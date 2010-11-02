Мэр взялся за тайные общества

На первом же совещании в правительстве Москвы новый мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен в кратчайшие сроки навести порядок в деятельности товариществ собственников жилья. Соответствующие поручения уже отданы префектам административных округов. «Домами управляют не граждане, а некие организации, оторванные от жильцов», – констатировал Собянин.

Борьба с проблемами в столичных ТСЖ вряд ли будет легкой. Собянин затронул одну из самых коррумпированных сфер столичной «коммуналки». По словам депутата Государственной думы (фракция «Справедливая Россия») Галины Хованской, из 9 тыс. ТСЖ, которые сегодня существуют в столице, лишь 10% созданы гражданами по собственному желанию и реально управляют домами. Остальные существуют лишь формально. С жителями домов такие ТСЖ никак не связаны. Инициаторами их создания становятся чиновники управ и префектур, членами правления – сотрудники районных служб ЖКХ, а правовой основой – поддельные протоколы собраний собственников, которые ни один из жителей дома никогда не подписывал.

О существовании таких «фантомов» москвичи могут годами ничего не знать. Между тем новоявленные управленцы ведут весьма бурную деятельность. Под прикрытием фальшивых ТСЖ идет распил субсидий, которые городской бюджет выделяет товариществам собственников жилья в качестве «стартового капитала» (до 100 тыс. рублей на один дом), нецелевое освоение средств на капитальный ремонт, а также незаконная сдача в аренду подвалов и чердаков, приносящая чиновникам миллионные прибыли. В одно ТСЖ росчерком пера объединяются десятки домов, а чиновник из управы может стать руководителем сразу нескольких товариществ. Объем освоенных средств представить нетрудно.

Например, жители двух «сталинок» на проспекте Мира однажды с изумлением обнаружили, что капитальный ремонт в их доме начался… с утепления кирпичных фасадов (эта процедура имеет смысл лишь для панельных многоэтажек). Как выяснилось, перечень работ утверждал председатель несуществующего ТСЖ. В той же ситуации оказались жители трех домов на ул. Академика Бочвара в районе Щукино. Ремонтники пытались заменить систему теплоснабжения, которая находилась в идеальном состоянии, и установить новые трубы для холодной воды, хотя их ремонт проводился всего пару лет назад.

Эпидемию возникновения липовых ТСЖ нельзя объяснять исключительно недобросовестностью окружных и районных чиновников. Молчаливое покровительство обеспечивалось на самом высоком уровне. Как рассказал «АН» сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк, в момент, когда кампания по созданию ТСЖ в стране начала набирать обороты, перед правительством Москвы встали две задачи: не ударить в грязь лицом перед центром и одновременно максимально сохранить контроль над жилищным фондом. Создание фальшивых ТСЖ помогло убить двух зайцев одним выстрелом.

Москва в 2007–2008 гг. выбилась в лидеры среди прочих регионов по количеству созданных товариществ. Столица стала единственным регионом России, в котором распоряжениями городского правительства устанавливались планы по созданию ТСЖ. К 2014 г. в товариществе должен был состоять каждый жилой дом. Такое рвение обеспечило благосклонность федеральных структур и, как следствие, щедрое выделение средств на капремонт (согласно концепции федеральной реформы ЖКХ, преимущество в получении средств имеют регионы с высокими темпами «ТСЖизации»). Но эта цель была неглавной. Гораздо важнее было то, что не имеющие отношения к жителям товарищества заключали договоры на обслуживание с компаниями, «связанными» с городскими структурами – ДЕЗами

либо подконтрольными им фирмами. Очевидно, что в создании фальшивых ТСЖ городских чиновников привлекла именно возможность «привязать» горожан к непопулярным ДЕЗам.

Не так давно вопиющий случай произошел в районе «Арбат». Уровень доверия к ДЕЗам там крайне низок: из 176 жилых зданий в ведении городской структуры находится всего 27. Однако в последнее время жители района заметили, что в строчке «Управляющая компания» появилась некая фирма «Арбат». С такой ситуацией столкнулись 95 домов в районе. Возмущенные горожане стали разбираться. Оказалось, что почти все решения о смене управляющей компании принимались на собраниях ТСЖ, о существовании которых жители не догадывались. А вдогонку выяснилось, что большинство сотрудников УК «Арбат» – бывшие работники районного ДЕЗа.

Новый мэр Москвы видит один выход: создать структуру, которая осуществляла бы административный контроль за деятельностью ТСЖ. Сегодня жители вынуждены бороться с фальшивыми управленцами один на один. Однако, по мнению руководителя движения «Жилищная солидарность» Дмитрия Катаева, эта мера вряд ли принесет результат.

«Меня это предложение настораживает, – говорит Катаев. – А за контролерами кто следить будет? На мой взгляд, важнее изменить отношение к ТСЖ на городском уровне: давать людям необходимую информацию и реальные возможности для управления жильем. Тогда все встанет на свои места».