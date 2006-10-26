Игры в автоматы

На днях мэр Москвы высказал идею: а почему бы не разместить наш «Лас-Вегас» в Ивановской области? Рядовые ивановцы от этого предложения вряд ли придут в восторг. Но губернатор области Михаил Мень, человек из лужковской команды, обеими руками «за». Он утверждает, что все полагающиеся по закону проценты от тех сумм, которые богатые граждане оставят в зоне казино и в бездонных карманах «одноруких бандитов», пойдут в местный бюджет.

Место под финансовым солнцем

Давайте определимся, о чем идет речь. Разделим казино и залы игровых автоматов. Все-таки это разные вещи. Помпезные казино изначально предназначены для людей богатых, считающих сидение за карточным столом или игру в рулетку одним из видов полноценного досуга. Ну что тут сказать... Каждый отдыхает в меру способностей и толщины кошелька. Мы же говорим об игровых автоматах. Ставки в «одноруких бандитах» в основном по карману даже школьникам и пенсионерам.

Есть у меня друг детства Серега Морозов, толковый электронщик. Он давно уже работает мастером в фирме, которая паяет-собирает всевозможные аппараты с электронной начинкой. Включая игровые автоматы. С нашего рынка фирма уже ушла (он переполнен) и работает на украинских заказчиков. Да как работает - на полную загрузку! Потому что даже в не шибко богатой Украине игровой автомат дает колоссальную прибыль (что же говорить про Москву!). Установленный в самом затхлом углу, в самом неудачном месте, такой «бандит» «зарабатывает» не меньше 500 долларов в месяц. Разумеется, его владельцу есть за что любить своего кормильца! И бороться за его место под финансовым солнцем.

Еще 13 ноября 2005 года Мосгордума приняла закон «О размещении объектов игорного бизнеса на территории Москвы». Согласно ему, таким объектам запрещено функционировать в жилых домах, медучреждениях, школах, детских садах, а также на рынках, в магазинах, подземных переходах, вестибюлях метро, на железнодорожных и автовокзалах. А в начале июля сего года Верховный суд РФ приостановил действие этого московского закона. На основании того, что он противоречит федеральному законодательству о лицензировании, которое и определяет, кто, что и где может устанавливать.

Тем не менее чиновники отчитываются: «За год действия закона закрыто более 1500 игорных заведений из 2700 имеющихся в наличии. После отмены закона «однорукие бандиты» на прежние насиженные места не вернулись». Лично для меня это как вести с другой планеты. Под окнами моего дома аккурат год назад открылся игровой зал. Борьба жителей микрорайона за его закрытие - все равно что попытка пробить стену подушкой. Ответ районных властей на петиции с десятками подписей всегда один: у владельцев все в полном порядке. Хотя налицо целый букет нарушений: зал располагается в магазине, площадь его менее 80 метров, непосредственно к магазину примыкает детская площадка... Пару недель назад был свидетелем очередного скандала. Женщина с ревущим ребенком на руках поймала мужа на выходе из этого зала и костерила его на чем свет стоит: «Опять, подлец, последние деньги на автоматы ухнул?!» И стыдила ухмыляющихся охранников - как вам не стыдно, гады, на чужом горе жировать! Ответили ей логично: а никто его сюда силой не тянул - сам пришел. Сильный козырь, крыть нечем.

Подполье в законе?

На федеральном уровне упорядочить деятельность игровых заведений никак не удается. Четкой законодательной основы этот бизнес не имеет. Он до сих пор регулируется разноголосицей постановлений правительст­ва и местных властей. Сорняки же в отсутствие пригляда, как известно, разрастаются буйно. Для решения проблемы понадобилось личное вмешательство президента. Да не просто привычный нагоняй правительст­ву (сколько их было!), а внесение в Госдуму закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Думцы взяли под козырек и пообещали до конца осенней сессии закон принять. Хочется в это верить.

Представители игорного бизнеса на пресс-конференциях пугают тем, что в случае ужесточения законодательст­ва у нас появятся подпольные казино. Может быть, но играть в них будут единицы. И потом, о чем вообще речь? На все незаконное есть соответствующие разделы Уголовного кодекса. Сейчас же творится беспредел в законе.

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