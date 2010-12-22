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Дешевый свет нам не светит

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Дешевый свет нам не светит

В одном из последних номеров «АН» писали о небывалом росте тарифов ЖКХ с 1 января 2011 года. Как выяснилось на днях, есть вероятность, что платить за некоторые услуги горожанам придется еще больше. В частности, в копеечку москвичам влетит оплата электроэнергии в банковских отделениях. К сумме, указанной в квитанции, может прибавиться комиссия за прием платежа.

Идея взимать комиссионные платежи при расчете за свет с граждан не нова. Еще в апреле нынешнего года городские чиновники заявили, что столичные банки с 1 мая получат такое право. Объяснили это тем, что Банк Москвы, который компенсировал расходы приемщикам платежей, подобные траты «не тянет». Благодаря широкому общественному резонансу проблему удалось решить: банки договорились с энергосбытовыми компаниями, которые взяли компенсацию расходов на себя.

И вот к концу года компания «Мосэнергосбыт», которая сегодня является монополистом в поставке электроэнергии в столице, сообщила банкам, что с 1 января 2011 года отказывается  компенсировать комиссии за оплату своих услуг. Фактически это означает, что банки будут вынуждены переложить расходы на тех, кто приносит им платежки, то есть на обычных граждан. Иначе новый порядок грозит банкам убытками до 333 млн. руб. в год.

Мотивы отказа Мосэнергосбыта возмещать банкам комиссионные платежи очевидны. Региональная экономическая комиссия (РЭК), устанавливающая тарифы на оплату услуг ЖКХ, в этом году в очередной раз проигнорировала давнее желание монополиста «отпустить» цены на электричество. Повышение тарифов на электроэнергию оказалось самым щадящим среди всех коммунальных услуг. Ответ последовал незамедлительно: компания решила переложить часть своих расходов на банки и граждан.

Нужно отметить, что кредитные организации изо всех сил пытаются играть по-честному, предлагая варианты выхода из сложившейся ситуации. Руководство банков готово установить минимальный размер комиссии, который позволит только покрыть издержки. Он составит 2,5% к сумме при оплате в банке и 1% – в случае платежа через банкомат, Интернет или электронный терминал. Более того, данную сумму, по предложениям финансистов, можно уменьшить до 2% и 0,5% соответственно в том случае, если включить оплату электроэнергии в Единый платежный документ (сегодня граждане рассчитываются за свет по отдельным платежкам).

Но монополист будто не слышит разумных доводов. От своих платежек Мосэнергосбыт отказываться не хочет – заявляет, что суммы их платежей очень сложно рассчитывать «в куче» со всеми остальными коммунальными услугами. Фактически компания нарушает Постановление Правительства Москвы от 25.06.02 №476-ПП, предписавшее поставщикам электроэнергии отказаться от собственных квитанций. Сбытовики молчат и о том, что  граждане, платящие за электричество по «дневным» и «ночным» тарифам, получают разные платежки на каждое время суток. Это приведет к тому, что комиссия для горожан, выбравших такой метод оплаты, увеличится в разы.

Позиция Мосэнергосбыта более чем цинична. Во-первых, там  прекрасно понимают, что отказаться от их услуг горожане не могут: единственный конкурент фирмы (компания «Русэнергосбыт») ушла со столичного рынка 1 июля 2010 года. Во-вторых, в компании уверены, что неизбежная волна возмущения их практически не затронет. Не все возьмутся дозваниваться до офисов компании и уж тем более устраивать пикеты под их окнами. Зато каждый выскажет свои претензии ни в чем не повинным сотрудникам банка. Представители крупнейших кредитных организаций, в свою очередь, прекрасно понимают, как ударит по кошелькам рядовых горожан очередное увеличение платы. Видные игроки банковского сектора подготовили мэру Москвы С. Собянину письмо, в котором подробно изложили свои опасения и предложили пути выхода из сложившейся ситуации. Что-то скажет мэр?

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