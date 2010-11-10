«Старт» на стартапе

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях борьбы с пробками будет внедрять на столичных дорогах интеллектуально-транспортную систему (ИТС). Она фиксирует загруженность трасс и в зависимости от этого регулирует продолжительность зеленого и красного сигналов светофоров по всему городу.

Интеллектуально-транспортные системы есть во всех крупных городах мира. В Москве такой проект под названием «Старт» тоже существует. Реализовывать соответствующую программу стали в начале 2000-х годов. Власти провели масштабные исследования транспортного потока и потока пешеходов – как в центре, так и на всех 16 вылетных магистралях. «Стартом» оснастили все Садовое кольцо. Всего в ИТС включили 300 из 2000 светофоров столицы (преимущественно в центре). Установили около 150 канадских детекторов транспорта, которые определяют не только плотность движения, но и количество машин, их размер. В США закупили сверхмощный компьютер. Для этого потребовалось разрешение американского Конгресса и даже его контрольного комитета, потому что возможности такого компьютера позволяют моделировать ядерные взрывы.

«Группа специалистов выезжала в Париж для изучения ИТС, – рассказывает Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза. – Парижская система включает восемь программ управления движением, а наш компьютер может поддерживать 16 (в том числе программу выходного дня, рабочего дня, пикового и непикового часов и т. д.). Такое программное обеспечение было специально разработано для Москвы. Потом «софт» корректировался в соответствии с информацией, которую получали детекторы».

Но, увы, «Старт» свернули. И оставили только функцию «видеонаблюдение». Возможно, система оказалась неудобной для властей. Дело в том, что если хотя бы один светофор переключить на ручное управление, то на два-три часа ИТС выходит из строя во всем городе. А випы, в том числе представители власти, регулярно просят гаишников включить для них зеленый свет вручную.

По мнению Ю. Свешникова, продвижение «Старта» можно только приветствовать. «Последние семь-восемь лет эта тема была в загоне, – говорит он. – Впрочем, боюсь, С. Собянин не представляет себе тот объем организационных сложностей, который вызовет внедрение «Старта». Самое трудное – найти место для камеры или детектора транспорта. Ставить столбы на перекрестках зачастую нереально (там нельзя рыть землю). Приходится вешать датчики на дома. Многие строения принадлежат физическим и юридическим лицам, которые против лишнего оборудования на фасаде. Кроме того, многие дома в Москве так или иначе контролируются спецслужбами. Их сотрудники приходят в ужас от мысли, что на подконтрольных зданиях разместят камеры видеонаблюдения. Когда 10 лет назад внедряли эту систему, одно такое согласование занимало два-три месяца. Сегодня эти препоны еще сильнее, так что Собянину придется проявить политическую волю».

Также политическая воля понадобится мэру для выделения денег. Как сообщили в Департаменте транспорта и связи Москвы, ИТС требует огромных вложений – 22 млрд. рублей. Было бы логично, если бы часть расходов взял на себя федеральный бюджет, поскольку эта задача – победить московские пробки – поставлена президентом.

«ИТС, безусловно, необходима. Но все специалисты говорят, что нельзя избавиться от пробок с помощью какой-то одной меры. Поэтому я бы на месте С. Собянина начал со строительства парковок, – комментирует депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Илья Пономарев. – Парковки будут приносить доход, который можно потратить в том числе на ИТС».

Депутат уверен, что ИТС не победит все пробки. Необходимо налаживать работу «живых систем», а именно ГИБДД. «Когда заторы образуются на двух пересекающихся дорогах, ИТС «захлебывается». Она не может установить приоритет для одной из них, – говорит И. Пономарев. – Многие пробки образуются оттого, что машины въезжают на перекресток, блокируют его. В США за это нарушение могут даже права отобрать. А у нас так делают все! На самых загруженных перекрестках нужно ставить сотрудника милиции, который нещадно штрафовал бы нарушителей. Сейчас этим практически не занимаются».