-то, как считают работники ЗАГСа, для свадьбы всякий день хорош, кроме воскресенья и понедельника. Воскресенье игнорируют потому, что не дело это - гулять накануне рабочей недели. А для исключения из свадебной недели понедельника никаких рациональных причин нет. У кого я ни спрашивала, почему в первый день недели расписываться нельзя, все пожимали плечами и говорили: «Примета нехорошая!»

Зато другая плохая примета больше не имеет над москвичами власти. Еще пять-семь лет назад было не принято, чтобы родители ездили в ЗАГС. Они провожали молодую пару из дому. А потом уже встречались с расписавшимися супругами на венчании или на банкете. Сейчас такой традиции уже нет. И работники ЗАГСов этому очень рады. Дело в том, что при родителях на свадьбе случается меньше инцидентов. Друзья молодоженов, как правило, остаются трезвыми до самого банкета и в самый торжественный момент не начинают орать во весь голос:
«Са-а-а-аня, одумайся!» Раньше такое не раз бывало.

Ценные бумаги в подарок

Подарки молодоженам тоже меняются. Если раньше дарили комплекты постельного белья или сервизы (молодожены потом не знали, куда девать груды наволочек, простыней, чашек и блюдец), то сейчас пришла мода на сертификаты - своеобразные «ценные бумаги», которые можно обменять в магазине на любые покупки на указанную сумму. Такие сертификаты предлагают почти во всех крупных торговых домах. Хотя москвичи при выборе подарков больше всего ценят все же оригинальность. Одному знакомому «брачующемуся» подарили дорожный знак, запрещающий поворот налево.

Столичные свадебные традиции в последнее время не избежали и европейского влияния. Например, букет невесты - атрибут западной свадьбы, который прижился у нас только лет пять назад. Раньше просто дарили цветы, не оформленные в миниатюрные букеты. Зато с обручальными кольцами связаны исконно русские поверья: они символизируют неразрывность брачного союза. Только теперь оба кольца, как правило, золотые. А до революции невесте надевали серебряное, а жениху -
золотое.

Другая неизменная, но уже более позд­няя традиция - возлагать цветы к памятникам. В советское время это было данью коммунистической идеологии. С другой стороны, войну помнили хорошо. Сегодня после свадьбы продолжают ездить к памятникам. Но мотивация иная. Как правило, лимузины можно заказывать минимум на три часа. На поездку в ЗАГС хватает и двух. Чтобы с пользой потратить оплаченное время, молодожены едут к памятнику Неизвестному Солдату, к Вечному Огню. Раньше излюбленным местом были Воробьевы горы. Теперь больше всего молодоженов на Поклонной горе. Некоторые брачующиеся горожане едут к памятникам по­оригинальнее - например, к монументу, посвященному сырку «Дружба». Чтобы семья дружная была.

Замок на счастье

Еще одна новая привычка: молодожены вешают разнообразные замки на Лужков мост, соединяющий Болотную площадь и Лаврушинский переулок. А ключики от этих замочков выбрасывают в реку, чтобы никто не мог разомкнуть единство влюбленных. Прибалтийская традиция москвичам пришлась по нраву, зато ее не оценили московские власти, которые считают, что инородные предметы нарушают архитектурный ансамбль моста. Да и в плане безопасности это тоже не очень правильно. Так что навешанные молодоженами замки по ночам спиливали рабочие. Но за день мост снова оказывался в «железных оковах». Сейчас поблизости планируется установить специальную решетку, на которую влюбленные должны будут вешать символы крепких брачных уз. Понравится ли москвичам это нововведение, пока не понятно.

Аргумент специалиста

Марина КИСЕЛЕВА, директор Дворца бракосочетаний №3:

- В последнее время я стала отмечать, что наряды молодоженов становятся все дороже и дороже. У ЗАГСа не увидишь дешевых машин - одни иномарки, лимузины. Особенно приятно то, что все чаще я узнаю: молодожены оплачивают свадьбу самостоятельно, не заставляя родителей влезать в вереницу долгов. Самим платить за бракосочетание стало даже модно! Возможно, это связано с тем, что значительно повысился возраст вступающих в брак. Теперь молодоженам в среднем по 25-28 лет. К этому моменту обручающиеся уже, как правило, заканчивают университеты, активно делают карьеру, сами зарабатывают на жизнь и живут отдельно от родителей.

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