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Прописные истины

Новые правила регистрации по месту жительства

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Прописные истины

В ближайшее время должны уйти в прошлое изнурительные очереди в отделениях Федеральной миграционной службы, в которых сейчас приходится томиться желающим оформить постоянную или временную регистрацию. Согласно Постановлению Правительства РФ №885 от 11.11.10, Россия переходит на уведомительный порядок постановки на регистрационный учет по месту жительства или пребывания.

Все за один раз

Как пояснили «АН» в Федеральной миграционной службе, документы теперь не обязательно приносить в отделение ФМС лично – их можно отправить через Интернет или по обычной почте. Срок оформления свидетельства сокращается до трех дней (раньше решения порой ждали месяцами). Временную регистрацию начали оформлять по новым правилам с 28 ноября этого года. Для постоянной регистрации порядок вступит в силу с 1 января 2011 года. Новые правила распространяются только на граждан России.

При оформлении временной регистрации по месту пребывания в отделение ФМС можно вообще не приходить. Достаточно направить туда копию паспорта, копию документа об аренде жилья (если заключен соответствующий договор) и заявление. Бланк заявления можно скачать и заполнить после регистрации на Интернет – портале www.gosuslugi.ru. Там же найдете и электронный адрес любого территориального органа ФМС России. Через три дня готовый документ может быть либо выдан гражданину на руки, либо прислан по почте (обычной или электронной). Зарегистрироваться разрешается на срок от полугода до трех лет.

Примечательно, что роль собственника и нанимателя жилого помещения практически сведена к нулю: теперь в ФМС не будут требовать его письменного согласия и просто сообщат по почте о новом временном жильце в его квартире или доме. Впрочем, как гласит постановление правительства, хозяин жилья вправе в любой момент обратиться в орган ФМС в одностороннем порядке (в том числе через Интернет) с просьбой аннулировать регистрацию нежеланного жильца.

Если гражданин оформляет постоянную регистрацию, к списку необходимых бумаг добавляется документ, подтверждающий право на вселение. Для въезжающих в новое жилье таким подтверждением послужит свидетельство о регистрации права собственности или копия договора социального найма. В иных случаях потребуется заявление хозяина квартиры или дома. Прийти в отделение ФМС придется один раз – для того, чтобы проставить в паспорт штамп о регистрации.

Аргументы «за» и «против»

По словам представителей Федеральной миграционной службы, упрощение порядка регистрации – первый шаг к тому, чтобы впоследствии вообще отказаться от привязки граждан к месту жительства. Слухи об отказе от прописки (россияне до сих пор именно так, «по-советски», называют регистрацию) ходят очень давно. Нужна ли России эта мера? «АН» задали такой вопрос ведущим экспертам в данной области:

Олег Шеин, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»):

– Считаю, что регистрацию надо уничтожить как таковую. Она делит людей на своих и чужих и подогревает коррупцию. Сейчас любая паспортистка росчерком пера поселит в квартиру кого угодно. Кроме того, регистрация порождает абсурдные явления, которые между тем абсолютно законны. Однажды ко мне обратился наш избиратель из Астраханской области. Он две недели жил в доме своего отца, будучи зарегистрированным в другом месте. Его «вычислил» участковый и выписал штраф в 1500 рублей за проживание без регистрации там, где он не прописан и не является собственником жилого помещения. Когда гражданин платить отказался, дело передали в суд, который предписал выплатить штраф в двойном размере. И вся эта чушь проходила на законных основаниях! Уверен, что полной отмены прописки нам осталось ждать максимум несколько лет. «Наверху» уже поняли вредность этого явления, и введение уведомительного порядка это подтверждает.

Андрей Бабушкин, руководитель комитета «За гражданские права»:

– Отменять регистрацию по месту жительства и пребывания нам нельзя ни в коем случае. Сейчас это единственный способ хоть как-то отслеживать местонахождение гражданина на территории страны, получать точные данные по социальным процессам в регионах. Другой вопрос, что этот механизм сегодня нуждается в капитальной «чистке». В советское время, когда пропиской ведало МВД, существовала единая адресная база по всему Союзу и найти человека при необходимости не составляло труда. Когда регистрационные дела передали ФМС, база непонятным образом потерялась, и восстанавливать ее никто не собирается. С институтом регистрации надо серьезно работать, что никоим образом не отменяет его ценность и необходимость.

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ:

– Однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде регистрации нет. С одной стороны, в реалиях современной российской экономики недопустима вызванная регистрацией слабая мобильность работающего населения. Самый яркий пример последствий слабой мобильности – проблемы моногородов: там люди не могут найти работу, и уехать оттуда тоже не могут. С другой стороны, мы уже сегодня сталкиваемся с негативными результатами нерегулируемой миграции из стран СНГ. Страшно подумать, что будет, если регистрацию отменить вообще. Поэтому, на мой взгляд, необходим двойной механизм, который, с одной стороны, позволит россиянам свободно перемещаться по стране, а с другой – поставит прочный заслон незаконной «зарубежной» миграции.

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