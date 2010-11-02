Омоложение московских кадров

Сергей Собянин оставил на своих местах первых лиц московского правительства. Вместе с тем ввел должность заммэра по транспорту, на которую назначил замминистра транспорта РФ Николая Лямова. А также сделал заммэрской должность главы аппарата мэрии, которую заняла Анастасия Ракова – бывший заместитель Собянина в аппарате правительства РФ. Персона 34-летней г-жи Раковой стала предметом особого внимания общественности. Она моложе первого (и старшего) заместителя мэра больше чем в два раза.

Анастасия Ракова работает рядом с Собяниным с 1998 года. Сначала – в думе Ханты-Мансийского автономного округа, далее – в правительстве Тюменской области, затем – в администрации президента и в аппарате правительства. Самая высокая из ее должностей – заместитель министра регионального развития. Много лет г-жа Ракова сопровождает Собянина на политических и светских мероприятиях, помогая ему налаживать связи. Отсутствие семьи позволяет ей полностью посвящать себя работе.

«Для политики такое естественно, – комментирует депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Г-жа Ракова давно занимается аппаратной работой, имеет большой опыт. Профессионализм зависит не от возраста, а от индивидуальных способностей человека. Очень много лестных отзывов о ней. Все говорят, что она на своем месте. У нее хорошие личные качества, она сдержанный человек, эффективный управленец, принимает правильные решения. Я никогда не слышал о ней ничего плохого. В политике хватает одиозных людей. Тех, о ком много противоречивой информации. А про г-жу Ракову противоречивой информации нет».

А. Палеев уверен, что молодость – достоинство для чиновника. «Будет приятно познакомиться, – улыбается депутат. – В последние годы в мэрии появилось много молодых сотрудников – до сорока лет. Есть депутаты Госдумы моложе тридцати, есть судья высшего арбитражного суда, которому чуть за тридцать. Есть губернатор Псковской области Андрей Турчак, назначенный на эту должность в тридцать три года. А. Ракова не рекордсмен».

«Эта девушка замечательно себя зарекомендовала как юрист и управленец, – говорит депутат ГД (фракция «Справедливая Россия») Эльмира Глубоковская. – Нет сомнений, что и на новом посту она достойно проявит себя».

Как считает депутат ГД Игорь Эдель, у каждого начальника должен быть человек, на которого можно опереться. «Надо, чтоб было кому записать, запомнить... Анастасия Ракова – это не какая-нибудь секретарша, которая может записать, а понять ничего не может, – отмечает он. – Я бы не стал заранее говорить о каком-то негативе. Г-жа Ракова набила руку, у нее получается работать. Политика Москвы – это настоящее болото, приходить сюда без поддержки нельзя. Большинство людей, с кем работал Собянин, не особенно хотят менять федеральные кресла на московские. А г-жа Ракова согласилась. С ее помощью Собянин будет подбирать новых сотрудников мэрии. Сейчас там остаются одиозные лица (например, Бирюков – это тот же Лужков, только аффелирован не с женой, а с сыном). Новый мэр – смелый человек, раз пришел к таким акулам, взяв с собой только одного соратника. Точнее, соратницу».

«Не надо преувеличивать влияние г-жи Раковой на Собянина. Она будет лишь помогать ему в поиске кандидатур для замены московских чиновников, а не навязывать их. Собянину навязать ничего невозможно, он человек серьезный, – говорит депутат Мосгордумы Олег Гончаров. – А рассуждения о том, что седым чиновникам мэрии будет сложно ходить на поклон к молодой даме, – это вообще глупости. Во-первых, Собянин не похож на руководителя, который основывает свою систему на поклонах. Во-вторых, у нас довольно молодой президент, да и премьер-министр нестарый. Им подчиняется множество людей старшего поколения – и ничего, никто не умер».

В Молодежной палате при Мосгордуме новость о назначении А. Раковой восприняли с радостью. «Средний возраст московского чиновника – 50–60 лет. Необходимо омолаживать руководство, – говорит член палаты Галина Ратникова. – Нехватка молодежи во власти – проблема всей России. Москва в этом смысле движется вперед. Например, в прошлом году депутатом Мосгордумы стал 24-летний политик Кирилл Щитов».