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Собянин надувает щеки, но выходит только свист

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Собянин надувает щеки, но выходит только свист

Из-за обильного снегопада пафос нового мэра Москвы лопнул как мыльный пузырь. Город опять стоит. «Где же она, борьба с пробками?!» – недоумевают москвичи. Ждать от мэра результатов через месяц после его назначения – наивно, но ожидания жителей пропорциональны напору мэрского пиара.

К зиме опять не подготовились. «Снегоуборочной техники недостаточно, – комментирует депутат Госдумы Олег Куликов. – А та, что есть, – малоэффективна. Это при том, что количество выпавшего снега в Москве всегда намного меньше, чем количество якобы убранного (оплаченного) снега. Столица так и не представила расчеты мощностей, поэтому данная статья расходов остается черной дырой.

Кроме того, по-прежнему нет малой механизации: дворники не вооружены ручными машинами, как это делается во всей Европе. Они не могут оперативно и качественно расчищать въезды во дворы, обочины, остановки общественного транспорта, где часто происходят аварии. А реагенты, которые так активно используются в Москве, в условиях пограничных температур создают дополнительную опасность: превращаются в скользкую слизь между колесами и дорогой».

Вообще С. Собянину не позавидуешь. В Москве не то что снег, а даже дождь приводит к заторам. К тому же застроены все участки, зарезервированные советскими и российскими архитекторами под дороги, развязки, парковки, под площади. В столице безраздельно хозяйничал стройкомплекс, поэтому нарушен баланс между строительством и транспортной инфраструктурой.

Но действовать надо! Здесь и сейчас. Так родились поспешные меры, недавно предпринятые правительством Москвы (например, изменение графика рабочего дня госслужащих или тотальная зачистка машин на Тверской). Эти действия не обсуждались с общественностью. Спонтанность первых решений вызывала лишь недоумение людей и даже усиливала социальное напряжение.

«Никаких по-настоящему полезных решений за месяц так и не было принято, одни показушные. Происходят скачки из стороны в сторону вместо углубленного изучения проблемы, – продолжает О. Куликов. – Не используется реверсивное движение дорог, чтобы утром трафик шел в центр, а вечером – из центра. Не изжита привычка москвичей парковаться на дорогах».

Депутат Мосгордумы Антон Палеев, напротив, убежден, что положительные результаты борьбы с пробками будут заметны уже весной. «Пока не стоит торопиться с выводами, – утверждает он. – Мэр делает что может. Тверская уже движется».

«Пиар это! – возражает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», член Экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы. – Те, кто стоял на Тверской, увы, не пересели на общественный транспорт. Зато их машины сразу очутились в окрестных переулках и парализовали там движение настолько, что даже «скорая» проехать не может».

В. Лысаков  настаивает на том, что бразды правления необходимо отдать транспортному сообществу. «Новый начальник департамента транспорта выскочил как черт из табакерки, – говорит он. – Никто не работал с этим человеком. Только-только наметилась прозрачность. Прошел круглый стол, на котором было решено создать общественный экспертный совет. И через несколько дней начальника департамента заменили. Теперь – тишина, никаких обсуждений. А ведь руководитель транспортного комплекса – это просто менеджер, задача которого заключается именно в том, чтобы слушать специалистов. А не в том, чтобы самому чертить схемы развязок».

«Специалисты-транспортники звонят мне и жалуются, что их опять задвигают, – рассказывает депутат Госдумы Игорь Эдель. – Они говорят, что есть 60 основных транспортных узлов, которые надо реорганизовывать, – и тогда Москва поедет. Надо снести дома на углах 60 важнейших перекрестков. С последующим расселением людей. Но в окружении С. Собянина эти схемы даже не обсуждаются».

Самое время вспомнить и о строительстве перехватывающих парковок на конечных станциях метро. (Около миллиона машин в Москве – из области). «Безжалостно жертвовать торговыми центрами, как обещал С. Собянин, – считает исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников. – Либо мы действительно боремся с пробками, либо вообще не надо рассуждать на эту тему».

А пока что С. Собянин лишь нанес ущерб московскому бизнесу на 500 млн. рублей, объявив войну палаткам…

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