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Час пик смешал все карты

Собянин подарил подчиненным время для безделья

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Час пик смешал все карты

С ноября все столичные учреждения работают по новому графику, то есть открываются в 8 часов утра. Эта мера вводилась прежде всего для разгрузки автомагистралей в утренний час пик. Но практика показала: ездить по утрам не стало проще.

Как подсчитали транспортники, на столичных улицах одновременно находится примерно 500 тыс. машин. Численность госслужащих городского уровня составляет 25 тыс. человек. При этом на личном авто на работу ездят от силы 30%. Получается, инициатива мэра коснулась приблизительно одного процента автомобилей. Ясно – от таких «преобразований» ощутимых последствий ждать не приходится. Особенно если принять во внимание, что ввести новый график для чиновников мэр решил спонтанно, без предварительных расчетов.

«Как водитель и пассажир я никаких изменений не заметил. А как специалиста меня никто не спрашивал, – говорит Александр Кулаков, научный сотрудник Центра исследований транспортной инфраструктуры. – Думаю, непродуманность решения – главная причина нулевого эффекта. Не исключаю, в ходе предварительных расчетов выяснилось бы, что ради разгрузки дорог госслужащим лучше начинать работу не раньше, а позже…»

По словам экспертов, пробки не только не исчезли, но и распространились на более раннее время. Если раньше выезды из густонаселенных жилых районов наглухо «вставали» приблизительно в 7 утра, то теперь заторы начинаются еще раньше. Например, выехать из Северного Бутова проблематично уже в 6.00.

Как и в недавней ситуации со сносом ларьков, исполнители воплотили идею С. Собянина весьма своеобразно. Распоряжение мэра №421-РМ от 11 ноября обязывает трудиться с 8.00 до 17.00 исключительно госслужащих из управ и префектур. Остальным городским учреждениям перевод на новый график лишь рекомендован. Но на деле с 8 до 17 часов стали работать все без исключения структуры, так или иначе связанные с городскими чиновниками: архивы, загсы, паспортные столы. С 8.00 до 9.00 утра там «мертвый сезон», зато в 17.00 приходится захлопывать двери перед носом возмущенных людей, которые не успели решить свои проблемы.

«Пустые» часы с утра и раннее завершение работы вечером ограничивают возможности для контакта с коллегами из федеральных учреждений и негосударственных контор. По словам эксперта фонда «Институт экономики города» Леонида Маркелова, есть специальный показатель, который напрямую связывает эффективность работы со временем, затраченным на коммуникацию. И по этому показателю столица, судя по всему, начала неуклонное «сползание».

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