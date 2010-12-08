А. Ракова едина в трех лицах

34-летняя заместительница и землячка нового мэра Москвы Анастасия Ракова остается в центре внимания общественности. Как стало известно «АН» из источника в мэрии, она крепко взяла бразды правления в свои руки. Поговаривают, доступ к Сергею Собянину осуществляется только через нее. Даже ходят слухи, что в коридорах московского правительства г-жу Ракову тихонько называют «агрессивной провинциалкой».

Злые языки рассказывают такой случай. Однажды г-жа Ракова назначила с чиновниками «с земли» – из префектур и управ районов – совещание на 10:00. В назначенный час чиновникам сообщили, что надо подождать до 11:00. Это всех удивило: до сих пор мероприятия в мэрии начинались вовремя. В 11:30 стало известно, что совещание состоится в 14:00. Уезжать из мэрии не было смысла, поэтому чиновникам пришлось прождать два с половиной часа. Г-жа Ракова уделила совещанию не более получаса, после чего отлучилась – к ней кто-то пришел…

Свое личное мнение высказывает депутат Госдумы Игорь Эдель: «Она принесла в столицу на своих подошвах провинциальную пыль. Чиновники в регионах чувствуют себя царьками, даже с депутатами Госдумы разговаривают как начальники. Всем известно, что люди, которые приезжают из провинции и сразу попадают на высокую должность, страдают от комплексов, что очень сильно отражается на работе... А. Ракова пытается доказать правильность своего нахождения на этой должности. Но таким путем она докажет только обратное».

Депутат отмечает, что в последнее время очень много постов в столице стали занимать провинциалы. «Можно сколько угодно закрывать глаза на взаимоотношения москвичей и приезжих, но такая проблема есть. А назначение мэром С. Собянина обострило ее, – говорит он. – Москва – особая часть страны. Управлять столицей должен человек, который проработал здесь хотя бы лет двадцать. Одни провинциалы тянут за собой других: А. Ракова выбрала на роль транспортного министра человека из Самары. Он может быть прекрасным специалистом, но в рамках самарской транспортной системы, а не московской. Самара и Москва – как Луна и Земля. Не наведет он порядок в Москве...»

«Что плохого в том, что А. Ракова замкнула на себе какие-то вопросы? – возражает депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Она не подвешивает вопросы в воздухе, а решает их. Депутаты – основной маркер, по которому можно судить о работе чиновника, и я не слышал жалоб от депутатов Мосгордумы, что какие-то вещи застопорились на г-же Раковой. Если вопрос может решить она сама, то очень хорошо, что я не дойду до мэра, не буду отвлекать его. Вопрос решится быстрее. В нашей работе огромное значение имеет оперативность.

С. Собянин только-только вступил в должность. Он работает на износ в прямом смысле слова – днюет и ночует в мэрии. Даже те люди, кому надо встретиться с ним по бизнесу, не идут к нему сейчас. Они говорят, что надо подождать месяц-два, пока все не утрясется. Выстраивается новая вертикаль, вступают в должность новые люди, которые еще недостаточно четко взаимодействуют между собой. Пока эти звенья не сойдутся и аппаратная машина не заработает, нельзя говорить о том, что мэр находится в нормальном ритме. Естественно, у него есть приоритеты во встречах. Желающих увидеть мэра – десятки тысяч. Замы С. Собянина, которые непосредственно заняты городскими проблемами, постоянно встречаются с ним. Жаловаться на его труднодоступность могут лишь отдельные чиновники, которые в силу расположения к ним Ю. Лужкова могли прийти к нему когда вздумается».

«Г-жа Ракова совмещает три самостоятельные функции – заместитель мэра, аппаратчик и представитель мэра в Мосгордуме. Довольно много для одного человека, – говорит депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Галина Хованская. – Все аппаратные реформы проводятся под кого-то, и реформа аппарата мэрии Москвы – не исключение. Она проведена для того, чтобы сосредоточить все в руках А. Раковой. Не будем это критиковать, структура власти – внутреннее дело самой власти. Время покажет, насколько эффективную структуру выстроил новый мэр».