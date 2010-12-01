Мэрия выходит из бизнеса?

Министр финансов России Алексей Кудрин призвал регионы, в том числе Москву, сокращать свои доли в бизнесе. За это им обещана дополнительная поддержка из федерального центра. Заявление министра вызвало самые разные отклики. Мэр Москвы Сергей Собянин на эту тему пока не высказывался.

«О какой поддержке из федерального центра говорит А. Кудрин? В результате продажи бизнеса субъект федерации пополнит бюджет. Зачем же тогда поддерживать этот субъект? – рассуждает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Очевидно, речь идет о создании мотивации не для регионов как таковых, а для региональных чиновников. Им отказ от бизнеса крайне невыгоден. Они заинтересованы в том, чтобы поддерживать приближенные коммерческие структуры бюджетными деньгами, обеспечивать для них преференции под разными благовидными предлогами.

Призыв А. Кудрина – правильный. Участие регионов в бизнесе – порочная практика, почва для коррупции. Это ведет к разбазариванию бюджетных средств. В Москве такое случается постоянно: бесконечные ГУПы, вклады в уставные капиталы различных структур, так называемые бюджетные инвестиции. Никто не объясняет, какая отдача от этих инвестиций, что они принесут городу. Между тем увещевание А. Кудрина ситуацию не исправит. Нужны поправки в бюджетный кодекс, нужны запреты. Либо – сверхсложные нормы для бюджетного инвестирования, чтобы все было прозрачно, чтобы предоставлялись выкладки, показывающие выгоду этих инвестиций для населения. Но такие поправки не нужны чиновникам, в том числе федеральным. Получается, заявление министра – очередной пиар».

По мнению С. Митрохина, столице незачем владеть «Банком Москвы», «Мосэнерго», аэропортом «Внуково». «Отказываться от «Внуково» Москве ни к чему, – возражает депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Антон Беляков. – Сдавать недвижимость в аренду – нормальный бизнес, который приносит стабильный доход. Авиакомпании платят за каждый взлет и каждую посадку. Топливные компании рвутся работать в аэропортах. Представители ресторанного бизнеса готовы друг другу глотки перегрызть за то, чтобы арендовать там помещения. Да, нужно давать чиновникам по рукам за создание препятствий конкурирующим организациям (например, за коллапс на Ленинградке, который, как я считаю, устроила в июне-июле мэрия, чтобы ограничить доступ к аэропорту Шереметьево). Но это не значит, что Москва должна продать источник своего дохода. Государство же не продает «Газпром» на том основании, что стране нужна свободная конкуренция».

Парламентарий убежден: министр финансов ведет себя как временщик: гонится за быстрыми доходами региональных бюджетов (от продажи долей в бизнесе) в обмен на стратегические активы. «Пугает как раз то, что одним только заявлением дело может не ограничиться. И за ним последует соответствующий закон, – говорит А. Беляков. – Это решение – из той же оперы, что и отказ содержать на балансе больницы и школы. Перестали тратиться на их амортизацию – сократили расходы бюджета. А что потом будет – никто не думает. Кстати, от какого бизнеса призывает отказываться А. Кудрин? Ведь больницы и школы теперь – автономные учреждения, которые находятся в коммерческом плавании. Что будет, если Москва от них откажется? Детские сады превратятся в особняки и офисы бизнес-класса, а мы начнем посыпать голову пеплом: мол, как же так вышло?»

«Правда посередине, – считает Дмитрий Горбунов, председатель Комитета по инновациям и венчурному финансированию Московской ассоциации предпринимателей. – Нужен дифференцированный подход к проблеме. Если происходит расходование бюджетных средств ради чьего-то убыточного бизнеса, это никуда не годится. Если же в рамках частногосударственного партнерства строятся инфраструктурные объекты, то это очень правильная практика. Например, частный капитал в одиночку не будет развивать транспортную инфраструктуру. Или взять инновационные технологии. Участие региона просто необходимо на стадии завершения научно-исследовательских и конструкторских работ. Когда частному капиталу еще не понятно, получится ли из этого бизнес. Когда для частников риск слишком высок. А потом становится понятно, что бизнес получается и государство должно выходить из него, поскольку оно излишне регламентирует процесс, тем самым его ограничивая».

«В стране меняются взгляды на госсобственность, – комментирует депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Для каждой политической формации есть свои периоды экономического становления и развития. Период укрепления госсобственности путинская Россия прошла. Теперь будем развивать конкурентную среду, отдадим больше активов свободной инициативе. Москве надо отказаться от нынешних масштабов бизнеса, при которых необходимо управлять им, постоянно в него влезать, тратить время. Пусть у региона останутся только контрольные функции, как это принято во всем мире. Субъекту федерации достаточно иметь блокирующий пакет – так называемую золотую акцию. В результате продажи активов бюджет выиграет не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Как известно, он пополняется налогами. А налоги предпринимателей зависят от того, насколько успешно развивается отрасль. Успешность же отрасли зависит от конкурентности среды. Госсобственность не способствует конкуренции и развитию – это аксиома».