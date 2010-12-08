Фонари нам не светят

Из 268 тыс. опор уличного освещения в столице каждая третья требует ремонта или срочной замены. Такие данные озвучили в Департаменте топливно-энергетического комплекса города Москвы.

Проблемы, связанные с ветхостью уличных фонарей, появились не вчера. «АН» еще два года назад писали о тревожной ситуации в материале «Нам ЧП до фонаря» («АН» №9 от 28.02.2008 г.). С тех пор ничего не изменилось. По иронии судьбы на следующий день после выступления представителя Департамента упавшая опора парализовала движение на Ленинградском проспекте близ метро «Динамо». Еще через несколько дней фонарный столб перекрыл две полосы движения на 53-м километре МКАД. В любой момент ЧП может произойти в Зеленограде, где в аварийном состоянии находятся 46% фонарей (это самый высокий показатель среди всех административных округов). В прямом смысле слова крошатся столбы на обочинах «правительственного» Кутузовского проспекта. По данным Департамента топливно-энергетического комплекса, в критическом состоянии сегодня находится 26 тыс. опор.

Дополнительный аргумент Как говорят специалисты, устарели не только опоры, но и система их обеспечения электроэнергией. Например, сегодня необходимо срочно менять 1700 так называемых распределительных шкафов – систем для подводки электроэнергии к каждому фонарю.

Как рассказал «АН» Евгений Скляров, строчка «замена опор уличного освещения» в городском бюджете неизменно присутствует. Но планирование расходов с реальной потребностью связано слабо. «Фонарщикам» приходится подгонять свои нужды под выделенные средства. По словам Сергея Филиппова, начальника производственно-технического объединения «Энергия» (оно занимается обслуживанием опор освещения в столице), на установку нового фонарного столба требуется примерно 100 тыс. рублей. Таких денег в «световом» бюджете нет. Поэтому приходится ограничиваться незначительным ремонтом. «В результате большинство опор стоят на улицах по 40, а то и по 50 лет, хотя срок их эксплуатации в два раза меньше», – говорит Филиппов.

Исправить ситуацию столичные чиновники рассчитывают в течение ближайших пяти лет – в ходе реализации целевой программы развития наружного и архитектурно-художественного освещения Москвы на 2011–2015 годы. Из общего бюджета в 18 млрд. руб. 2,6 млрд. выделено конкретно на замену ветхих опор. Планируется избавить город от 22 тыс. опасных столбов, установив вместо железобетонных полностью металлические. Правда, непонятно, по какому принципу из 26 тыс. фонарей, готовых упасть в любой миг, будут выбирать «счастливчиков». И какая судьба ждет столбы, которые через пять лет как раз придут в критическое состояние?