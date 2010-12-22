Прибыльная история

Историческая застройка имеет все шансы стать мощным ресурсом развития города, приносящим значительную прибыль. Городские власти этого не понимают: они воспринимают архитектурное наследие столицы как помеху градостроительству. Бороться с таким стереотипом пытаются защитники столичной старины: на днях они провели масштабный круглый стол, в котором приняли участие все общественные организации, занимающиеся охраной культурного наследия.

По словам участников обсуждения, «изобретать велосипед» столичным чиновникам не нужно. Сегодня в городе уже существует множество отдельных примеров, позволяющих увидеть эффективную «работу» исторического наследия. Успешно зарекомендовала себя практика создания арт-объектов в бывших промышленных зданиях. Яркий пример – всем известная галерея «Винзавод» недалеко от Курского вокзала. В XIX веке здесь располагались знаменитые на всю столицу пивоварни «Московская Бавария». Здания хорошо сохранились до наших дней. Сегодня «Винзавод» входит в число самых посещаемых столичных музеев.

Печальный аргумент Как отметили участники круглого стола, из-за безграмотной градостроительной политики последнего десятилетия столица лишилась возможности зарабатывать на наследии самым доступным способом – проведением экскурсионных программ. «Безвозвратно утеряны для истории Тверская с прилегающими переулками, Остоженка, Воздвиженка, Большая Никитская, Большая Дмитровка, Никольская, Страстной и Рождественский бульвары. Список можно продолжать», – констатирует координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. – Единственным экскурсионным объектом в городе остался Кремль. Но он находится в особом положении. Монопольное право на проведение экскурсий там имеет федеральное государственное учреждение культуры «Музеи Московского Кремля». А значит, как ресурс для развития и заработка самый центр столицы сегодня потерян».

«Таких потенциально успешных комплексов в Москве довольно много, – продолжает тему Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор». – Например, неподалеку от «Винзавода» находится комплекс прекрасно сохранившихся зданий бывшего газгольдерного завода, построенного в 60-е годы XIX века. Сейчас там непроизвольно возник своеобразный арт-городок. Бывшие заводские помещения арендуют дизайнерские и архитектурные студии, ремесленные и художественные мастерские. Между тем собственник планирует эти здания сносить. Если бы город обратил внимание на эту территорию, мы как минимум получили бы второй «Винзавод», а как максимум – целый арт-квартал, подобный лондонскому кварталу «Сохо».

Существенную прибыль может принести размещение торговых площадей в подлинных исторических интерьерах. По словам экспертов, мировая практика давно показала, что товары класса «люкс» в торговых домах «с историей» продаются гораздо успешнее, чем в безликих мегамоллах. Это подтверждается статистическими данными. Примеры таких магазинов – галерея «Лафайет» в Париже, ГУМ и ЦУМ в Москве.

Сейчас защитники архитектуры предлагают обратить пристальное внимание на многострадальный «Детский мир». Здание находится на реконструкции с осени 2008 года, и общественники уже не раз били тревогу по поводу уничтожения уникальных интерьеров. Между тем инвестор, по словам представителей «Архнадзора», готов к переговорам и при определенном финансовом участии города согласен сохранить исторический облик здания.

«Никто не выступает за превращение центра Москвы в застывший музей: здесь должны быть и бизнес, и жилое строительство, и развлекательная инфраструктура, – говорит Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». – Все это может благополучно ужиться с исторической средой – страны Европы подают нам прекрасный пример».

По итогам обсуждения специалисты подготовят мэру Москвы рекомендации, в которых подробно расскажут об экономическом потенциале исторической застройки столицы. Остается надеяться, что власть к ним прислушается. И надежды эти уже имеют основания. Например, на днях заместитель мэра по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что члены Правительства Москвы готовы обсудить судьбу «Детского мира» на заседании городской Земельно-градостроительной комиссии с участием представителей Москомнаследия. Примечательно, что во времена правления Ю. Лужкова такой вопрос даже не ставился.