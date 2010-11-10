Москва и Область: гражданский брак

В чиновничьих кругах Москвы и Подмосковья наблюдается заметное волнение: якобы уже после новогодних праздников на стол президенту Дм. Медведеву ляжет проект объединения этих двух субъектов Федерации. А через некоторое время, после положенных законодательных процедур, родится регион-монстр, объединяющий треть экономического потенциала страны.

Пора оформить отношения

На самом деле Москва и область давно уже объединились. Миллионы горожан ездят загород на дачи и платят за них в бюджет Подмосковья имущественный налог. Больше половины жителей области, в свою очередь, ежедневно отправляются в столицу на работу. Москвичами считают себя те, кто переселяется из мегаполиса в города-спутники из-за более дешевого жилья.

Водоснабжение, электроэнергетика, дороги, как кровеносная система, пронизывают весь регион целиком, и административная граница лишь тормозит движение транспортных потоков. О необходимости законодательно зафиксировать то, что уже фактически произошло, долго мечтал Ю. Лужков, чем очень раздражал, вплоть до перехода на личности, губернатора Б. Громова, справедливо полагавшего, что столица, как субъект более сильный и богатый, проглотит область и не поперхнется. А заодно переварит областное правительство и всю губернаторскую вертикаль.

Но теперь московский мэр уже не тот: у Сергея Собянина совсем другого уровня связи на самом верху и большой опыт усмирения строптивых местных политиков в Тюменской области. С таким не поспоришь, особенно имея за плечами громкие коррупционные скандалы в Подмосковье, подтачивающие губернаторскую репутацию...

Есть мнение, что именно для объединения С. Собянина и поставили «на Москву» – осталось только выбрать схему, по которой сольются столица и область. Одну из них давно уже предлагает главный архитектор В. Кузьмин: присоединить к Москве ближнее Подмосковье до бетонного кольца (60 км от МКАД), а остальное раздать окрестным областям. Другой радикальный вариант – придать особый статус центру столицы, а окраины слить с областью. Более естественным выглядит третий вариант: объединить субъекты «как есть», в их нынешних границах.

«Возражение против этого я встречал только одно, – комментирует депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Говорят, что получится регион-монстр, которым невозможно управлять. Но вот Калифорния, к примеру, в два раза больше. Ею, правда, «терминатор» управляет, но ничего, у нас тоже терминаторы найдутся. Если серьезно, то где-нибудь на Дальнем Востоке такой регион создавать было бы страшновато из-за опасности отделения. Но здесь – сердцевина России. Мощный регион создаст, наоборот, центростремительные силы. Москва подтянет область до своего уровня, и весь регион в целом станет примером для страны».

Аргумент статистики Большинство жителей области хотели бы слиться с Москвой (66% против 17% ), а москвичи такого слияния не жаждут (57% против 28%).

Кто кому затянет пояс?

Звучат, однако, опасения, что не Москва подтянет область, а, наоборот, та опустит уровень жизни москвичей, так как им придется поделиться своими социальными надбавками. «По всей вероятности, вырастут и тарифы на услуги ЖКХ», – перечисляет возможные минусы лидер фракции КПРФ в Мосгордуме депутат Андрей Клычков. Вслед за объединением последует повсеместное выселение москвичей из аварийного и некомфортного жилья, а также очередников далеко за пределы МКАД, где жилплощадь сейчас значительно дешевле.

Одновременно, чему вряд ли обрадуются жители Подмосковья, подорожает недвижимость в области. В итоге мы больше получим новых проблем, чем решим старые. Вообще те проблемы, что есть, можно решить и без объединения. К примеру, строительство в городе Котельники Московской области так называемого нового «Черкизона». Юридически решение по этому вопросу должна принимать область, но против рынка высказывается огромное количество москвичей, проживающих буквально в нескольких метрах от объекта – в районе Жулебино. Из-за того, что губернатор и мэр не могли на своем уровне обсудить этот вопрос и принять конструктивное решение, страдают жители. Чтобы исправить ситуацию, необязательно объединять субъекты, достаточно иметь адекватных руководителей во главе регионов, готовых к диалогу».

Федералы гарантируют успех

Даже самые горячие сторонники слияния признают, что бюджету это обойдется недешево. Называется цифра в триллион рублей. «Может, триллион, а если для дела будет нужно, то и 50 триллионов! Построить города-спутники, железные дороги, продлить метро в область, развернуть социальные программы, – перечисляет Москвин-Тарханов. – Вложения не единовременные, а лет на 25! Причем не столько за счет бюджета, сколько за счет инвестиций. Это дорогое удовольствие, но оно того стоит».

Не факт, что у федеральной власти достанет политической воли и средств на такое решительное переустройство центра России. Есть более мягкий путь: создать некий единый Центральный совет по управлению регионом. «Ему надо передать полномочия по решению вопросов территориального, дорожного, градостроительного планирования, – считает Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». – Абсурд, когда одной дорогой занимается отдельно Москва, другой – отдельно Московская область. Классический пример – Ленинградское шоссе. Сейчас у него в городе уже пять полос, а в Химках – узкое горлышко, которое генерирует пробки.

Чтобы не тратить деньги понапрасну, надо уже сейчас создавать трехстороннюю комиссию из представителей федералов, Москвы и области, которая могла бы, скажем, запретить застройку участка, нужного для развития транспортной сети в Московском регионе. А затевать громоздкую, муторную, долгую процедуру полного объединения столицы и Подмосковья, я думаю, сейчас не время. От административной границы между ними можно отказаться разве что в далеком будущем».

В любом случае обязательным условием полного объединения субъектов Федерации должен стать референдум. Только при его положительных результатах в Москве и Подмосковье слияние «города и деревни» станет возможным.