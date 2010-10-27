Почему молчит губернатор Подмосковья

«Аргументы неделi» одними из первых сообщили о том, что в подмосковном правительстве уютно устроился мошенник, который за несколько лет работы основательно растряс областную казну. Это экс-министр финансов и он же – бывший первый заместитель Бориса Громова Алексей Кузнецов. Пост министра он покинул в июле 2008 г. (занимал его с 2000 г.). Но только совсем недавно стало известно о тщательном расследовании нескольких уголовных дел, связанных с именем Кузнецова и его супруги – американской гражданки белорусского розлива Жанны Булах.

Выяснилось, Кузнецов покинул страну, как только началось следствие. Заявление Кузнецову на увольнение подписал губернатор Громов. Мошенника, который наворовал на миллиарды, он почему-то не остановил, как не остановили его и при пересечении границы в международном аэропорту. Почему?

Сегодня г-н Кузнецов и мадам Булах находятся очень далеко. По слухам, в США. Но и следователи не спят: уже задержаны и дают признательные показания коллеги сладкой парочки, некие Валерий Носов и Дмитрий Котляренко. Последнего пришлось забирать с золотых пляжей Кипра. По данным следствия, в 2007–2008 гг. этот квартет создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств Московской области. Объектом хищения стало имущество Московской инвестиционной трастовой компании (МОИТК). Ее основным видом деятельности были инвестиции в социально-значимые проекты Подмосковья.

– Деятельность этого ОАО контролировал Кузнецов, а председателем совета директоров был Носов, – сообщили «АН» в СК при МВД. – Весной 2007 года Кузнецов и его заместитель от имени МОИТК учредили другое ОАО «РОСВЕБ», куда передали часть активов компании, принадлежащей правительству Подмосковья.

Через полгода была проведена эмиссия акций «РОСВЕБа» за счет ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГ»), фактическим владельцем которой была Булах, а гендиректором – Котляренко. «РИГ» получила контрольный пакет акций «РОСВЕБа», хотя фактическая оплата за приобретенные акции не проводилась. В 2007–2008 годах капитал «РОСВЕБа» увеличивался за счет средств Московской области с помощью фирм, подконтрольных Кузнецову. Причем счета этих компаний были открыты в Московском залоговом банке. Этот банк тоже принадлежал Ж. Булах. Вот такая «кружевная» схема многомиллиардного мошенничества.

Интересный штрих. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) ГУВД по Московской области заинтересовались деятельностью Алексея Кузнецова еще в начале 2007 года. К ним поступил «сигнал» о том, что высокопоставленный чиновник помогает в бизнесе своей жене – гражданке США Жанне Булах. Но кто дал приказ не трогать Кузнецова? И почему он так легко покинул свой кабинет и пределы страны? Задержанные Носов и Котляренко в ходе расследования сообщили много любопытных фактов. И даже привели следователей к закопанным «кубышкам».

Но какие выгоды в результате сделки со следствием приобрели фигуранты дела? Отдали-то не все. Только одному Носову было предъявлено обвинение в нанесении ущерба бюджету Московской области на сумму более 27 млрд. рублей. А сколько сундуков с сокровищами из России успели вывезти Кузнецов и Булах? В 2009 г. она продала за 25 млн. долл. пятиэтажный дом на 67-й улице Нью-Йорка рядом с фешенебельной Пятой авеню, чтобы купить еще более роскошный особняк. На наши с вами деньги?