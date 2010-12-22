Пять ответов о «Народных гаражах»

Кто бы что ни говорил, но факт остается фактом – программа «Народный гараж» в Москве давно уже сдвинулась с мертвой точки и набрала обороты. В 2010 году по Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе Москве («Народный гараж») велись строительные работы на 120 объектах гаражного назначения (на 41,8 тыс. машино-мест). Несколько десятков объектов уже сданы либо готовятся к сдаче в эксплуатацию до конца 2010 года.

Цена не повысилась – машино-место по-прежнему можно купить за 350 тысяч рублей. Как это сделать?

1. Как его приобрести?

В каждом административном округе столицы действуют территориальные подразделения ГУП «Дирекция гаражного строительства». Адреса и телефоны подразделений можно узнать на «Горячей линии» – (495) 730-95-51. Или на сайте Дирекции www.mskgarage.ru.

Обратившись в Дирекцию, вы можете уточнить наличие свободных машино-мест в интересующем вас «народном гараже» и, в случае положительного решения, заключить договор на участие в долевом строительстве. В соответствии с этим договором вы должны в течение двух недель открыть аккредитив в банке, на который нужно внести 350 тысяч рублей. Либо оформить в банке ипотечный кредит. Внесенные на аккредитив деньги остаются в вашей собственности до тех пор, пока строительство гаража не будет закончено и с вами не будет подписан акт о передаче вам в собственность машино-места. Только тогда вы подаете заявку в банк с разрешением «раскрыть» аккредитив и перечислить ваши деньги.

2. В каком банке открывать аккредитив?

Открытие аккредитива возможно в одном из банков – партнеров программы «Народный гараж». В каком конкретно, можно уточнить в Дирекции в момент заключения договора на участие в долевом строительстве.

3. Нужна ли московская регистрация?

Конечно, программа «Народный гараж» изначально нацелена на то, чтобы москвичи смогли купить недорогие машиноместа в шаговой доступности от своего дома. Поэтому в первую очередь рассматриваются заявки жителей тех районов, где они построены. Но, при наличии свободных машино-мест, собственником «народного гаража» может стать любой гражданин России.

4. Можно ли купить несколько «народных гаражей»?

Законодательно нет никаких ограничений по количеству приобретаемых машино-мест.

5. Нужно ли быть автовладельцем?

Абсолютно не обязательно. Вы можете приобрести машино-место, даже не имея в наличии автомобиля.