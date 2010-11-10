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«Старт» на стартапе

№ 44(234) от 11.11.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

«Старт» на стартапе

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях борьбы с пробками будет внедрять на столичных дорогах интеллектуально-транспортную систему (ИТС). Она фиксирует загруженность трасс и в зависимости от этого регулирует продолжительность зеленого и красного сигналов светофоров по всему городу.

Интеллектуально-транспортные системы есть во всех крупных городах мира. В Москве такой проект под названием «Старт» тоже существует. Реализовывать соответствующую программу стали в начале 2000-х годов. Власти провели масштабные исследования транспортного потока и потока пешеходов – как в центре, так и на всех 16 вылетных магистралях. «Стартом» оснастили все Садовое кольцо. Всего в ИТС включили 300 из 2000 светофоров столицы (преимущественно в центре). Установили около 150 канадских детекторов транспорта, которые определяют не только плотность движения, но и количество машин, их размер. В США закупили сверхмощный компьютер. Для этого потребовалось разрешение американского Конгресса и даже его контрольного комитета, потому что возможности такого компьютера позволяют моделировать ядерные взрывы.

«Группа специалистов выезжала в Париж для изучения ИТС, – рассказывает Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Парижская система включает восемь программ управления движением, а наш компьютер может поддерживать 16 (в том числе программу выходного дня, рабочего дня, пикового и непикового часов и т. д.). Такое программное обеспечение было специально разработано для Москвы. Потом «софт» корректировался в соответствии с информацией, которую получали детекторы».

 Но, увы, «Старт» свернули. И оставили только функцию «видеонаблюдение». Возможно, система оказалась неудобной для властей. Дело в том, что если хотя бы один светофор переключить на ручное управление, то на два-три часа ИТС выходит из строя во всем городе. А випы, в том числе представители власти, регулярно просят гаишников включить для них зеленый свет вручную.

По мнению Ю. Свешникова, продвижение «Старта» можно только приветствовать. «Последние семь-восемь лет эта тема была в загоне, – говорит он. – Впрочем, боюсь, С. Собянин не представляет себе тот объем организационных сложностей, который вызовет внедрение «Старта». Самое трудное – найти место для камеры или детектора транспорта. Ставить столбы на перекрестках зачастую нереально (там нельзя рыть землю). Приходится вешать датчики на дома. Многие строения принадлежат физическим и юридическим лицам, которые против лишнего оборудования на фасаде. Кроме того, многие дома в Москве так или иначе контролируются спецслужбами. Их сотрудники приходят в ужас от мысли, что на подконтрольных зданиях разместят камеры видеонаблюдения. Когда 10 лет назад внедряли эту систему, одно такое согласование занимало два-три месяца. Сегодня эти препоны еще сильнее, так что Собянину придется проявить политическую волю».

Также политическая воля понадобится мэру для выделения денег. Как сообщили в Департаменте транспорта и связи Москвы, ИТС требует огромных вложений – 22 млрд. рублей. Было бы логично, если бы часть расходов взял на себя федеральный бюджет, поскольку эта задача – победить московские пробки – поставлена президентом.

 «ИТС, безусловно, необходима. Но все специалисты говорят, что нельзя избавиться от пробок с помощью какой-то одной меры. Поэтому я бы на месте С. Собянина начал со строительства парковок, – комментирует депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Илья Пономарев. – Парковки будут приносить доход, который можно потратить в том числе на ИТС».

Депутат уверен, что ИТС не победит все пробки. Необходимо налаживать работу «живых систем», а именно ГИБДД. «Когда заторы образуются на двух пересекающихся дорогах, ИТС «захлебывается». Она не может установить приоритет для одной из них, – говорит И. Пономарев. – Многие пробки образуются оттого, что машины въезжают на перекресток, блокируют его. В США за это нарушение могут даже права отобрать. А у нас так делают все! На самых загруженных перекрестках нужно ставить сотрудника милиции, который нещадно штрафовал бы нарушителей. Сейчас этим практически не занимаются».

Дополнительный аргумент

ИТС подразумевает не только автоматизированное управление светофорами. Для Москвы до сих пор являются редкостью светофоры с кнопкой на пешеходных переходах, которые в западных странах установлены повсеместно. Кроме того, ИТС должна быть средством информирования. Сегодня москвичи узнают о пробках только по звонкам водителей на радиостанции и по специальным картам в Интернете, качество которых оставляет желать лучшего. Что показывают 19 огромных электронных табло (стоимостью 45 тыс. долларов за штуку), которые установлены на МКАДе? «Водители, соблюдайте скоростной режим!» А в Париже на таких табло информация: если повернешь здесь, будешь в центре через такое-то время. С точностью до минуты.

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