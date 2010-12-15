Сибирский подход к московским тарифам

С 1 января 2011 г. цены на услуги ЖКХ в Москве по недоброй традиции сильно возрастут. Грядущее повышение имеет все шансы остаться в истории как беспрецедентно наглый шаг столичных властей: подорожание некоторых услуг превзойдет рекомендации федерального центра. Ю.М. Лужков не позволял себе такого за все 18 лет «царствования».

Указания относительно допустимого роста тарифов ЖКХ появились еще в конце октября. Тогда в ходе совещания у президента глава Минрегионразвития Виктор Басаргин заявил, что цены в 2011 г. вырастут в среднем на 13%, а 15%-ная планка должна стать предельной для всех, даже самых проблемных регионов. Тем не менее в Федеральной службе по тарифам на всякий случай установили предельно допустимый уровень роста цен для ряда субъектов (для Москвы в том числе) выше этой цифры: например, на водоснабжение и водоотведение – 20%, столько же – на обслуживание и ремонт жилья. Это явно выше потребности, и на этом фоне указания Минрегиона смотрятся своеобразной проверкой на готовность придерживаться рекомендаций из Кремля.

Как показывает подписанное на днях постановление правительства Москвы, регламентирующее рост цен на жилищно-коммунальные услуги, самый богатый регион России эту проверку с треском провалил. Не перейти федеральную планку удалось только тарифам на электроэнергию, рост которых в 2011 г. составит 10% (к слову, именно таков федеральный максимум), и на отопление, «подросшим» на 11,4% (при разрешенной планке в 13%).

«Пальму первенства» в росте цен держат содержание и ремонт жилья. Как ни цинично звучит, к самому большому подорожанию столичные чиновники «приговорили» жильцов ветхих и аварийных домов: тарифы для них станут на 20% выше. Такое же повышение ждет тех, кто проживает на первых этажах стандартных многоэтажек с лифтом и мусоропроводом. Живущие выше второго этажа заплатят на 12% больше. Подорожание в 14% коснется обитателей малоэтажных домов. Наконец, в самом выгодном положении – проживающие по коммерческому найму: рост цен на мизерные (по сравнению с остальными категориями жилья) 7,5% кое-кто даже не почувствует.

Ощутимо ударят по карманам горожан и цены на воду.

Как ни странно, разницы для тех, кто установил счетчики, и пользователей общедомовых приборов практически нет: и для тех и для других холодная вода станет дороже на 17%, горячая – на 13%, водоотведение «подскочит» на 14%. Как видим, самые приемлемые для граждан федеральные рекомендации по среднему росту цен обойдены везде где можно.

Не отстают от «водяных» и цены на газ. С 1 января 2011 г. все категории потребителей (вне зависимости от наличия газовых плит или водонагревателей) ощутят повышение цен на 17%. Напомним, что министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина еще летом призвала не переходить планку в 15%. Почему же команде С. Собянина указания федералов оказались нипочем?

«Все как всегда: в мэрию явились монополисты, поплакались, что без резкого повышения цен им не выжить. И им, как всегда, поверили, – говорит Валерий Гартунг, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»), член Комитета по бюджету и налогам. – Между тем для такого роста цен нет никаких оснований. По нашим расчетам, объективная планка для повышения тарифов на услуги ЖКХ не превышает 5%. Такой уровень роста, с одной стороны, несильно ударит по кошелькам граждан, а с другой – вполне достаточен, чтобы поставщики услуг «покрыли» объективный рост цен в течение 2010 года».

«Проблема в том, что в схему формирования тарифов ЖКХ, в том числе и на региональном уровне, не входит профессиональный анализ предполагаемых издержек, о которых заявляют монополисты, – добавляет Иосиф Дискин, член Общественной палаты. – В некоторых регионах эту функцию добровольно взяли на себя местные общественные палаты. В Москве такого органа нет – а значит, и следить некому. При таком попустительстве столичная мэрия получила полную свободу, чем и воспользовалась».