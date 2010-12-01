Кто начальник транспортного цеха?

В Департаменте транспорта и связи Москвы сменился начальник. Причем недостатки в работе прежнего главы ведомства Василия Кичеджи новый мэр заметил сразу после того, как тот публично раскритиковал «план Собянина» по борьбе с пробками.

Василий Кичеджи возглавлял один из ключевых московских департаментов – транспорта и связи – недолго – с марта 2009 года. Никакими особыми успехами в плане улучшения транспортной ситуации в столице он не отличился. Из всех «достижений» – разве что три громкие пресс-конференции.

«На первой он заявил, что надо «Мосгортранс» и Метрополитен объединить в одну госкорпорацию с уставным капиталом в 50 миллиардов долларов и акции ее продавать на вторичном рынке, – вспоминает исполнительный директор московского транспортного профсоюза Юрий Свешников. – Глава департамента словно и не знал, что госкорпорация ни на что подобное права не имеет. Идея, к счастью, не нашла поддержки ни у кого, даже у тогдашнего мэра».

На второй революционной пресс-конференции Василий Кичеджи объявил, что с пробками в Москве бороться вообще не надо, поскольку они – показатель деловой активности и инвестиционной привлекательности города. На своей третьей и, как оказалось, последней в качестве главы ДТиС пресс-конференции Василий Кичеджи раскритиковал или по крайней мере высказал несогласие с некоторыми пунктами «плана Собянина» по борьбе с пробками.

В частности, он считал, что убирать ради этого из центра троллейбусы и трамваи недопустимо. Более того: надо развивать эти виды общественного транспорта. Причем снижать плату за проезд, ибо «тарифы и так достигли пороговых значений, а ситуация, когда поездка на автомобиле обходится дешевле, чем на общественном транспорте, недопустима».

Но формально Кичеджи уволили не за эти, в общем-то, правильные слова. Мэр пенял ему за то, что «70% услуг общественного транспорта оказываются нелегально гражданами, которые работают без разрешения, не зарегистрированы, не уплачивают налоги. Это создает опасность для жизни и здоровья пассажиров, и цивилизованное развитие общественного транспорта становится ущербным».

«На мой взгляд, при правлении Кичеджи число нелегалов увеличилось, – считает и Юрий Свешников. – Несмотря на то что в конце 2008 года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где появилась статья 10.7, предусматривающая для юридических лиц штраф до 100 тысяч рублей за нелегальный извоз. Однако норма эта так и не заработала, хотя следить за легальностью перевозок – прямая забота городских властей».

Интересно, что финансовых претензий к Кичеджи новая московская власть пока не предъявляет. Хотя Собянин уже попросил Счетную палату проверить Департамент, в ведение которого в 2010 г. было выделено 200 млрд. руб. из бюджета города. Соблазны у чиновников тут немалые. Во всяком случае, на предшественника Кичеджи Леонида Липсица после его ухода «по собственному желанию» заведено уголовное дело по хищению 90 млн. рублей. Правда, этой осенью оно было закрыто. Сейчас Л. Липсиц успешно трудится в Сочи на подготовке Олимпиады.

Куда подастся Кичеджи, пока неизвестно. «Он перемещается по горизонтали, его кидают из одной области в другую. Сам Кичеджи раньше транспортом не занимался и к мнению специалистов не прислушивался. И вот только накануне отставки решил создать экспертный совет при правительстве Москвы.

«Посмотрите на биографию В. Кичеджи, – предлагает Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства. – Он заведовал цехом ресторана челябинского отделения железной дороги, трудился в каком-то медиахолдинге. Но к транспорту отношения не имел. И вдруг его ставят управлять этой сферой в таком мегаполисе, как Москва! Когда он еще был при должности, я прямо ему говорил, что он – человек, случайно попавший на это место. Мы ругались насмерть, когда он был при должности. А сейчас вдогонку не стоит обижать...»

Сейчас на самом деле важнее то, кто занял место В. Кичеджи. Это Николай Годунов, работавший в Госавтодорнадзоре Саратовской области, – хоть и не москвич, зато транспортник.