У Батуриной нашли слабое место

На бизнес Елены Батуриной обратили внимание правоохранительные органы. Пока уголовное дело заведено на тех, кто выдавал ей незаконные разрешения на землю и строительство. Однако вряд ли на скамье подсудимых окажется женщина, чей муж так много знает.

Самой спорной территорией в обширных владениях Батуриной оказались 16 га земли в Западном округе Москвы. В свое время компания «Интеко» выкупила их у АОЗТ «Матвеевское», намереваясь построить бизнес-комплекс «Сетунь-хиллс». Но, как выяснилось, у федерального правительства были на эту землю свои планы – разместить здесь посольства Индии, Кубы и КНР. Поэтому Следственный комитет при Прокуратуре (СКП) РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества в связи с незаконным предоставлением права собственности. Новый мэр Москвы С. Собянин, со своей стороны, остановил строительство и проектирование комплекса, а его первый заместитель В. Ресин отменил распоряжение мэрии о передаче земли «Интеко».

«Меня не удивляет, что спор о сетуньских землях не попытались решить в гражданском порядке. Только в рамках уголовного расследования можно изымать документы, смотреть договоры, – объясняет адвокат Владимир Жеребенков. – Такой работы немало, и надо еще провести множество экспертиз.

Такие дела требуют долгой и кропотливой работы. Чтобы все проверить, потребуется не менее полугода. Доказать преступный умысел будет непросто. Сделки шли через несколько компаний. Батурина напрямую ничего не покупала, считалась, как это юридически называется, «добросовестным приобретателем».

Если уголовное дело лично против нее возбудят, то обвинителям предстоит доказать, что она была осведомлена о том, что те 16 га находятся в федеральной собственности. По результатам такого расследования и можно будет сказать, привлекут ли Батурину к ответственности. Я не думаю, что жена экс-мэра очень уж за себя опасается. Ее супруг был слишком близко к верховной власти, он очень много знает. Поэтому большой вопрос: нужна ли она государству в качестве обвиняемой. Это ведь может вылиться в политический процесс вместо уголовного».

Привилегии «Интеко» тают на глазах. Говорят, что компанию готовят к продаже. В связи с этим интересно узнать, чьим другом окажется тот, кто в конечном счете приобретет бывшую собственность Батуриной.