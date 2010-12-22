Кто за мечеть?

Премьер-министр В. Путин заявил, что новая мечеть в Москве будет построена. «Не в Текстильщиках», – пообещал жителям района префект Юго-Восточного округа столицы Владимир Зотов. В каком другом округе власти найдут участок для строительства, а также горожан, которые захотят с ней соседствовать, – вопрос остается открытым.

По минарету на округ

Проживающие в Москве мусульмане считают, что по справедливости новые мечети должны быть построены в каждом округе – только тогда они смогут вместить растущее число приверженцев ислама в столице России. Совет муфтиев уже обратился к Дмитрию Медведеву и Сергею Собянину с просьбой выделить в городе земельные участки под строительство. Мусульманские лидеры жалуются также, что «постоянно сталкиваются с серьезными протестами отдельных неформальных общественных организаций, призывающих людей выступать против возведения мечетей в столице».

Совет муфтиев считает такую реакцию местного населения «средством давления на государственные и муниципальные органы, отвечающие за обеспечение социального порядка, межрелигиозного и межнационального согласия». Однако прозвучавшее на днях в ходе прямой линии заявление Владимира Путина: «В Москве запланировано строительство мечети. Это будет сделано» – добавило мусульманам оптимизма.

Зато оно сильно встревожило жителей Текстильщиков, которые были уже уверены, что отстояли свой парк. «Это заявление было совсем неуместно, – комментирует депутат Государственной думы Виктор Илюхин. – Только подливает масла в огонь. Мусульман успокоили или нет – неизвестно, а местные жители теперь волнуются, думают – только бы пронесло, только бы напротив их балкона мечеть не построили. Где, интересно, в Москве такое место, чтобы это не вызвало конфликтов?»

Парк отстояли

Волнующихся противников строительства на Волжском бульваре сразу после обещаний В. Путина приехал успокаивать префект ЮВАО Владимир Зотов. Он официально заявил, что мечети на этом участке не будет: «Данное место в Текстильщиках является непригодным для подобного строительства. Премьер-министр страны пообещал построить мечеть в столице, но не конкретизировал место. Оно в дальнейшем может быть подобрано Москомархитектурой в любом округе города».

Слова префекта собравшиеся встретили аплодисментами и криками «ура!». Значит, беспокоиться теперь надо всем остальным немусульманам-москвичам, которые не хотели бы, чтобы из соседнего парка раздавались призывы на молитву, а во дворах прихожане с горячей южной кровью танцевали лезгинку и резали баранов.

«Мнение людей нужно учитывать, понимать, откуда берется страх, – размышляет депутат ГД от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. – С другой стороны, развитие традиционного ислама в противовес ваххабизму для Москвы и страны очень важно в отношении борьбы с экстремизмом и терроризмом. Поэтому нет ничего плохого в том, что в Москве будут построены мечети. Но, может, протесты возникают вообще не из-за антиисламских настроений людей, а просто им парки жалко, как в Текстильщиках?»

Жители ЮВАО действительно в своих протестах против мечети напирали в основном на дефицит зеленых насаждений в районе. Но настоящие противоречия с мусульманскими общинами гораздо глубже, и недавние события в Москве это наглядно показали. «В городе идет борьба национальностей, – считает адвокат Владимир Жеребенков.

– Все видят, как вольготно здесь кавказцам. Если надо получить земельный участок или купить палатку, занять выгодное место – пожалуйста!

Все лучшее отдается им. Знаете их лозунг: кого хочу – того куплю. Почему огромные торговые центры построены в крупных транспортных узлах чуть ли не поперек МКАД? Такое только за большие откаты возможно! Вот и накипело: мол, им все, а мы – по остаточному принципу.

Но раз решение было озвучено на таком уровне – что делать? В других странах, в крупных городах строительство минаретов, наоборот, замораживают. А у нас, значит, будут строить. Лишь бы подальше от учебных заведений и спальных районов. И самое главное: исключительно на деньги самой диаспоры, без госдотаций – средств у этой конфессии достаточно. Но в Москве, мне кажется, ей наверняка помогут из федерального и городского бюджетов: выделят участок, проведут коммуникации – под лозунгом, что обеспечивают согласие в обществе».

Молельные дворики

На самом деле власти города всячески затягивают решение вопроса о новой мечети (а тем более мечетях), понимая, что спокойно оно не пройдет. Но проблема назрела: существующие сооружения действительно уже не вмещают желающих их посетить, и каждую пятницу жизнь окрестных кварталов превращается в кошмар.

«Ну что делать, если Москва по факту стала огромным многонациональным государством в государстве? – спрашивает координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. – Здравый смысл и желание спасти памятник культуры подсказывают, что новую мечеть нужно строить. Но прежде всего – начать диалог с жителями районов возле предполагаемого строительства, дать людям гарантии соблюдения общественного порядка».

Закон предоставляет окрестным жителям возможность повлиять на принятие решения о любом строительстве. После того как выбран участок, Москонтроль дает Мосархитектуре поручение составить проектное задание, а затем районная управа организует общественные слушания. Если жители категорически выскажутся против объекта – то по правилам строительство не начнется. Таким образом, вопрос о новой мечети может быть решен положительно и безболезненно только в районах компактного проживания мусульман. Но таких мест в Москве пока еще нет.