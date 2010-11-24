Высокий старт заменят на низкий
Лицеям и гимназиям урезают финансирование
№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]
Новый мэр Москвы Сергей Собянин выдает одну революционную идею за другой. На сей раз он предложил сократить финансирование гимназий и лицеев до объемов финансирования обычных школ.
Вообще-то Москва в этом отношении не является особым регионом. В Тюменской области, которой руководил С. Собянин ранее, школы тоже получают из бюджета разные деньги – в зависимости от того, насколько успешно они выполняют свои задачи. Это логично: хороший учитель должен получать зарплату выше. Что же не устроило С. Собянина в московской образовательной системе?
«Элитные школы бывают двух типов, – поясняет Ефим Рачевский, директор Центра образования «Царицыно», член Общественной палаты России. – Для зачисления в элитную школу первого типа ученику нужны знания, навыки и способности. А для обучения в элитной школе второго типа необходим социально-экономический статус родителей, их административный ресурс. Здесь можно углядеть наследие советского времени, когда в почете были школы с углубленным изучением иностранных языков. В бытность Б. Ельцина первым секретарем московского горкома КПСС около таких спецшкол устраивались засады: люди записывали номера черных «Волг», привозивших детей на занятия. Именно это не нравится новому мэру в московских реалиях – неравные стартовые возможности детей».
«Если в какие-то спецшколы принимают детей по блату, то конкретно с этими школами и нужно разбираться, – комментирует Владимир Чудов, директор лицея №1502 при Московском энергетическом институте. – Обычно это касается спецшкол в тех районах, где проживает элита. В наш лицей, несмотря на высокие показатели поступления выпускников в вузы (почти 100%), элита не просится. По той простой причине, что ее в нашем районе нет. И вообще, часто богатые родители предпочитают устраивать своих детей в частные школы за баснословные деньги, так что на них бюджет вообще ничего не тратит».
По мнению В. Чудова, идея мэра – полнейший абсурд. «Что отнимать у спецшкол? У нас разве шикарные условия? Нет, у нас просто нормальные условия, тогда как в обычных школах они вообще неудовлетворительные. Если мы хотим превратить общество в быдло, для этого Собянин делает все правильно, – говорит директор. – Я не имею в виду, что ученики обычных школ – быдло, нет. Я имею в виду, что наличие лицеев и гимназий – это некая планка, на которую ориентируются ученики. Для ребенка не существует мотивации лучше, чем престижный статус школы, в которую он поступил или хочет поступить».
Сокращение финансирования, несомненно, нанесет лицеям и гимназиям непоправимый ущерб. Во-первых, многие учителя уйдут в репетиторство, поскольку лишатся части зарплаты (сейчас они получают на 15% больше, чем преподаватели в обычных школах). Во-вторых, технические и естественно-научные школы не смогут приобретать специальное оборудование для занятий. Это все равно что уравнять с гуманитарными факультетами физфак, нуждающийся в лабораторных работах. В-третьих, спецшколы проводят научно-образовательные конференции, повышают квалификацию учителей из обычных школ. Разумеется, без денег, на голом энтузиазме, это делать не получится.
«Наша школа выживет и с урезанным финансированием, – уверена директор Лицея информационных технологий №1533 Татьяна Кравчук. – За 19 лет работы лицея мы сменили технику восемь раз. От города можно получить в лучшем случае 30 компьютеров. Все остальное – это спонсорские деньги. Так что к поиску внебюджетных средств нам не привыкать. Другое дело, что это станет для нас очередным препятствием. Власти должны понимать: хорошее образование стоит дорого».
«Проблему неравных стартовых возможностей нужно решать на более низком уровне – в сфере дошкольного и начального образования, – отмечает Е. Рачевский. – Детсад под названием «Центр развития ребенка» получает на одного воспитанника 150 тысяч рублей в год. Причем туда принимают только детей без проблем в развитии. Очевидно, что на проблемных ребят педагоги тратят больше сил, однако детсады для проблемных детей получают меньше средств, чем «Центр…» – 120 тысяч рублей в год на одного ребенка. Это действительно несправедливо, элитных детсадов быть не должно. То же самое относится и к начальным классам: в таком возрасте способности большинства детей одинаковые, специализации в обучении еще нет, поэтому на всех учеников бюджет должен выделять одинаковые средства. Но уравнивать надо не в меньшую сторону, а в большую. Потому что только начальная школа может заложить в ребенке тягу к знаниям и исправить то культурное неравенство, которое вызвано различным образовательным уровнем семей».
Е. Рачевский уверен: атак на лицеи и гимназии ждать все же не стоит. «Руководители Департамента образования – адекватные люди, – успокаивает он. – Заявление Собянина о спецшколах будет переварено его подчиненными должным образом. Тем более новый глава департамента Исаак Калина – очень компетентный специалист. Он не какой-нибудь «назначенец»: проделал путь от школьного учителя до заместителя федерального министра и прекрасно понимает нужды образования. По московским спецшколам танком никто не пойдет».
«Сейчас нормативное финансирование школ устроено так, что деньги из бюджета выделяются в зависимости от статуса школы, а не способностей ребенка, – говорит пресс-секретарь Департамента образования Александр Гаврилов. – А предлагается сделать так, чтобы деньги на одаренного ученика всегда выделялись в большем количестве, независимо от того, в какой школе он учится. С другой стороны, одаренные дети обычно стремятся именно в лицеи и гимназии… Новый механизм финансирования находится в разработке».
Дополнительный аргумент
Серафима Жданова, директор лицея №1560:
– Ничего, кроме возмущения, это заявление мэра вызвать не может. Не понимаю, откуда у него такие идеи. Называть лицеи и гимназии «учебными заведениями для детей элитных родителей» – нонсенс. Приглашаем мэра приехать к нам и посмотреть, кто у нас учится. 48% наших учеников получают бесплатные обеды, то есть это дети из малообеспеченных семей. Обеспеченных выше среднего – процентов десять, не больше. Мы не можем принять ребенка со средними способностями, какими бы богатыми ни были его родители. Потому что мы дорожим репутацией нашего лицея, которую могут испортить низкие показатели по ЕГЭ.
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