Дума присоседилась

Московская городская Дума собирается приобрести новое помещение, которое обойдется городскому бюджету примерно в 60 млн. долларов. По оценкам экспертов, на сегодняшний день это слишком роскошная и не совсем нужная покупка для депутатского корпуса.

Речь идет о здании бизнес-центра «Морской дом», расположенного по адресу Рахмановский переулок, дом 4. Он находится в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская». Преимущество здания заключается в том, что оно является близким соседом Московской городской думы. Глядя со стороны, можно подумать, что эти два здания и так уже слились в одно целое. Это обстоятельство придавало думскому соседу солидность и позволяло находиться под бесплатным «присмотром» нарядов милиции, которые постоянно дежурят около здания МГД.

По официальной версии, покупка «Морского дома» связана с планируемым увеличением количества столичных депутатов. Как известно, в Федеральное законодательство внесены изменения, указывающие, что на регионы с населением более 2 млн. человек должно приходиться от 45 до 110 депутатов. В Москве их сейчас всего – 35. Причем столичные депутаты периодически жалуются журналистам на невыносимые условия работы. «У нас очень маленькие помещения, помощники, секретари сидят друг у друга практически на головах», – пожаловалась нам депутат Инна Святенко. Подумав, скромно добавила, что рабочему процессу это никак не мешает.

Как только президент заявил о необходимости сокращения чиновников, московские власти начали увеличивать число депутатов, пересматривать бюджет, приобретать новые здания. К сожалению, для нашей страны и тем более для столицы это – нормальная практика. Между тем московские парламентарии «забывают» о том, что за каждым из них закреплена новенькая «Ауди», чем не могут похвастаться даже депутаты Государственной думы. Квартирные и дачные вопросы городских депутатов традиционно решаются в самые короткие строки. Поэтому говорить о тяжелых условиях жизни и труда этим людям не стоит. Но если учесть, что сейчас придет новый мэр, решение дать им новое здание вполне объяснимо. Иначе какие реформы?

Впрочем, сотрудники офисов, которые арендуют помещения в здании «Морского дома», о грядущем выселении пока всерьез не задумываются. «У нас очень большие площади, минимум 200 метров на офис, – сказала сотрудница одной из расположенных здесь фирм Екатерина Головина. – Вдобавок при каждом таком блоке – своя кухня, грузовые лифты, подземный паркинг. Конечно, мы – «лакомый кусочек» для народных избранников. Скорее всего, нас попросят отсюда съехать».

По самым скромным оценкам, весь бизнес-центр занимает площадь примерно 7 тыс. кв. метров. По словам экспертов, город заплатит за новое помещение минимум 8–9 тыс. долларов за квадратный метр, или в общей сложности 55–61 млн. долларов за все сооружение. Впрочем, не исключено, что владелец недвижимости – «Совфрахт-«Совмортранс» – воспользуется ситуацией и «заломит» цену до 10 тыс. долларов за квадратный метр. Тогда стоимость возрастет до 75 млн. долларов. Главное – чтобы народным депутатам в этом новом здании было легче и удобнее отстаивать интересы горожан. Но вот хотят ли сами москвичи делать такие дорогие подарки своим избранникам? Этот вопрос никого не интересует.