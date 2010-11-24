Громов Подмосковье не сдает

Уже многие годы кажется, что генерал Б. Громов вот-вот сдаст свои позиции в Подмосковье. Сейчас, когда телевизионные атаки на губернатора стали жестче, его отступление выглядит все более вероятным. Но Борис Всеволодович до сих пор успешно держит оборону во вверенном ему регионе. Похоже, без боя – или без приказа – он его не оставит.

Оставить или отставить?

По традиции, разговоры об отставке у нас возникают едва ли не на второй день после назначения. Губернатор Подмосковья Б. Громов исключением не стал. Слухи о том, что его вот-вот «уйдут», возникают ежегодно. Точно предсказать ближайшую судьбу генерала могут разве что два-три человека в России, но они пока на эту тему не высказываются.

Всем прочим остается только гадать.

Антон Беляков, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», например, уверен, что позиции Бориса Громова сейчас крепки как никогда: «Во-первых, регион динамично развивается, проекты реализуются. Во-вторых, какие-то громкие скандалы, публичные разоблачения его личной репутации не коснулись. Наконец, ни в каких политических противостояниях он не замечен в отличие от вздорного, конфликтного Ю. Лужкова. Вообще отставка Ю. Лужкова, я считаю, была губернатору скорее в плюс. И даже открыла ему более широкие политические перспективы».

Борис Надеждин, член Федерального политсовета партии «Правое дело», тоже оценивает шансы подмосковного губернатора довольно высоко: «У нас судьба руководителей регионов крайне мало зависит от того, что происходит в их областях, а больше от результатов партии «Единая Россия» на выборах. И еще от поведения губернатора – насколько он лоялен к федеральному руководству. В этом отношении к Б. Громову претензий нет. Поэтому я не сомневаюсь, что до 2012 года он доработает, если не произойдет чего-то совсем уж страшного».

В карьеру генерала действительно могут вмешаться обстоятельства непреодолимой силы и не обязательно трагические. Скажем, процесс слияния Москвы и области в единый регион. «Такое слияние напрашивается, – утверждает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Сейчас у фактически единого конгломерата нет единого центра управления. Заправляют разные команды, и у каждой «своя свадьба». Но в отрыве друг от друга решать кадровые задачи, миграционные вопросы, проблемы транспорта, промышленности, экологии невозможно. И если укрупнение состоится, то о каком губернаторе Подмосковья будет разговор? В таком случае перспектив не останется не только у Громова, но и у его должности как таковой».

Губернатора «делает» свита

Громкие коррупционные скандалы в Подмосковье пока не задевают губернатора лично. Но снаряды разоблачений падают слишком близко от него, чтобы никак не запачкать честь мундира. Отразился на репутации Бориса Всеволодовича, скажем, спешный отъезд в США бывшего руководителя Департамента финансов подмосковного правительства Алексея Кузнецова, который, по информации СМИ, успешно вывел из бюджета миллиарды рублей. После бегства экс-министра в областной администрации публично изумлялись, что у него, оказывается, было двойное гражданство! Махинации Кузнецова, как и его шикарную усадьбу, там тоже предпочитали не замечать.

«Насколько я знаю Бориса Громова, это на самом деле заслуженный офицер. Но руководить боевыми единицами и руководить областью, заниматься ее экономикой – не одно и то же, – говорит депутат Мосгордумы Сергей Гончаров. – Думаю, что губернатор доверился в финансовых, экономических и других делах не тем людям. Они и довели Московскую область фактически до дефолта. Я к Борису Всеволодовичу отношусь с большим уважением и считаю: если он признает назначение таких руководителей, как Кузнецов, своей ошибкой, то может сам подать в отставку».

«А что творят ставленники Бориса Громова на местах? – возмущается лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Они превратили Подмосковье в абсолютно криминальный регион. Яркий пример – то, что творится в Химках. Защитники Химкинского леса подвергаются систематическому жесточайшему прессингу. Против них организуют травлю, вплоть до покушений. Недавно был избит активист К. Фетисов. О зверском нападении на редактора «Химкинской правды» М. Бекетова многие слышали – но не все знают, что этого доведенного до инвалидности человека, который до сих пор не может говорить, таскают по судам!

Мэр В. Стрельченко возбудил против него иск о клевете. Я не исключаю версию о том, что к покушениям имеет отношение администрация города. Только на меня он в суд не подает. Я знаю даже фамилию человека, который угрожал М. Бекетову. А так в Московской области все тишь да гладь. Министры, правда, с миллиардами в Штаты убегают, а Б. Громов ни при чем. Он генерал уважаемый! Ха-ха! Это такой театр абсурда нашей действительности».

Дотянуть бы до весны Политика – политикам, а жителям области надо думать о том, как пережить зиму. Проблемы ЖКХ в регионе колоссальные. Понятно, что почти вся страна страдает от этой беды. Но жителям областных дотационных городов от этого не легче. Беда в том, что в условиях реального дефицита бюджета у областной администрации практически нет шансов восстановить изношенные хозяйства сотен населенных пунктов. Нет возможности даже затормозить нарастание долгов энергетическим и прочим организациям. А люди по привычке говорят: «Ничего, выживем: если не будет сильных холодов, как в прошлом году».

Есть чем заняться

Те, кто видит состояние дел в подведомственной Б. Громову области не из окна авто с мигалкой, понимают, что тут гораздо хуже, чем могло быть (учитывая экономический потенциал региона, его исключительно выгодное местоположение возле столицы).

«При всем этом область остается дотационной. В последние годы она практически не развивалась, разве что в прилегающих к МКАД районах, – отмечает адвокат Владимир Жеребенков. – Земельные вопросы, социальные проблемы не решены, дороги не строятся. В маленьких городах стагнация. Пора признать: область живет практически за счет Москвы».

Жители Подмосковья к своему губернатору относятся по-разному. Но в целом в первые годы его руководства относились гораздо лучше, чем сейчас. «Мне кажется, кадры у г-на Громова тогда были посильнее и поактивнее, задор некоторый имелся, – считает депутат Госдумы Геннадий Гудков. – Думаю, самый высокий потенциал любой региональной команды – это самый первый срок и начало второго срока, когда опыта наберутся. А потом наступают усталость, пресыщение, все идет в привычной колее».

Рано или поздно Б. Громову и его свите придется уступить место новой команде – ведь пост губернатора не пожизненный. Какие карьерные перспективы будут тогда у Бориса Всеволодовича? Может, отправят куда-нибудь послом. Или поставят на Госкорпорацию. Опыт, как говорится, не пропьешь.