«Рынковская» экономика

С. Собянин затеял проверку рынков Москвы неслучайно. Закрыв Черкизон, прежняя мэрия не решила проблему незаконной торговли в городе. Сплошь и рядом оптовики сбывают контрабанду и нарушают налоговое законодательство.

Дикая торговля

Предпринимательская общественность считает: большинство столичных рынков (а в Москве их – 81) работают с нарушением закона. «Сами по себе рынки – нормальное явление. Но они должны быть цивилизованными, а не дикими, как сейчас в Москве», – возмущается Дмитрий Горбунов, один из руководителей Московской ассоциации предпринимателей.

Судите сами. Большинство продавцов не имеют медкнижек. Кассовые аппараты, особенно на мелких точках, отсутствуют. Торговых мест везде больше заявленного количества. Качество товара неподконтрольно Росздравнадзору и Роспотребнадзору. Это, к сожалению, устраивает самых бедных пенсионеров, что осознанно покупают на рынках наиболее дешевые просроченные продукты.

«Обмануть в магазине – в наше время уже редкость, а на рынках – обычное дело, – комментирует депутат Мосгордумы Антон Палеев («Единая Россия»). – Известны случаи массовых отравлений продовольственными товарами, зараженными опасными инфекциями. Так что в Москве всегда существует вероятность эпидемии! Проверку торговых рядов можно только приветствовать. Скорее всего, она инициирована затем, чтобы снизить опасность массовых отравлений».

«Цены на рынках уже превысили стоимость продукции в гипермаркетах и многих магазинах. Оптовая торговля перестала выполнять свою социальную функцию, – говорит депутат Госдумы Олег Куликов (КПРФ). – Люди ходят в эти торговые точки скорее по инерции. Они ориентированы на жителей близлежащих домов, которые отовариваются там уже не одно десятилетие.

Если бы все имели автомобили, туда вообще бы никто не ходил – ездили бы в гипермаркеты на МКАД. В 90-е годы рынки сыграли положительную роль, а теперь это устаревшая форма торговли. И, как правило, их проще закрыть, чем призвать к закону».

Берлоги окраин

Крытые рынки для эмигрантов – и работа, и дом. Дом без горячей воды и канализации. «Цивилизованные продавцы» селятся по соседству по 10–15 человек в квартире. Обживают целые кварталы. «Естественно, такое скопление «неместных» вызывает недоумение москвичей, – отмечает депутат Мосгордумы Инна Святенко («Единая Россия»). – Кому приятно, когда в вашем подъезде проживает множество людей, не говорящих по-русски. А главное: они не собираются адаптироваться. Спрашивается, для кого в московских библиотеках открыты специальные центры русской культуры?»

«Не будем путать причину и следствие: не преступность из-за миграции, а миграция из-за преступности. Рынки сегодня выполняют функцию криминальных берлог», – говорит депутат Госдумы Илья Пономарев («Справедливая Россия»). Среди торговых рядов нелегально меняют валюту, сбывают безакцизные алкоголь и табак. Там удобно продавать и наркотики. Да и сама по себе аккумуляция денег, которые не прошли через кассовый аппарат и не учтены государством, – это подпитка для организованной преступности.

Московские рынки можно назвать свободными экономическими зонами. У них свои законы, банковская система и силовые структуры. «Я как-то раз попробовал устроить разбирательство у прилавка, – рассказывает депутат Госдумы Игорь Эдель (КПРФ). – Пытался вызвать налоговую службу, но без толку. Она вообще туда не суется, как, впрочем, и милиция. Директор рынка сказал как отрезал – это их территория, такие здесь правила. То есть полное отсутствие цивилизации, натуральная тайга! А таджикские охранники в черной форме вообще намекали мне, что лучше бы я успокоился, а то здоровьем рискую».

Дополнительный аргумент «На Западе рынки – это ярмарки выходного дня, где люди торгуют недорогими продуктами со своих огородов. А в Москве доступ фермерам к прилавкам закрыт перекупщиками. Причем эти «бизнесмены» отдают предпочтение некачественным иностранным продуктам, – рассказывает депутат Госдумы Олег Куликов. – Проблема касается не только рынков, но и магазинов. Есть так называемый входной билет в московскую торговлю – пробная партия товара по существенно заниженной цене (форма обычной взятки). Этот «билет» часто недоступен для небольшого или даже среднего производителя.

Мэр! Семь раз отмерь!«Организованная преступность станет противиться закрытию рынков, – рассуждает И. Пономарев. – Но стрельбы не будет. ОПГ способны лишь давить на чиновников, которые находятся у них на содержании. Последние могут саботировать решения мэра, несильно закручивать гайки. Так было, например, с казино.

Надо понимать, что нынешние «рыночные отношения» сложились еще при Лужкове. И наверняка не без весомой пользы для предыдущего руководства города. Чтобы отсечь эти финансовые потоки, С. Собянин и задумал инвентаризацию. Мелкие точки вообще могут остаться без внимания. Но крупные рынки слишком заметны для мэра и общественности».

Как показала история с палатками, метла С. Собянина метет без разбора. Но в городе есть примеры и цивилизованной торговли. «В Москве функционируют и вполне приличные рынки. Там торгуют не мигранты, а москвичи, для которых это давний семейный бизнес. Нельзя не подумать о них, – говорит И. Эдель. – В команде С. Собянина есть мелкие чиновники, которые могут устроить ужасный кавардак. Как и в случае с ларьками, они будут сносить рынки без причин. На всякий случай: «А вдруг приедет мэр и ему не понравится?»

«Новый мэр демонстрирует в своих решениях резкую импульсивность, которая ни к чему хорошему не приводит, – комментирует депутат Госдумы Антон Беляков («Справедливая Россия»). – Надо понимать: рынки неслучайно так называются. Они являются порождением рыночной экономики. То есть существуют только потому, что на них есть потребительский спрос. Конечно, продажу просроченных товаров государство поддерживать не должно. Но оно обязано найти золотую середину между ужесточением требований к торговле и заинтересованностью покупателей приобретать недорогой, но качественный продукт».