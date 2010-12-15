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Расплата за квартиры

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Расплата за квартиры

Сейчас налоги на землю, квартиры и дома занимают скромное место в бюджете москвичей. Но уже со следующего года начнется массовая оценка недвижимости граждан. И, когда она завершится, налог будут взимать исходя уже не из данных БТИ, а из рыночной стоимости недвижимого имущества. В таком случае претензии налоговых служб к каждому москвичу, имеющему приватизированную квартиру, станут многотысячными.

Высокая оценка

Пока достоверно известно одно: новый налог на недвижимость будет введен – и он станет существенной статьей расхода для тех, кто имеет в собственности квартиру, дом или землю. Но детали еще не ясны: какова будет ставка налога, установит ли ее жестко федеральное правительство или это будет свободное творчество регионов, выведут ли из-под налогообложения социально незащищенных.

До сих пор не определено и «время Х» для собственников: некоторые считают, что новый налог на недвижимость вполне можно ввести уже с 2012 года, другие называют более реальный срок – 2014 год. Только к этому времени, напрягшись, государство успеет переоценить всю недвижимость, опираясь уже не на цифры БТИ, а на рыночную стоимость.

Каким образом ее станут выяснять, определило Минэкономразвития, главный инициатор очередных поборов. Оно утвердило федеральный стандарт оценки (ФСО) кадастровой стоимости объектов недвижимости. Для большинства из них будет использоваться так называемый сравнительный метод – «при наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и предложений по купле-продаже объектов оценки».

На самом деле речь идет о цене предложений, а не о той, за которую в реальности продаются квартиры. Последняя цифра бывает зачастую на четверть ниже того, что первоначально запрашивает продавец, но настоящую цену сделки стороны обычно не разглашают. Вряд ли государство при определении «реальной стоимости» будет учитывать этот нюанс – скорее будет ориентироваться на цену предложения. Ведь чем она выше – тем налог больше.

«Важно, чтобы был создан инструмент, позволяющий оспаривать налоговую стоимость объекта, – подчеркивает Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов.  Надо учредить специальную службу, которая контролировала бы налоговиков, причем государство привлекать к этому по минимуму. Процедура апелляции должна быть абсолютно прозрачной, с привлечением независимых оценщиков».

Большие деньги

Ставка налога пока не определена, но наиболее вероятной считают 0,1% от стоимости недвижимости. То есть владельцу скромной «трешки» в спальном районе с рыночной стоимостью в 10 млн. руб. придется заплатить за нее 10 тыс. рублей. А в следующем году – еще больше, так как цены на недвижимость в Москве пока только растут.

Сумма собранного налога получится колоссальная. Куда она будет направлена?

Справедливо будет, если она поступит в местный бюджет: на развитие инфраструктуры округов, на ремонт, благоустройство территорий, на социальные объекты. Так, в США, на которые кивают инициаторы введения налога на недвижимость, его в значительной степени направляют на поддержку местных школ и других образовательных заведений.

«У нас говорят, что вводят этот налог ради социальной справедливости, чтобы богатые больше платили за свою недвижимость, – говорит Василий Кирилов, кандидат юридических наук. – На самом деле это не метод. Ведь можно было бы увеличить налог с доходов. Но на это идти не хотят и выбирают самый простой путь: собрать деньги с того, что есть практически у всего населения. Хотя, когда затевали приватизацию жилья, об этом не предупреждали. А теперь торопятся...»

Должников на мороз

В спешке не понятно, предполагаются ли социальные гарантии при уплате налога на недвижимость. Ведь дорогая по рыночной оценке квартира совсем не означает, что ее владелец богат. Кто-то еще в советское время получил ее бесплатно, отстояв в многолетней очереди. А кто-то построил кооператив. Затем государство объявило приватизацию. «Тем самым породило класс нищих собственников, – возмущается депутат ГД от фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков. – Требовать теперь с них налог на это имущество – вероломно! Три четверти населения живут на рубеже бедности и являются при этом владельцами имущества, налог на которое превышает все их доходы. А это уже серьезная государственная проблема. В каком положении окажутся московские старожилы?

Однажды, как всегда не предупредив, государство пришлет им бешеный счет. А у них и так уже три четверти пенсий уходит на оплату ЖКХ, и с нового года стоимость коммунальных услуг еще на 15% вырастет. Откуда они возьмут деньги, чтобы заплатить налог? Что власти будут делать с должниками – выкидывать на улицу?»

Глава Белгородской области уже предложил выход: выделить на окраине своей губернии место для «города престарелых», чтобы выселить туда московских пенсионеров, которым уже не по средствам жить в столице. И, насколько известно, С. Собянин с энтузиазмом поддержал эту идею. «Бывший мэр Лужков тоже говорил, что Москва – город для элиты, а остальным лучше бы поискать себе пристанище за пределами столицы, – вспоминает депутат ГД Виктор Илюхин.

Ну а Собянин вполне откровенно признается, что уже договаривается с некоторыми губернаторами о строительстве дешевого жилья в отдаленных областях и о переселении туда пенсионеров. Я думаю, что такое отношение бесчеловечно. Наверное, их насильно никто не будет выселять. Создадут такие условия, что сами побегут. Привлекут фирмы по выбиванию долгов. Конфликтов я предвижу очень много, вплоть до летального исхода».

«Быки» на пороге

Тенденция по привлечению выбивающих долги фирм – они называются коллекторские агентства – уже приживается в Москве. Их услугами пользуются монополисты, предоставляющие горожанам электроэнергию, услуги телефонной связи. Вообще это распространенная в мире практика, но там основу агентств составляют юристы, которые действуют в рамках закона, а у нас коллекторские фирмы вырастают обычно из ЧОПов и комплектуются соответствующими сотрудниками.

«Это такие качки, которые заходят, невзирая на протесты хозяев, в квартиры, могут что-то «случайно» уронить, запугивают, – рассказывает А. Беляков. – А как вам нравится присланная претензия, в углу которой и на конверте изображен череп, с просьбой погасить счет за телефонные переговоры?

Или, скажем, человеку ставят домашний и мобильный телефоны на автодозвон, то есть аппарат каждую минуту звонит – мало того что нервирует, так никому позвонить, даже «скорую» вызвать невозможно. Или еще хуже: пускают в телефонную трубку звук высокой частоты, причиняющий физическую боль.

Моральный ущерб коллекторы тоже наносят: приходят на работу, к соседям, информируют о долгах. А теперь представьте, что правительство Москвы, получатель налога на недвижимость, будет использовать коллекторские агентства для вышибания долгов. А в том, что должников будет огромное количество, сомневаться не приходится – многие уже сейчас не могут оплатить дорожающие услуги ЖКХ».

На данный момент коллекторские агентства работают в рамках обычного гражданского законодательства, никаких лицензий для такого рода деятельности не существует – как и никаких специальных полномочий. Все, чем они располагают, – это доверенность от компании-кредитора. Никакого права ни на доступ к спецбазам данных МВД, Федеральной налоговой службы, ни на оперативно-разыскные мероприятия у них нет – но они его активно добиваются, надеясь протащить через Думу специальный закон.

Однако выселять должников ЖКХ из квартир закон позволяет уже сейчас. Когда к ним прибавятся те, кто не уплатил налог на недвижимость, для лишившихся крыши над головой людей и в самом деле придется строить спецгорода – что-то вроде резерваций.

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