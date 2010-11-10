Большой столичный передел

Столичный бизнес притих в недоумении: с кем из чиновников теперь делиться, кому заносить? Старые покровители в мэрии сами затаились в ожидании чистки, а новые, земляки градоначальника, еще не подтянулись из Сибири. В этой неопределенной обстановке все допущенные нарушения, давно и хорошо оплаченные, могут стать большой проблемой, вплоть до отъема собственности.

Отнять и поделить

Очень неуютно чувствуют себя сейчас строительные, рекламные компании, чьи деловые связи с московским правительством давно переросли в дружественные и родственные. Как результат, и рынок занятости в Москве ощущает грядущий передел: топ-менеджеры подыскивают новые места, гастарбайтеры собираются домой.

Но первый удар преобразований уже приняли от нового мэра владельцы торговых площадей, расположенных в местах с напряженным движением транспорта. С. Собянину поручили бороться с пробками, и по тому, как он с этим справится, будут судить о его соответствии занимаемой должности.

«И все же у меня нет ощущения, что Сергей Семенович – это такой мужик с кувалдой, который будет без разбору все сносить, – говорит Антон Беляков, депутат ГД, фракция «Справедливая Россия». – Собянин мне представляется человеком весьма взвешенным, умеренным. И думаю, таковыми будут и его решения. Действительно, когда стоит проблема пробок, а в результате уплотнительной застройки нет возможности расширять улицу, то это может быть основанием для того, чтобы некое существующее строение снести или перенести. Возможно, выкупив его у собственника по какой-то остаточной стоимости». В любом случае уже по первым шагам нового руководства Москвы будет видно, какова его цель: целесообразность для города или передел в пользу новых фаворитов.

Рвение исполнителей К сожалению, то, что происходит в городе сейчас, наглядно демонстрирует, во что может превратиться разумная инициатива главы города в руках насмерть перепуганных исполнителей (напомним, что обилие киосков стало поводом к увольнению двух глав управ в Центральном округе). С 1 ноября чиновники начали рассылать всем без исключения владельцам нестационарных объектов приказы ликвидировать торговые точки в течение нескольких дней. По словам москвичей, кое-где исчезают… даже киоски «Роспечати» и будки для продажи билетов на автобусных остановках. Всерьез забеспокоились за свой бизнес и владельцы торговых точек, установленных на законных основаниях. С письмом к мэру уже обратилась Ассоциация предприятий быстрого питания. По словам представителя Ассоциации Владимира Савелова, в Центральном, Восточном, Западном, Северо-Западном округах чиновники массово отключают торговые объекты от электросетей, несмотря на наличие всех разрешительных документов. «Законных» точек быстрого питания в городе – всего 1300 на 10 миллионов жителей. Установка каждого автобуфета согласована с Москомархитектурой, – говорит Савелов. – Палатки, в которых продают шаурму вопреки всем нормам, никто не считал. Хорошо, что с ними начали борьбу. Но с такими методами чиновники под сурдинку могут загубить целый сегмент малого бизнеса, который городу жизненно необходим! Мы надеемся, что мэр заметит наше обращение и остановит этот беспредел».

Сибиряки с кувалдой

Наученные горьким опытом прошедших 18 лет лужковского правления, бизнесмены не верят в целесообразность, а верят в передел. Тем более что среднее чиновничье звено остается пока на своих местах – невозможно за короткий срок заменить весь аппарат огромного города, а значит, отработанная система откатов и отстежек может существовать и в будущем. Более того, многие ждут, что цена вопроса станет выше: люди из старой команды напоследок пустятся во все тяжкие, требуя непомерной мзды за то, что уберут объект из черных списков под снос.

Что время ее истекает, «лужковская гвардия» не сомневается. Подтягивать за собой свою команду – давняя традиция наших руководителей. Так, именно при нынешнем министре внутренних дел Р. Нургалиеве целые отделения милиции в Москве формируются из мусульман. Бывший начальник столичного ГУВД В. Пронин подтягивал людей из Курска, Тамбова, Иванова – сейчас они уходят. Питер, известная кузница кадров, практически исчерпал ресурс. У С. Собянина огромный резерв – Сибирь, прежде всего – Тюменская область.

