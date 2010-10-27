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Курильщиков выкурят?

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Курильщиков выкурят?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

В Мосгордуме обсуждается законопроект «О защите москвичей от табачного дыма», запрещающий курить в подъездах. Очевидно, это первый шаг к запрету курения в общественных местах столицы. Из названия документа следует, что его главная цель – защитить некурящих. Однако сторонники законопроекта утверждают: основная задача – позаботиться о здоровье курильщиков, вынудив их дымить реже.

Не секрет, что ситуация с курением в России – катастрофическая. Оно считается нормой. По количеству выкуриваемых сигарет Россия занимает первое место в мире. Дымит большинство – 60–70% населения. Особенно ужасает статистика по молодежи: в учебных заведениях вредной привычке подвержены 85% юношей и 70% девушек. Ежегодно из-за курения умирают 400–500 россиян. Средства, которые тратит государство на лечение заболеваний от курения, огромны. Эта сумма равна выручке табачных компаний в России, которые чувствуют себя здесь комфортнее, чем где-либо еще.

«Хотелось бы, чтобы сместились акценты. Чтобы город был для тех, кто не курит, а не наоборот. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем, но не чужим. Сейчас некурящие очень дискомфортно чувствуют себя в своих подъездах, а то и квартирах – запах просачивается с лестничной площадки под дверью. Получается, люди страдают от чужой вредной привычки, подвергаются табачной интоксикации, – говорит депутат Мосгордумы Инна Святенко. – Однако в первую очередь законопроект направлен на то, чтобы сократить количество выкуриваемых сигарет. Это должно сработать. После того как комиссия здравоохранения Мосгордумы запретила курение в здании, работники нашего аппарата стали курить в три раза меньше. Потому что лень».

Депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов, выражающий мнение курильщиков, негативно относится к такой форме заботы: «Я отчетливо чувствую, как происходит наступление на нас. Это очень неприятно. Мы ощущаем на себе настоящую дискриминацию. Я не могу отрицать гуманную суть этого законопроекта, но принципиально не участвую в его рассмотрении, поскольку не нахожу его разумным. Правильнее было бы повысить акцизы на сигареты. Если они станут дороже, мы действительно станем меньше курить. Я был бы благодарен федеральной власти за такое решение».

Действительно, повышение акцизов – единственная эффективная мера борьбы с курением. Этот вывод содержится во внутренних документах крупной табачной компании, которые были обнародованы несколько лет назад. Благодаря повышению акцизов в США число курящих американцев за 20 лет сократилось на треть. В России акцизы рекордно и позорно низкие – 5 рублей с пачки. Для сравнения: Румыния, где самые маленькие акцизы в Европе, получает с пачки в 10 раз больше, а Великобритания, где самые высокие акцизы в Европе, – в 60 раз больше.

«Табачное лобби – сильнейшее в России. Это огромный рынок, огромные деньги. Учитывая наш уровень коррупции, нетрудно понять, почему у нас такие акцизы, – комментирует депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Антон Беляков. – Сейчас Минздравсоцразвития поддержало нашу инициативу по увеличению акцизов и внесло соответствующий законопроект в парламент. Минэкономразвития на словах тоже согласно. На мой взгляд, министр А. Кудрин предлагает повышать акцизы слишком постепенно. Но если за пять лет мы придем к европейскому уровню, это уже хорошо. Кроме того, нужна пропаганда в школах. Необходимо убедить подростков, что курение – удел неудачников, что из-за курения они будут плохо выглядеть, ходить с мешками под глазами и вонью изо рта. Курение можно сравнить с коррупцией: то и другое – вопрос общественной морали, который нельзя решить за один присест. Надо последовательно воспитать новое поколение за 10 лет».

По мнению депутата, новый законопроект способен помочь только некурящим. «Можно поддержать эту инициативу как заботу о тех, кто не курит. Но не надо строить иллюзий и говорить, что это сократит число выкуриваемых сигарет», – уверен парламентарий.

Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров дал законопроекту еще более пессимистичную оценку. «В Москве напринимали столько правильных законов! Хорошо, если бы они выполнялись, – отмечает он. – Граждане как курили в подъездах, так и будут курить. И я могу с уверенностью предсказать, что произойдет, если обратиться с жалобой на это в милицию. В первый раз милиционер попросит, чтобы больше по такому вопросу к нему не обращались. Во второй раз скажет: «Да пошли вы!» и бросит трубку. Это закон, априори не имеющий положительного результата. Точно так же, как закон о шуме в ночное время, после принятия которого не изменилось ровным счетом ничего».

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