Архиважный чиновник

Москве не придется подстраиваться под нового главного архитектора. Мэр С. Собянин оставил на своей должности Александра Кузьмина, изменившего облик столицы до неузнаваемости за полтора десятка лет.

Когда власть в столице сменилась, общественности показалось, что сбывается их мечта: автор последнего скандального Генплана, человек, «нарисовавший» московские кольца, вечно стоящие в пробках; чиновник, допустивший чудовищные точечные застройки, наверняка будет уволен одним из первых. Но новый мэр рассудил иначе. И тут случилось удивительное дело: решение С. Собянина поддержали и одобрили почти все самые яростные критики «непотопляемого зодчего».

И не друг и не враг

«Мы в своей профессиональной цеховой среде обсуждали это, – рассказывает Алексей Клименко, в прошлом непримиримый оппозиционер, член президиума экспертного совета при главном архитекторе г. Москвы. – И все сходились во мнении, что этот безмолвный слуга Лужкова – наименьшее из зол. Он Москвой занимается давно. С ним по крайней мере можно дискутировать. А то, что у него своя мафия и что он выбрал себе жизненную позицию соглашательства, – таковы реалии. Кстати, другие претенденты – негодные аморальные персонажи».

«Переназначение А. Кузьмина главным архитектором Москвы меня порадовало, – признается и Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. При его поддержке мы остановили строительство более 180 объектов точечной застройки. Еще была учтена треть из предложенных гражданами 728 поправок в Генплан. Поэтому А. Кузьмин в определенной мере лучше других высокопоставленных чиновников, которые тоже остались при делах, хотя часто не держат данных обещаний».

«Кузьмин так и не признал свои градостроительные и архитектурные ошибки, против которых боролась общественность, – возражает член Общественной палаты Галина Маланичева. – Но совсем недавно я услышала, что ему стыдно за площадь перед Курским вокзалом, за «Атриум». А ведь мы потеряли при нем несколько площадей. А сколько уродливых зданий выросло в городе!..

Но, как известно, личные и деловые качества слуг народа редко являются основанием для их назначения или отставки. Во всяком случае, смена глав департаментов ключевых в Москве направлений, очевидно, была продиктована политическими расчетами С. Собянина.

Главный же архитектор – человек, который окончательных решений не принимает. С другой стороны, он должен быть специалистом, знающим сферу, которой руководит. И в ситуации, когда грядет, во-первых, зима, а во-вторых, авральная борьба с пробками, С. Собянину, видимо, не на кого было менять лужковского сподвижника.

Альтернативы нет?

«Кузьмин устраивает власть, потому что никогда с ней не спорит, – считает ведущий научный сотрудник Центрального НИИ и проектного иститута по градостроительству Александр Стрельников. – А это значит, что вдумчиво архитектурой он практически не занимается. Тем не менее, когда я узнал об альтернативах, то ужаснулся. Например, Сергей Ткаченко, директор Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы. Мое мнение: он не знает всего круга градостроительных вопросов. Или другая персона: молодой Михаил Посохин – член Правления НП СРО «Гильдия архитекторов и проектировщиков», генеральный директор ГУП «Моспроект-2» имени М.В. Посохина, первый заместитель председателя Москомархитектуры. Так вот, мне становится не по себе от его замысла превратить Новоарбатский проспект в пешеходный бульвар…»

«Мэрия, я думаю, решила коней на переправе не менять, – предполагает Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор». – Тот факт, что А. Кузьмин сохранил свой пост, стоит в том же ряду, что и переназначение вице-мэра Владимира Ресина. Оба – люди, причастные к тому, что произошло с обликом города и культурным наследием Москвы за годы правления Ю. Лужкова.

Оба они были абсолютно интегрированы в лужковскую систему и были не просто ответственными исполнителями. А в ряде случаев и несли личную ответственность. Но их оставили на своих местах. И этот факт говорит о понимании мэром всей сложности вопросов, связанных со строительным комплексом столицы. Вместе с тем я думаю, что и вице-мэр В. Ресин, и главный архитектор занимают свои посты временно. И довольно скоро найдутся кадры, которые придут им на смену».

Возможно, будущий главный архитектор города сейчас стажируется где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке. Ему нет и сорока, его имя никому не известно. Возможно, он вообще не архитектор, а как принято говорить за границей, «урбан пленнер», или урбанист.

«Вопрос в том, как допустить молодых специалистов к решению серьезных вопросов, – продолжает Наталья Самовер, – ведь если просто вбросить их в мертвую, косную старую систему, они сломаются. Поэтому нужна политическая воля городского руководства: решать проблемы по-новому, а не как обычно – латанием тришкина кафтана». Ну а пока переоценки ценностей не произошло, поднаторевший в искусстве латания и перекройки города А. Кузьмин, видимо, устраивает мэрию.