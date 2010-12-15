Хрущевки не снесут никогда?

Не сбылись обещания прежнего мэра очистить Москву от «хрущоб» к концу десятилетия. Срок передвинули на 2012-й, а потом и на 2014 год. Но не исключено, что и эти планы будут сорваны: то инвесторы не хотят участвовать в проекте, то жильцы не хотят переезжать.

На сегодняшний день в столице осталось 430 панельных пятиэтажек, входящих в план по сносу. Успели полностью избавиться от этого «наследия прошлого» только Центральный и Южный округа, а недавно еще и Зеленоград. Сейчас, когда строительный рынок приходит в себя после кризиса, появилась надежда избавиться от пятиэтажек и у Юго-Восточного округа. В остальных с этим справиться пока не смогли.

Дело в том, что программа расселения и сноса этих домов была рассчитана в основном на инвесторов. Идея несложная: строительные компании переселяют жильцов, а затем извлекают прибыль за счет новых домов, которые возводят на месте старых. Самые лакомые участки инвесторы успели освоить до кризиса. Потом программа застопорилась и сейчас разгоняться не торопится.

Кстати Возможен такой вариант реконструкции пятиэтажки: жильцы привлекают инвестора для возведения надстройки, продают ее и на вырученные средства ремонтируют дом. Но такой вариант реален только в кирпичных пятиэтажках. Панельные рассыплются или «поплывут».

Ведь пятиэтажки выстояли в основном на окраинах, в не самых привлекательных районах, и у строителей нет уверенности, что они смогут с прибылью продать квартиры в домах, построенных на месте снесенных. Тем более что их жителям придется выделять площади по современным нормам – 18 кв. м на человека. «Это лишь кажется, что такая затея всегда прибыльна, – комментирует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. – Во-первых, нужны новые коммуникации. Во-вторых, обязательна подземная парковка. В-третьих, инвестор должен предоставлять жителям неприватизированных квартир жилплощадь по социальным нормам. Например, пятерым жителям однушки он обязан будет дать двушку и трешку. Наконец, в‑четвертых, очень важно местоположение дома. Оно должно быть удачным, чтобы квартиры в нем можно было продать подороже.

Вся эта программа расселения пятиэтажек – исключительно коммерческая. Вот если бы это делалось на деньги города, тогда можно было бы назвать это заботой о людях. Хотя надо сказать городу «спасибо» за то, что он предоставил инвесторам нормативы, сделал процедуру расселения прозрачной с точки зрения коммерческого риска. В результате жильцы хрущевок, расположенных ближе к центру города или к станциям метро, бесплатно улучшают жилищные условия. Но до домов на окраинах дело не дойдет никогда. Они так и будут стоять и стареть».

Однако избавление от «хрущоб» – вопрос имиджа столицы. «Маломерные квартиры – это неправильно. В хрущевские времена кухня размером 5,5 квадратного метра на фоне коммуналок выглядела раем, но на дворе уже давно другой век, – рассуждает депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – К тому же это нерациональное использование дорогущей московской земли. В мегаполисе на месте пятиэтажек должны быть тридцатиэтажки».

Правительство столицы, видя вялость инвесторов, собирается оплатить из бюджета снос 263 домов и строительство взамен них нового жилья. Тем более что 49 из них находятся в аварийном состоянии. «Но большинство – все же в нормальном, – уточняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Официальный срок годности строения назначается с большим запасом, отстает от реального. Не было случаев, чтобы хрущевка рухнула. В Москве дважды разваливались дореволюционные дома с надстройкой сталинских времен (услышав страшный треск, жильцы успевали выбежать на улицу). А в случае с хрущевкой заранее становится понятно, что в ней опасно находиться, и людей заблаговременно переселяют.

Что же касается тех сооружений, которые еще годны для жизни, то на их расселение у города нет средств. Жильцам остается надеяться на инвестора. Но вообще-то такая практика расселения – за счет инвестора – сомнительна. Он всегда должен строить лишнюю жилплощадь для извлечения прибыли. Где же размещать эту лишнюю жилплощадь, когда придет время расселять не пятиэтажки, а девятиэтажки? Есть и еще одна проблема. Квартиры в новых высотных домах, которые строят на месте пятиэтажек, покупают приезжие. Население столицы растет за счет миграционных потоков. Зачем это нужно москвичам?»

При этом отремонтированные хрущевки очень полезны городу. Они занимают нишу, которая в Москве почти отсутствует – нишу малогабаритного жилья – и пользуется хорошим спросом. Да что хрущевки – даже так называемые «гостинки» (квартиры с кухней размером в 3,5 или 2 кв. м) востребованы. Это старт для многих молодых семей, их первое собственное жилье в столице.