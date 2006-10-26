На метро наденут противогаз

Но есть такие сценарии, которым в этой жизненной книге лучше не появляться. А то сразу становится уж очень страшно. И есть люди, у которых такая работа - делать все, чтобы этого не случилось. По заказу правительства Москвы городское научно-производственное объединение «Химавтоматика» разрабатывает систему, которая позволит не допустить химической атаки под землей. А если беда все же случится, людские потери будут минимальными.

Самый страшный такой теракт произошел в токийском метро, когда адепты секты «Аум Синрике» распылили отравляющий газ зарин. Помня об этой трагедии, разработками по противодействию химическому оружию сейчас занимаются не только в Москве, но и в Европе и США. Американцы уже потратили на подобные технологии более 1 млрд. долларов. Впрочем, они до сих пор не могут добиться того, чего хотят. Ученые из Вашингтона мечтают изобрести такую технику, которая поможет стражам порядка не только сразу вычислить злоумышленника, но и определить, какую «химию» он пытается распылить. «Их система постоянно выдает ложные сигналы, а цена одного датчика уже перевалила

за 56 тысяч долларов! - рассказывает Александр Попов, главный разработчик новой системы противодействия химатаке в столичном метрополитене. - Нам город выделил 20 млн. руб. на разработку и по 1 млн. руб. на приборы на каждой станции. Хоть у нас финансирование и скромнее на порядок, но наши датчики и интеллектуальные системы ошибаются раз в сто лет!»

Через два месяца на станции «Белорусская-кольцевая» отечественная система химбезопасности пройдет тестирование. Ночью, когда в метро не будет людей, там распылят газ и проверят, как работают датчики. Это будет последнее испытание, после которого приборы начнут устанавливать на всех станциях. Специальные датчики разместят и в тоннелях. Дело в том, что ветки метрополитена, особенно в центре города, повсюду пересекаются с линиями высокого давления газопроводов. В некоторых местах расстояние между ними не более 15 метров. Если террористы подключатся к газопроводу (а это несложно), природный газ заполнит тоннель. Взрыв будет нешуточный. Чтобы этого не случилось, будет смонтирована специальная аппаратура слежения, позволяющая предупредить утечку газа на особо опасных перегонах подземки.

Как утверждают разработчики системы, от этих мер будет не только техническая польза, но и психологическая: «химические» террористы, узнав, что метро так хорошо защищено, оставят его в покое.