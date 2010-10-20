Буланов скучает в Лефортове… по коллегам

Бывший префект Южного округа Юрий Буланов ждет суда в Лефортове. Но не в следственном изоляторе, а в здешнем гостиничном комплексе – что, по сути, является наиболее щадящим способом содержания под стражей. И, если борьба с коррупцией в Москве развернется не на словах, а на деле, предусмотрительным префектам и главам управ следует заблаговременно забронировать себе номера в Лефортове. Так как вскоре мест там может и не хватить.

Экс-префекту Южного округа Юрию Буланову инкриминируют «присвоение или растрату в особо крупном размере», а конкретно 23 млн. рублей, выделенных городским бюджетом на капремонт жилья. Сумма, которая кажется почти незначительной для московского чиновника такого ранга, по мнению следствия, самая доказуемая – соответствующие документы за подписью Буланова были обнаружены во время обыска в его кабинете. Интересно, что ровно за день до обыска Юрий Лужков успел уволить подчиненного с формулировкой: невыполнение распоряжений правительства Москвы, касающихся благоустройства жителей округа.

Действительно, жители не успели полюбить руководившего на юге Москвы префекта. Количество жалоб в мэрию при нем резко возросло: люди возмущались массовым созданием фальшивых ТСЖ, некачественным проведением капремонта. «Ускоренный капремонт» был ноу-хау Буланова: на ветхие несущие стены навешивались железобетонные конструкции в качестве межэтажных перекрытий. Жильцов здешних коммуналок не расселяли, как положено, а переселяли на пару месяцев во временный фонд. А потом возвращали в дома с бедственным состоянием коммуникаций и перекрытий. Некоторые аварийные здания вообще были забыты и префектурой, и Мосжилинспекцией. Например, дом по адресу М. Тульская, 2/1, корп. 19, несмотря на протесты жителей, просто пропал из очереди на капремонт. На одной Малой Тульской «псевдоотремонтированных» домов более 20.

Между тем о себе экс-префект не забывал. На той же Малой Тульской следствие обнаружило у подконтрольной Буланову фирмы целый гостиничный комплекс. Суд арестовал квартиру бывшего префекта на Патриарших прудах площадью 380 кв. метров. Дом, в котором она находится, построен некоей фирмой (как считает следствие), связанной с Булановым, и располагается на земле, арендуемой на 49 лет компанией, где гендиректор – жена бывшего префекта Елена Дмитриева.

Она же по доверенности мужа купила квартиру в Париже площадью 150 кв. метров. На одного из сыновей оформлена квартира в Ницце. Имеются еще два гектара земли в элитном Подмосковье – поселке Жаворонки. Вторая дача находится в Завидове Тверской области. При этом декларированный доход Юрия Буланова за 2009 год – 17 млн. 916 тыс. рублей. «Интересно, откуда такие деньги? – спрашивает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Какие-то дивиденды от ценных бумаг? Другие-то чиновники в своих декларациях поскромнее. У зама мэра Бирюкова годовой доход – 3 миллиона рублей, у другого зама – Росляка – 3 миллиона 200 тысяч. Правда, у его супруги – 87 миллионов! Если посмотреть декларации префектов, возникает очень много вопросов. Скажем, у Алпатова из Западного округа 17 дачных участков зарегистрировано».

«Это Лужков создал систему поборов, которая процветала в Москве, – уверен адвокат Владимир Жеребенков. – Он многих прикрывал, и чиновники, откровенно говоря, зажрались. Творили что хотели, опираясь на авторитет Лужкова и его возможности, в том числе в правоохранительных и судебных органах. Думаю, что история с Булановым – это только первая ласточка. Придет Собянин, он наведет порядок».

Впрочем, у Буланова проблемы начались еще в конце мая. Обыск в кабинете, срочная госпитализация с гипертоническим кризом, вызов на допрос прямо из подмосковной клиники по настойчивому требованию следствия. Его отвезли туда в сопровождении оперативников. А потом поздней ночью сразу после допроса бывшего префекта посадили в следственный изолятор. Сейчас у него вместо жесткой койки в СИЗО удобная кровать в лефортовском «гостиничном номере». Но фактически это комфортабельная камера…

Обидно, должно быть, сидеть там в одиночестве, без соседей – соратников из мэрии. Юрий Буланов до сих пор говорит журналистам, что «сдали» его потому, что он не хотел поддерживать наркоторговлю в округе и игорный бизнес, крышуемые силовиками. Есть также мнение, что префект-сибиряк не вписался в «московскую команду», не вполне поняв правила игры.

«То, что центром коррупции является Москва, говорят не без оснований, – считает руководитель Московской партийной школы «Единой России» Владимир Поздеев. – В столице жесткий контроль за соблюдением законов был ослаблен. По сути, команда работала на доверии. Но у чиновников всегда появляется соблазн получить левые деньги. Система, которая позволяет злоупотреблять служебным положением, становится заразительной. Она охватывает всю структуру. В ней невозможно не участвовать, иногда даже не понимая этого, а просто исполняя свои обязанности. Но закон обратной силы не имеет: нарушил, значит нарушил». Сейчас эти схемы вскрываются в Южном округе. Но при желании – прежде всего желании нового мэра – их, скорее всего, обнаружат во всех частях Москвы.

«Есть основания полагать, что в отношении почти каждого префекта могут быть возбуждены аналогичные уголовные дела, – комментирует Галина Хованская, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – Вряд ли это произойдет быстро, но с течением времени это возможно. Коррупция в Москве превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Президент дал очень конкретную установку – бороться с этим. Собянин будет ее выполнять».