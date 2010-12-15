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Не лицом к городу

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Не лицом к городу

Давно с москвичами не общался с телеэкрана их мэр. Но скоро они снова будут регулярно видеть своего мэра, теперь Собянина, в специальной передаче на ТВЦ, но уже не   «Лицом к городу».

Пресс-службе Сергея Собянина и людям, привлеченным к созданию новой телепрограммы для градоначальника, сейчас не до подготовки к праздникам – им, как говорят, дано поручение сделать все для того, чтобы мэр успел пообщаться с москвичами с телеэкрана еще до Нового года. Говорят, что передача выйдет уже 22 декабря. Просторная студия будет с панорамным видом на Москву. Ясно, что Павел Горелов эфир вести не будет – слишком ассоциируется он с лужковскими передачами.

Новая программа будет называться «Наш город». Говорят, формат предыдущей передачи не устраивает С. Собянина. Иногда вместо Лужкова в студию по вторникам приходили его замы. Пока неизвестно, планирует ли мэр обращаться к горожанам исключительно лично. Персонально курировать процесс будет Гульнара Пенькова, пресс‑секретарь городского главы. По ее словам, вопросы мэру пока будут поступать на сайт РИА «Новости» в разделе «Москва» и на сайт телеканала «ТВ Центр». В руководстве «ТВ Центра» подтвердили, что подготовка первой программы идет уже полным ходом.

Этот московский телеканал вообще ждет в наступающем году много нового. После выступления Дмитрия Медведева о необходимости приватизировать региональные телекомпании на ТВЦ сразу поняли, что идея президента их коснется непременно. Ведь основная претензия к таким каналам помимо «карманности» – огромные расходы на их содержание. ТВЦ, пожалуй, наиболее дорогостоящий – в 2009 г. Москва выделила ему около 3 млрд. руб. из бюджета.

С другой стороны, он – один из самых богатых региональных каналов. Его доходы составляют в общей сложности 5 млрд. руб., а принадлежащая ему недвижимость оценивается в 1 млрд. рублей. Так что охотники приватизировать ТВЦ наверняка найдутся.

Уже есть предположения, кому именно достанется ТВЦ. Известный питерский бизнесмен, совладелец банка «Россия» и друг Владимира Путина Юрий Ковальчук сейчас активно скупает СМИ. Его холдинг «Национальная медиагруппа» (НМГ) сейчас владеет Пятым каналом, РЕН-ТВ, компанией «Национальные коммуникации», занимающейся кабельным телевидением. Переходят к Ковальчуку и газеты «Известия» и «Жизнь». Новый медиамагнат собирается превратить эти СМИ в «эффективные бизнес-структуры». Та же участь, видимо, ждет и раздобревший за спиной Лужкова московский телеканал.

«В ТВЦ всегда вкладывались большие средства. Банк Москвы активно помогал, другие банки тоже, хоть и не светились, – вспоминает Леонид Кравченко, последний глава Госкомитета СССР по телерадиовещанию, после отставки с этой должности входивший в руководство «ТВ Центра». – Я уверен, для успеха канала нужен не просто новый администратор или новый денежный мешок, а скорее талантливая творческая личность. Будущий владелец должен понимать, что вещание на ТВЦ может стать площадкой для экспериментов федеральных властей. Его надо перестраивать не под Собянина как личность, а под изменяющиеся социально-экономические реалии. Не для громких слов, но для реальных, понятных всем планов и предложений по улучшению жизни города».

Выступления Собянина перед москвичами, скорее всего, и будут посвящены социальным и экономическим проблемам – ведь политических амбиций в отличие от предшественника у него нет. Вряд ли он захочет, опираясь на бюджетные деньги Москвы, полностью контролировать городской канал – и не станет возражать против его приватизации.

Статьи бюджета

2010 год

Субсидии ОАО «ТВ Центр» на производство, приобретение и распространение социально ориентированной телепродукции – 3 615 084 000 рублей.

2011 год

Субсидии ОАО «ТВ Центр» на возмещение затрат по изготовлению, приобретению и распространению социально ориентированной телепродукции – 2 978 010 200 рублей.

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