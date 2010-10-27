Партбилет первого класса

Московскому отделению партии «Единая Россия», похоже, следует ждать заметного пополнения своих рядов чиновниками мэрии. Пример уже подал Владимир Ресин. И если молодые пойдут в партию за карьерой, то те, кто ее уже сделал, – за надеждой сохранить заработанное.

Членом «Единой России» с недавних пор является Владимир Ресин. Так на одну внушительную единицу пополнилась мощная 122‑тысячная московская парторганизация «ЕдРа». Рекордов численности КПСС она еще не побила, но уверенно ее догоняет. И новобранцев принимает по отработанной десятилетиями схеме: испытательный срок, рекомендация партийца, собеседование, во время которого надо обосновать свое горячее желание стать ее членом.

Есть и небольшие отличия. Так, если кандидатам на вступление в КПСС надо было ждать не меньше года, то будущим единороссам достаточно побыть в сторонниках шесть месяцев. «Сторонники партии обязаны участвовать в мероприятиях, которыми изобилует вся рабочая неделя, особенно выходные: спортивные и развлекательные мероприятия с детьми, уборка территорий, помощь пожилым людям, ветеранам, – рассказывает Наталья Бурцева, руководитель пресс‑службы Московской организации партии «Единая Россия». – Ресин, как знаковая фигура, конечно, граблями работать не будет. По уставу предусмотрено, что такие люди имеют право подавать заявление на членство напрямую в президиум генсовета партии».

По уставу, как бывало при приеме в КПСС, Владимира Иосифовича тоже явно не гоняли, даты съездов не спрашивали, основоположников цитировать не заставляли. По словам руководителя исполкома столичной организации «Единой России» Виктора Селиверстова, ускоренный облегченный прием – «естественный процесс относительно VIP-персон», и формализм тут не нужен. Ресин партийцам хорошо знаком: с их точки зрения, он блестяще организовывал все последние избирательные кампании в городе.

«Ресин уже более двух лет является сторонником партии, – подчеркивает руководитель московской партийной школы «Единой России» Владимир Поздеев. – Он всегда с уважением к ней относился. И видимо, посчитал, что пришло время влиться в наше политическое движение. Это очень хорошо, потому что я бы назвал его менеджером-организатором номер один в столице».

Способностям Ресина в «ЕдРе» не дадут пропасть. Его планируют ввести в руководящие органы московской организации, доверят курировать в столице партийные проекты – например, такие как «Молодой семье – доступное жилье». В. Ресин, видимо, должен восполнить потерю другого VIP-члена – Ю. Лужкова, демонстративно вышедшего из «Единой России». Он ушел, хлопнув дверью. И напоследок назвал «ЕдРо» «партией-служанкой». Сильно обиделся человек, что товарищи не поддержали его во время ожесточенной травли в СМИ.

Желанием откреститься от эксцентрично фрондерствующего Лужкова и продемонстрировать лояльность объясняют многие ресинское скоропалительное вступление в «ЕдРо». «Мне очевидно, что он все-таки хотел быть мэром, поэтому так суетливо отрекся от своего благодетеля, начал неумелой рукой крушить любимые бронзовые игрушки Лужкова», – считает Антон Беляков, депутат ГД от фракции «Справедливая Россия».

Характерно, что сам Владимир Иосифович не может сформулировать ответ на вопрос «зачем». Так и заявил в эфире НТВ: «Я даже не могу вам сейчас сказать, зачем я вступил». Объяснение этой загадки у многих напрашивается самое очевидное. «При отсутствии какой-либо внятной разницы в программах партии стали некими кланами, и неудивительно, что Владимир Иосифович просто решил прижаться к самому главному, – говорит кандидат юридических наук Василий Кирилов. – Он давно не ребенок и прекрасно знает, что и зачем делает. При Лужкове он не опасался потерять кресло. Но, когда Юрия Михайловича катапультировали, его первый зам стал цепляться за «ЕдРо», чтобы прикрыться партийной принадлежностью от возможного уголовного преследования».

У старых опытных чиновников порой не грех поучиться. Тем, кому в связи со сменой столичного руководства вдруг стали жать дорогие часы, – прямая дорога в московское отделение «ЕдРа», где принимают заявления на вступление в ряды сторонников, а впоследствии и членов партии.