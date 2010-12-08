Дадут ли квартиру новорожденным орангутанам?

Много шума наделало предложение недавно назначенного руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского перенести Московский зоопарк в Подмосковье. Но оказалось, что это было лишь благое пожелание любителя животных, а не официальная точка зрения высокопоставленного чиновника. И звери пока остаются по прежнему адресу.

Идея переноса зоопарка появилась не в документах Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а, как это сейчас модно, в блоге его руководителя Антона Кульбачевского. Он написал там следующее: «Если уж содержать животных в неволе, то в условиях, максимально приближенных к естественным. Моя давняя мечта – перенос Московского зоопарка в ближнее Подмосковье, в лесопарковую зону, где можно построить крупные вольеры, в которых звери будут себя чувствовать, почти как на воле».

Насколько родным покажется Подмосковье для слонов, носорогов и белых медведей, чиновник не пояснил. Зато после волны возмущенных откликов (в частности, директора Московского зоопарка Владимира Спицина) вынужден был уточнить свою позицию по спорному вопросу: «Во-первых, я высказал просто свое личное мнение. Никаких официальных планов правительства Москвы по переносу зоопарка нет. И главное: я имел в виду вовсе не закрытие зоопарка на Красной Пресне, а открытие нового, с просторными вольерами для крупных животных, которые сейчас находятся в стесненных условиях».

Кстати, в Питере все тоже начиналось с частных идей отдельных чиновников. А результате со дня на день в городе на Неве уже ожидается решение по переносу местного зоопарка из центральной части в лесопарковую охранную зону. Злые языки говорят, кому-то понадобилась земля неподалеку от Петропавловской крепости под очередное строительство. В этом смысле 21 гектар в районе Большой Грузинской – тоже хороший повод отправить животных на свежий воздух подмосковных просторов.

Мнение администрации Московский зоопарк сегодня – это огромный комплекс с годовым бюджетом почти в 800 млн. рублей. Примерно половину из них он зарабатывает сам, а половину дает правительство Москвы – ему и принадлежит право решать, где располагаться «городу животных».

Сама идея переезда в леса не нова. В 80-х годах существовали планы освоить новые территории на окраине Москвы. Действительно, в этом случае крупные животные размещались бы в вольерах в лесопарке, а экспозиции насекомых, змей, рыб и птиц остались бы в центре Москвы.

«Город животных», как известно, занимает место в центре столицы. Это 21 гектар в непосредственной близости от Садового кольца! К тому же сотрудники зоопарка считают, что это место уже маловато. Здесь тесно и животным, и глазеющим на них посетителям. «Летом у нас бывает до 70 тысяч человек за один выходной день. Мы в это время года даже стараемся ограничить рекламу, чтобы не было давки», – жалуется сотрудник пресс-службы Московского зоопарка Наталья Истратова. – Мое мнение: в крупных городах должно быть несколько зоопарков. В Токио их восемь, в Нью-Йорке пять, в Лондоне и Пекине по два.

Москве необходим хотя бы еще один парк. Есть животные, которых сейчас содержать нормально мы просто не можем. Зубры, олени, антилопы требуют больших пространств, а их у нас нет. Где найти свободную территорию – главный вопрос к правительству Москвы и области. Нельзя забывать о том, что поблизости обязательно должно быть метро. Ведь это все-таки территория не только для животных, но и для посетителей».

Правда, есть мнение, что зоопарк в его нынешнем виде Москве вообще не нужен. «Это развлечение только ради корысти и не имеет цели сохранить диких животных, – уверен Константин Сабинин, руководитель проектов Центра защиты животных «Вита». – В мире уже делаются попытки создать совсем другой тип зоопарка. В трех часах езды от Лондона существует дикий лес. Люди гуляют там по специальным огороженным проходам. То есть фактически в клетки заключены они, а не животные, которые до некоторой степени вольны в своих передвижениях.

Причем это не экзотические звери, а те, что характерны для английской фауны. У нас, если изыщут землю в Подмосковье, все, конечно, будет по-другому. Люди наберут еще больше животных, значит, будут новые заказы для охотников и браконьеров. Был случай, когда ехидну из Новой Гвинеи выловили по заказу Москвы. Так это оказался не известный науке вид, возможно, вообще единственный экземпляр. Подобная практика наносит ущерб дикой природе.

И для малышей, что приходят посмотреть на животных, я никакой пользы не вижу. Как дети рисуют место их обитания? Звери в клетках. То есть в тюрьме. Они лишены свободы. Зачем водить детей смотреть, как звери мучаются в неволе? Зоопарк не просто не должен существовать в Москве – он не должен существовать в принципе как явление. Диких животных надо оставлять в природе. Пусть те, что уже в клетках, спокойно доживают свой век. Новых плодить не стоит».

А они плодятся. На днях у суматранских и борнейских орангутанов в зоопарке родились детеныши – по забавному совпадению, почти сразу после того, как глава Департамента природопользования пояснил, что переезд им пока не угрожает.