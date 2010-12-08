Мигалки не отменят никогда?

Уголовное дело против охранников предпринимателя Тельмана Исмаилова (бывшего владельца Черкизона) было возбуждено только через шесть дней после инцидента на МКАД. Они «покалечили» автомобиль, который не уступил дорогу машине г-на Исмаилова, оснащенной мигалкой. Разбили фару, стекло и попытались вытащить водителя, но за него вступились другие автомобилисты. ГУВД возбудило дело лишь после репортажа по ТВ.

«Пресс-служба ГУВД, пытаясь оправдать бездействие следователя, обвинила меня в том, что я от него зачем-то скрывался. Я написал в своем блоге, что это ложь. После чего со мной в милиции жестко пообщались. Дескать, пусть думает, что говорит! – рассказал «АН» пострадавший Алексей Смирнов. – Поэтому я не буду разглашать тайну следствия и говорить, кто сидел в машине – Исмаилов или его сын. И не стану призывать водителей не уступать мигалкам дорогу. Сам я не уступил дорогу потому, что тем самым создал бы аварийную ситуацию».

По словам А. Смирнова, поведение нападавших выдало в них бывших сотрудников органов. «Это не «братки». Они не использовали блатные выражения, тон был командный. В ФСО мне сообщили, что это точно не их сотрудники. Потому что фэсэошники не оставляют охраняемое тело, а эти – оставили, полезли ко мне. Значит, это обычный бандитский ЧОП, – говорит пострадавший. – Я хочу обратиться ко всем водителям. Если вы видите на дороге что-то подобное, не будьте равнодушны. Пора отказаться от принципа «моя хата с краю». Перестанем прятать голову в песок – тогда к нам будут относиться по-другому».

Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров охарактеризовал «охраняемое тело» в крайних выражениях: «Этого чудака надо взять за заднее место и привлечь к ответу. Ездить со спецсигналом позволено ограниченному числу лиц. Таковых – 998 человек на всю Россию. Предпринимателей, даже миллиардеров, среди них нет. Это только госслужащие высшего ранга. То же самое относится к праву ездить по резервной полосе вместе с машиной сопровождения. Оно дается лицам, которые называются охраняемыми. Их охраняет ФСО. А те бизнесмены, что позволяют себе подобное поведение, – просто наглецы «по жизни», думающие, что купили всех и все. Количество машин с мигалками в Москве не поддается исчислению. Мигалку можно приобрести в любом автосалоне за 3,5 тысячи рублей. Купить у чиновника ГИБДД штампик в техпаспорте стоит подороже, но кому-то и это по карману».

«ГИБДД в Москве периодически проводит рейды по проверке законности мигалок, – рассказывает депутат Мосгордумы Инна Святенко. – Особенно эффективные рейды – на Кутузовском проспекте. «Улов» очень впечатляет. Незаконные спецсигналы себе устанавливают бизнесмены, а также те чиновники, которым не положено, но «душа просит». Меры дают незначительный эффект, ведь все-таки рейды – по определению разовые акции. Необходимо, чтобы мигалки проверялись регулярно. Но рядовым сотрудникам ГИБДД невыгодно это делать. Если мигалка окажется законной, то на сотрудника могут составить рапорт – мол, на каком основании он остановил машину уважаемого человека».

Депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов смотрит на проблему философски: «Повлиять на ситуацию способны только первые лица страны. Моду в истеблишменте задает высшее окружение. Само оно не может отказаться от привилегий, но потребовать этого от ближайшей двадцатки-тридцатки лиц – может. И это пойдет ниже. А пока списки мигалок то сокращаются, то расширяются. Председатель Госдумы то расстается с мигалкой, то снова «надевает» ее. Тема превратилась в заигрывание с общественным мнением. Должна уйти древняя традиция, когда впереди кареты губернатора бегут скороходы, за ними мчатся форейторы, затем – гайдуки и наконец – отряд трубачей. Эта русская парадность включает в себя все на свете: от часов до машины сопровождения. Пора изживать элементы феодализма в сознании! Здесь еще можно вспомнить статус белой дамы в старой Америке: настоящей женщиной считалась только та, которую сопровождает толпа вооруженных мужчин».

«Беда в том, что закон о мигалках – резиновый, он не определяет круг лиц, которым она положена. 998 должностей с мигалками – это только указанные в законе лица, а остальных персон с мигалками может быть сколько угодно, – говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Дважды предпринималась попытка провести в Госдуму через Мосгордуму законопроект против спецсигналов, но его не пропустил председатель МГД, который сам ездит с маячком. Да и вообще «Единая Россия» никогда не поддержит такую инициативу. Гражданам остается участвовать в акции «Синие ведерки», то есть ездить с символическими ведерками-«мигалками» в знак протеста. Призывать не уступать мигалкам дорогу я не буду: как показал случай с машиной г-на Исмаилова, из-за этого можно и костей не собрать».