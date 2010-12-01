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Демарш ГИБДД

Сотрудников ДПС сокращают в пику антипробочным мерам

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Демарш ГИБДД

В ГИБДД Москвы под сокращение попадают не административные, а оперативные работники – те, кто прибывает на место дорожно-транспортного происшествия. На фоне борьбы с пробками это выглядит очень странно. В частности, в Юго-Западном административном округе, как стало известно «АН» из собственных источников, были уволены 35 оперативников ГИБДД. Дошло до того, что в Южном Бутове ночью дежурит только одна машина дорожно-патрульной службы.

«Пусть не говорят, что одной машины на район в ночное время достаточно, – комментирует эксперт Центра исследований транспортной инфраструктуры Александр Кулаков. – Район Москвы – это 100–150 тысяч жителей, 25–30 тысяч автомобилей. В ночные часы на дорогах района находятся
300–500 машин. При такой статистике происходят 2–3 ДТП в час. Одно ДТП оформляется работниками ГИБДД около часа. Значит, при одной машине ДПС на район люди будут ждать ее по 4–5 часов. При том, что ночью участие дорожной милиции особенно необходимо: ночные аварии в 3,5 раза тяжелее дневных, нередко есть жертвы. Обычное дневное ДТП – это кто-то кого-то не пропустил, кто-то кого-то притер. А ночью – большие скорости и большая опасность».

Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, член Комиссии по безопасности, считает проблему надуманной: «Увольнения проводятся в рамках директивы сократить состав МВД на 20%. Уходят в первую очередь те, кто выполняет функции, не особенно нужные горожанам. Оперативных работников не увольняют. Я не подтверждаю информацию, что некому дежурить. Это нереально. К нам не поступали жалобы от ГИБДД на то, что им не хватает сотрудников».

«Очень странно, что в Мосгордуме не знают о проблеме. Очевидно, у депутатов плохая обратная связь, – говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», член Экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы Вячеслав Лысаков. – В беседах с нами федеральное руководство ГИБДД нехватку работников отмечало многократно. И вообще, это не открытие. Автомобилисты знают, как трудно дождаться машину ДПС в случае аварии. За последнее десятилетие поток транспортных средств увеличился на порядки, количество обращающихся в ГИБДД выросло в десятки раз, а число инспекторов осталось прежним. Теперь их еще и сокращают! Оставляют начальство, тыловые службы… Между тем региональные власти в силах повлиять на ситуацию – они утверждают для ГИБДД штатное расписание и фонд заработной платы».

Бесспорно, скопление машин из-за аварий (даже самых мелких) – одна из основных причин пробок. В ходе антипробочной кампании правительство Москвы предлагает упростить процедуру оформления ДТП, чтобы в ряде случаев можно было обходиться без ГИБДД. Хотя уже сейчас чисто теоретически это возможно в 80% аварий. Согласно законодательству, участие дорожной милиции не требуется, если в аварии никто не пострадал, а ущерб «железу» не превышает 25 тыс. рублей. Но лишь немногие пользуются этой возможностью, поскольку оценить ущерб на глаз очень сложно. Эксперты настаивают на том, что сумму нужно увеличить как минимум до 50 тыс. рублей, а в идеале – и вовсе ликвидировать этот денежный барьер. Именно так происходит на Западе: если пострадавших нет, то водители просто обмениваются страховыми полисами и разъезжаются. Понятно, что российские страховщики будут противиться предлагаемой мере: им не нужна лишняя работа.

Другая сторона проблемы – отношение к «гайцам» со стороны общества. Бытует мнение, что если они перестанут «сидеть в засадах» и «стричь с людей деньги», то успеют вовремя оформлять все аварии. Поэтому – «так им и надо, что их увольняют». Действительно, с поборами борются крайне неохотно: УСБ проводит рейды лишь против водителей, которые предлагают взятки, а инспекторов-взяточников ловит только благодаря жалобам. Масштаб коррупции на дорогах – неизмеримый. Однако утверждать, что постовые вовсе не нужны дорожному движению, – наивно. «Нельзя перебросить постовых на оформление ДТП, – уверен А. Кулаков. – Для этого должны быть кругом видеокамеры, как в Европе, чтобы фиксировать превышение скорости, выезд на «встречку», нарушения правил парковки. Да что Европа – даже в Дубаях уже не стоят полицейские с измерителями скорости, для этого там есть автоматика. Там нельзя проскочить на авось, твое превышение будет зафиксировано в любом случае».

Когда-то ГАИ называлось ОРУД («отдел регулирования уличного движения») ГАИ. Потом эти слова из названия исчезли. Вот сотрудники ГИБДД и думают теперь, что регулировать дорожное движение – не основная их функция. Хотя на самом деле все другие их функции (будь то регистрация номеров или поиск угнанных авто) вторичны. Да и в оформлениях ДТП должны быть верно расставлены приоритеты: аварию во дворе можно оформить попозже, а на основных магистралях задержка недопустима. Например, если на Садовом кольце случается авария, а машина ДПС не поспевает в течение 20–30 минут, то кольцо парализуется на два-три часа.

Обратят ли внимание на эту проблему новый зам. мэра по транспорту Николай Лямов и городской министр транспорта Николай Годунов? Или не захотят сразу ввязываться если не в ссору, то хотя бы в дискуссию с министром МВД Рашидом Нургалиевым? «АН» будут следить за развитием событий.

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