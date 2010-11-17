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Собянин кроит бюджет по-новому

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Собянин кроит бюджет по-новому

Мосгордуме вскоре предстоит утвердить бюджет столицы на 2011 год. Как мэр С. Собянин планирует увеличить доходы Москвы, депутатам уже известно. Как он собирается расходовать средства – им еще только предстоит узнать и, без сомнения, одобрить.

Бесспорно, что бюджетная политика Москвы изменится. Мэр С. Собянин уже назвал ее тупиковой. И поставил во главе Департамента финансов В. Чистову, известную тем, что за год в должности замминистра обороны она сумела навести некоторый порядок в «бухгалтерии» этого ведомства. Перераспределить миллиардные денежные потоки Москвы явно будет не проще.

Новый мэр уже изыскал резервы для повышения доходов бюджета. В частности, с 1 января будут отменены льготы для научных организаций – таких как Академия наук, Медицинская академия, Сельскохозяйственная академия, Академия образования. Вырастет налоговая ставка на земельные участки, занимаемые спортивными сооружениями.

Правительство Москвы ждет повышения доходов от акцизов на пиво в связи с ростом его производства в столице. А заодно надеется, что больше, чем в прошлые годы, будет собрано налога на прибыль. Вот так, по сусекам, городские власти собираются наскрести дополнительные 50 млрд. руб. в доходную часть бюджета. Потом еще 50, а то и 100 млрд. занять. И соответственно, увеличить расходы. «На что? Все узнают, только когда бюджет будет обсуждаться в третьем чтении, – объяснил депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Но уже известно, что заимствования серьезно увеличатся, бюджет станет более дефицитным. Его расходная часть составит 1389 миллиардов рублей, доходная – 1243 миллиарда».

Судя по заявлению С. Собянина («необходимо отказаться от расходов, которые для Москвы не являются первоочередными»), он не собирается дальше финансировать за счет городского бюджета строительство аэропортов в отдаленных областях и санаториев за границей. Тут он, безу­словно, найдет понимание у самых критично настроенных депутатов. Так, руководитель фракции КПРФ в МГД Андрей Клычков подчеркивает: «Мы всегда выступали против благотворительных планов по расходованию средств на далекие инфраструктурные проекты.

Во-первых, это никак не связано с нуждами москвичей. Во-вторых, такое финансирование совершенно непрозрачно. Кто пользуется (или будет пользоваться) объектами отдыха в Израиле, Болгарии, на Белом озере? Такие данные нам неизвестны – при том, что, например, на болгарский санаторий «Камчия» в лужковском проекте бюджета на следующий год было предусмотрено 1 миллиард 777 миллионов рублей. Или поддержка сельского хозяйства в Калужской области, которая обходится Москве в сотни миллионов рублей… Эти деньги получает открытое акционерное общество «МосМедыньагропром», что, на мой взгляд, является ничем не прикрытым финансированием частного бизнеса. Еще одна расходная программа – помощь соотечественникам за рубежом, и она никак не конкретизируется. Неизвестно кому точно и на что идут средства. Такой подход оставляет возможность для махинаций и нарушает Закон о бюджетном устройстве в Москве».

Но не все депутаты Мосгордумы считают удаленные проекты Ю. Лужкова напрасными. «Детский санаторий «Камчия» в Болгарии достроен, открыт в августе, – рассказывает Инна Святенко, депутат МГД. Дети туда круглогодично заезжают, лечатся и учатся. Все мы об этом знаем, радуемся и гордимся. Расходы на санаторий, я считаю, должны сохраниться. Что касается поддержки соотечественников за рубежом, то надо понимать: Москва – столица и ее международная гуманитарная работа тоже должна продолжаться».

Московского депутата поддерживает Евгений Федоров, председатель комитета ГД по экономической политике: «Помощь согражданам за рубежом формирует благоприятный инвестиционный климат. Это имиджевые вложения, которые всегда приносят денежный доход. Другое дело, что такие расходы должны быть прозрачны. Прозрачность бюджета бьет по коррупции. Меньше коррупции – выше эффективность расходов, то есть, считайте, дополнительно поступившие налоги».

Непрозрачность прежнего бюджета Москвы – одна из главных претензий. С формальной точки зрения, все статьи были открыты и подробно расписаны. А на деле это были лишь общие слова, которые дополнялись потом постановлениями «для служебного пользования». «На проекты Ю. Лужкова, родившиеся из-за его политических амбиций, было потрачено много денег, которые и проверить-то никто толком не мог, – уверен Антон Беляков, депутат ГД от фракции «Справедливая Россия». – Пора бы проверить теперь, срок давности не истек».

Сейчас много говорят о том, что московскому бюджету необходим независимый международный аудит, потому что в России нет организации, способной расчистить эти «завалы». Но те, кто в курсе дела, утверждают, что с проверкой бюджета столицы вполне справится Счетная палата. «Нареканий на нее никогда не было, – говорит Сергей Гончаров, депутат МГД. – Она проводила аудит уже многие годы и честно давала заключения, когда бюджет использовался не по назначению. Но сама она заводить уголовных дел не может. Это уже вопрос к прокуратуре».

Для настоящей проверки, в ходе которой выяснится, на что тратились деньги московских налогоплательщиков, нужна политическая воля. Потребуется она и для того, чтобы остановить некоторые пожирающие средства проекты. Важно только, чтобы заодно с ними не сократили социальные расходные статьи – ведь к существенной помощи городского бюджета москвичи уже привыкли.

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