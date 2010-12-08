Игра втемную

На днях Президент РФ Дмитрий Медведев призвал мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на разгул нелегального игорного бизнеса в столице. С. Собянин пообещал в кратчайшие сроки закрыть все подпольные казино и отправить в тюрьму их владельцев.

Расцвет под «крышей»

О процветании подпольного игорного бизнеса в столице не знал, наверное, только новоиспеченный мэр. После 1 июля 2009 г., когда работа казино и игровых клубов вне отведенных территорий была объявлена незаконной, яркие вывески в столице исчезли. А игорный бизнес не только не «ушел» из Москвы, но и упрочил свои позиции. Правда, теперь уже на нелегальных основаниях. Вместо 512 закрытых в июле 2009 г. казино и клубов (именно столько работало в городе на законных основаниях) «игровую» нишу заняли около тысячи заведений, которые отличаются от прежних только тем, что не платят налоги с миллионных барышей.

Сегодня борьба с нелегальными казино возложена на столичный УБЭП. На первый взгляд она идет успешно: как рассказал представитель УБЭП Филипп Золотницкий, с июля по декабрь 2009 г. оперативники ликвидировали 600 подобных заведений, за последний месяц – 69. Но борьба могла быть куда масштабнее, если бы не подозрительное равнодушие со стороны местных органов власти.

«За прошедший год я отправил в ГУВД около десяти запросов с просьбой закрыть нелегальные казино. Причем в каждом указывались конкретные адреса, – говорит Роберт Шлегель, депутат Госдумы. – Надо отдать должное: заведения действительно закрывались. Но иногда я через несколько месяцев обнаруживал, что казино открыты на том же месте и работают в прежнем режиме. На мой взгляд, без чиновничьей «крыши» тут не обошлось».

Местные аргументы В управах районов к борьбе с подпольными казино и клубами подходят по-разному. Например, в Бибирево ситуацию держат под контролем. Как рассказал заместитель главы управы Вадим Карелин, проверки проводятся ежедневно, и каждую неделю в УБЭП отправляется отчет с адресами найденных незаконных клубов. Обо всех заведениях, обнаруженных в районе активистами движения «НАШИ», в управе прекрасно осведомлены. Часть уже закрыта, остальные исчезнут в ближайшее время. Но, к сожалению, подобный подход взят на вооружение далеко не везде. «Я не понимаю, почему за нелегальные казино должны отвечать управы! – заявил корреспонденту «АН» Георгий Барсов, главный специалист службы по вопросам потребительского рынка и услуг Красносельского района. – Находить и закрывать такие заведения – задача сотрудников УБЭП, и они с ней прекрасно справляются. Безусловно, если нам на глаза попадется нелегальный клуб, мы сообщим об этом в милицию. Но искать их специально у сотрудников моего отдела нет ни сил, ни времени».

Подозрения подтверждаются тем, что огромное количество незаконных «игрален» даже и не думают «шифроваться» и чувствуют свою полную безнаказанность. Например, недавно активисты движения «НАШИ» решили провести акцию по выявлению подобных заведений. По словам комиссара движения Марии Кислицыной, сильно утруждаться не пришлось. Напротив автовокзала в Выхино светятся огнями семь вывесок «лотерейных клубов», в которых стоят игровые автоматы. «Это именно «однорукие бандиты» с купюроприемниками. То есть владельцы заведения даже не пытались замаскироваться под лотерею, где надо покупать билет», – подчеркивает г-жа Кислицына.

Заведения посерьезнее тоже не прячутся, но при этом тщательно «фильтруют» посетителей. В одном из клубов на Маяковской «наших» активисток попросили заплатить 30 тыс. руб. за вход и предъявить 100 тыс. руб. наличными. Впрочем, если наличности не окажется, ничто не помешает быстро найти альтернативу. «Мне известен случай, когда в ресторане на Садовом кольце охранник подошел к гостю и предложил ему посетить игровой зал», – рассказал депутат Госдумы Геннадий Гудков (фракция «Справедливая Россия»).

Заметки на полях Нелегальных казино и клубов в Москве хватало и до 1 июля 2009 года. В конце 2006 г. столица приняла городской закон, устанавливающий к игорным заведениям, тогда еще разрешенным, драконовские требования. Например, площадь казино должна быть не меньше 3 тыс. кв. м (в три раза больше, чем по тогдашнему федеральному нормативу). Вне закона объявлялись игровые залы, где установлено менее 60 автоматов. В итоге, по неофициальным данным, с января 2007 г. в «подполье» ушли сотни заведений, которые не подошли под официальную планку. Большинство из них работают и сегодня.

«Полный запрет на деятельность игорного бизнеса ведет только к процветанию тех, кто работает незаконно! – уверен Валерий Милов, исполнительный директор Ассоциации деятелей игорного бизнеса. – Единственный выход – частичная легализация. Например, мы давно предлагаем разрешить игру в пятизвездочных отелях. Такие казино будет достаточно просто контролировать, а столичный бюджет существенно пополнится за счет налоговых поступлений».

За что сажаем?

Любопытный факт: повелев сажать в тюрьму владельцев нелегальных казино, президент упустил из вида, что по его же инициативе оснований для привлечения таких нарушителей к уголовной ответственности скоро не останется. Не так давно Дм. Медведев предложил депутатам перевести из Уголовного кодекса в КоАП статью «Незаконное предпринимательство» – единственную, по которой сегодня можно посадить за игорный бизнес вне отведенной территории. Проект поправок в Уголовный кодекс, предлагающих ввести для воротил игорного бизнеса наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет и штрафа до 1 млн. руб., пылится в Госдуме с 2007 года.

«На мой взгляд, было бы целесообразно предусмотреть отдельные статьи ответственности за нелегальный игорный бизнес наравне с наказанием за торговлю оружием или проституцию, – говорит известный адвокат Генри Резник. – Но мне кажется неправильным сведение санкций исключительно к «посадкам». Имущественные меры воздействия были бы куда эффективнее».

Какие пути выберет московская власть для активизации борьбы с нелегальными казино, пока неизвестно. Впрочем, мы готовы уже сейчас подсказать г-ну Собянину простой выход: в один из субботних объездов заглянуть в любое заведение с вывеской «Лотерейный клуб» (благо, искать его долго не придется) – и на основании выявленных нарушений лишить кресла главу управы. Как все помнят, в ситуации с ларьками данный метод отлично сработал. Почему бы не повторить? Тем более что теперь честные предприниматели уж точно не пострадают.