«Я ожидал от него более жесткой реакции в отношении чиновников Лужкова, – комментирует адвокат Владимир Жеребенков. – Вот Ресин остался, хотя все понимают, что он был правой рукой бывшего мэра и творил что хотел. Собянин действует избирательно. Он присматривается, вникает, на кого из прежней команды можно опереться. Но на ключевые посты ставит своих людей. Похоже, что ставку делает не на силовиков, а на экономистов.

У него есть здравый смысл, и команда его всегда была умная, команда созидателей, а не разрушителей, поднявшая с ним в экономическом и социальном плане большой регион». И все же новой команде придется поначалу многое разрушить. Ей это будет гораздо легче, чем тем, кто давал разрешения на строительство, закрывая глаза на те самые недостатки, которые сейчас будут становиться основанием для сноса.

Транспортный аргумент Безусловно, одна из самых «горячих» точек на столичной карте – конечные станции метро. По словам сотрудника Центра градостроительных исследований Александра Стрельникова, критическая ситуация сложилась на всех без исключения ветках. Пространство, которое могло бы быть занято цивилизованными парковками или остановками общественного транспорта, забито палатками, рынками, огромными торговыми центрами. «Территории, прилегающие к конечным станциям метро, изначально спроектированы так, что там спокойно уместятся и машины, и пешеходы, – уверен Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства. – Например, когда станция «Речной вокзал» только строилась, проектировщики учли, что число автомобилей и пассажиропоток метро в этом районе со временем многократно увеличатся. Поэтому планировка пространства близ станции теоретически позволяет грамотно организовать перемещение даже нынешнего гигантского количества людей и машин. Если убрать торговые точки – и огромные центры, и киоски – проблемы будут решены». Тем не менее по меньшей мере наивно ожидать, что снос крупных торговых центров начнется в ближайшее время. Как бы они ни мешали, «росчерком пера» проблему их сноса не решить.

В ожидании бульдозера

Во многих странах решение дорожно-транспортных проблем приходилось решать сносом зданий. «Я думаю, и мы к этому придем, с Собяниным или нет, – считает Вячеслав Лысаков, лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора». – Под ноги мафии, процветавшей в московском строительном комплексе, было брошено все: экология, транспорт. Теперь придется рубить довольно тугой узел. Но, если мэр проявит жесткую политическую волю, все будут сидеть тихо и молчать в тряпочку».

Надо сказать, что подавляющее большинство сооружений, провоцирующих создание пробок, имеют весь положенный пакет документов. Кроме того, на их хозяев работают очень квалифицированные юристы. Споры о законности построек будут перенесены в суды вплоть до Европейского. «Наверняка и в городе, и на обочине МКАД во время сноса будут перегибы и нарушения, – уверен Вадим Кумин, председатель Комиссии по науке и промышленной политике Мосгордумы, член фракции КПРФ. – Собственникам торговых точек предстоит долгая борьба за правду, так как многие из них получили эти торговые площади на законном основании. Будущая расчистка не должна повторить историю «Речника». Аргументом новой московской власти должен быть закон, а не бульдозеры».

Есть мнение, что в Москве надо начать с полной инвентаризации недвижимости и при этом обращать особое внимание на те объекты, которые мешают развитию города, дорожной сети, строительству инфраструктуры. Если при их возведении закон был нарушен – передавать на баланс города и при необходимости сносить.

Однако законы и распоряжения в Москве за последние 18 лет писались так, что нарушения можно найти практически у каждого. И отнимать на этом основании собственность – значит разрушить почти весь столичный бизнес. Если новый мэр не ставит себе такой цели, а намеревается разгрузить дороги, то, скорее всего, он будет искать компромиссы. Строить там, где возможно, развязки и подземные переходы, привлекая инвестиции заинтересованных коммерсантов. Они наверняка с удовольствием потратят на это отложенные на мзду деньги.