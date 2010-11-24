Высокий старт заменят на низкий

Новый мэр Москвы Сергей Собянин выдает одну революционную идею за другой. На сей раз он предложил сократить финансирование гимназий и лицеев до объемов финансирования обычных школ.

Вообще-то Москва в этом отношении не является особым регионом. В Тюменской области, которой руководил С. Собянин ранее, школы тоже получают из бюджета разные деньги – в зависимости от того, насколько успешно они выполняют свои задачи. Это логично: хороший учитель должен получать зарплату выше. Что же не устроило С. Собянина в московской образовательной системе?

«Элитные школы бывают двух типов, – поясняет Ефим Рачевский, директор Центра образования «Царицыно», член Общественной палаты России. – Для зачисления в элитную школу первого типа ученику нужны знания, навыки и способности. А для обучения в элитной школе второго типа необходим социально-экономический статус родителей, их административный ресурс. Здесь можно углядеть наследие советского времени, когда в почете были школы с углубленным изучением иностранных языков. В бытность Б. Ельцина первым секретарем московского горкома КПСС около таких спецшкол устраивались засады: люди записывали номера черных «Волг», привозивших детей на занятия. Именно это не нравится новому мэру в московских реалиях – неравные стартовые возможности детей».

«Если в какие-то спецшколы принимают детей по блату, то конкретно с этими школами и нужно разбираться, – комментирует Владимир Чудов, директор лицея №1502 при Московском энергетическом институте. – Обычно это касается спецшкол в тех районах, где проживает элита. В наш лицей, несмотря на высокие показатели поступления выпускников в вузы (почти 100%), элита не просится. По той простой причине, что ее в нашем районе нет. И вообще, часто богатые родители предпочитают устраивать своих детей в частные школы за баснословные деньги, так что на них бюджет вообще ничего не тратит».

По мнению В. Чудова, идея мэра – полнейший абсурд. «Что отнимать у спецшкол? У нас разве шикарные условия? Нет, у нас просто нормальные условия, тогда как в обычных школах они вообще неудовлетворительные. Если мы хотим превратить общество в быдло, для этого Собянин делает все правильно, – говорит директор. – Я не имею в виду, что ученики обычных школ – быдло, нет. Я имею в виду, что наличие лицеев и гимназий – это некая планка, на которую ориентируются ученики. Для ребенка не существует мотивации лучше, чем престижный статус школы, в которую он поступил или хочет поступить».

Сокращение финансирования, несомненно, нанесет лицеям и гимназиям непоправимый ущерб. Во-первых, многие учителя уйдут в репетиторство, поскольку лишатся части зарплаты (сейчас они получают на 15% больше, чем преподаватели в обычных школах). Во-вторых, технические и естественно-научные школы не смогут приобретать специальное оборудование для занятий. Это все равно что уравнять с гуманитарными факультетами физфак, нуждающийся в лабораторных работах. В-третьих, спецшколы проводят научно-образовательные конференции, повышают квалификацию учителей из обычных школ. Разумеется, без денег, на голом энтузиазме, это делать не получится.

«Наша школа выживет и с урезанным финансированием, – уверена директор Лицея информационных технологий №1533 Татьяна Кравчук. – За 19 лет работы лицея мы сменили технику восемь раз. От города можно получить в лучшем случае 30 компьютеров. Все остальное – это спонсорские деньги. Так что к поиску внебюджетных средств нам не привыкать. Другое дело, что это станет для нас очередным препятствием. Власти должны понимать: хорошее образование стоит дорого».

«Проблему неравных стартовых возможностей нужно решать на более низком уровне – в сфере дошкольного и начального образования, – отмечает Е. Рачевский. – Детсад под названием «Центр развития ребенка» получает на одного воспитанника 150 тысяч рублей в год. Причем туда принимают только детей без проблем в развитии. Очевидно, что на проблемных ребят педагоги тратят больше сил, однако детсады для проблемных детей получают меньше средств, чем «Центр…» – 120 тысяч рублей в год на одного ребенка. Это действительно несправедливо, элитных детсадов быть не должно. То же самое относится и к начальным классам: в таком возрасте способности большинства детей одинаковые, специализации в обучении еще нет, поэтому на всех учеников бюджет должен выделять одинаковые средства. Но уравнивать надо не в меньшую сторону, а в большую. Потому что только начальная школа может заложить в ребенке тягу к знаниям и исправить то культурное неравенство, которое вызвано различным образовательным уровнем семей».

Е. Рачевский уверен: атак на лицеи и гимназии ждать все же не стоит. «Руководители Департамента образования – адекватные люди, – успокаивает он. – Заявление Собянина о спецшколах будет переварено его подчиненными должным образом. Тем более новый глава департамента Исаак Калина – очень компетентный специалист. Он не какой-нибудь «назначенец»: проделал путь от школьного учителя до заместителя федерального министра и прекрасно понимает нужды образования. По московским спецшколам танком никто не пойдет».

«Сейчас нормативное финансирование школ устроено так, что деньги из бюджета выделяются в зависимости от статуса школы, а не способностей ребенка, – говорит пресс-секретарь Департамента образования Александр Гаврилов. – А предлагается сделать так, чтобы деньги на одаренного ученика всегда выделялись в большем количестве, независимо от того, в какой школе он учится. С другой стороны, одаренные дети обычно стремятся именно в лицеи и гимназии… Новый механизм финансирования находится в разработке».