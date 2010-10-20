Общество креста и полумесяца

Нет в многоконфессиональной Москве единства мнений, нужны ли ей новые храмы, а если да, то какие и сколько. Свои расчеты у православных священнослужителей и у имамов. Власти столицы, от которых зависит окончательное решение, демонстрируют нейтралитет и предлагают жителям договориться между собой самостоятельно.

Молитва на асфальте

Но договориться пока не получается. Например, когда-то московских мусульман более или менее вмещала Соборная мечеть у проспекта Мира. Но те времена прошли, и в дни исламских праздников окрестные жители оказываются фактически запертыми в своих домах. Люди боятся идти в магазин по головам, по спинам мусульман. Движение транспорта по пятницам парализовано молящимися во имя Аллаха.

Маленькая мечеть была – причем по просьбе мусульманской общины – лишена статуса памятника архитектуры. И с тех пор многократно достраивалась. Но стремящихся сюда верующих вместить все равно не может. К справедливому соотношению религиозных сооружений и верующих взывают и мусульманские лидеры. Учитывая, что число последователей ислама в столице растет, с такими заявлениями они выступают все чаще.

А на информационном пространстве Москвы сошлись недавно две новости: намерение РПЦ построить в спальных районах 200 новых храмов и активные протесты жителей Текстильщиков против возведения новой мечети на пустыре у Волжского бульвара. Строительство православных храмов кажется делом уже почти решенным – но все же не окончательно. В первых числах октября бывший мэр должен был подписать с патриархом Кириллом соответствующий договор – но не успел. Теперь РПЦ остается ждать, как отнесется к массовому строительству храмов новое руководство города.

Храм у дома

Мосгордума, со своей стороны, за возведение 25 храмов во всех округах столицы (кроме Центрального, где религиозных сооружений и так достаточно). И это не предел. В РПЦ подсчитали: чтобы подтянуть Москву на средний российский уровень по количеству церквей на душу населения, столице необходимо не 200, а 600 новых церквей. И в придачу при каждой – молодежный центр, социальная служба и воскресная школа.

Пока, по нынешним прикидкам, каждый спальный район получит по две новые церкви или молельных дома на первых этажах жилых зданий.

Порядка 120 участков РПЦ уже присмотрела. Осталось согласовать их с правительством города, с архитекторами, внести изменения в Генплан, чтобы через год-другой начать строительство. У главного архитектора города В. Кузьмина уже имеются проекты типовых легковозводимых конструкций: больших пятиглавых храмов и маленьких церквей на 300–500 верующих. Точной сметы пока нет. Но, скажем, в Питере, где тоже собираются развернуть строительство подобных сооружений, их оценивают недорого – от 1,2 млн. рублей. Дешевле, чем однокомнатная квартира.

Строить РПЦ собирается на собственные средства, естественно, с привлечением пожертвований. Город сделает только то, что обязан: подведет внешние коммуникации.

«В православие сейчас приходит много обеспеченных молодых людей, которые захотят сообща построить хороший храм там, где живут, – уверен протоиерей Владимир Силовьев. – Многие из нынешних спальных районов – это бывшие подмосковные села, которые имели храмы, большей частью усадебные, не рассчитанные на то огромное количество людей, которое нынче живет вокруг них. Мои родственники со страхом идут в церковь на праздник, потому что там дышать нечем. Строители делают все что могут, что-то расширяют, делают какие-то приписные сооружения. Если верующим выделят участки, то появится возможность построить сначала временные сооружения, а потом потихонечку возводить большие храмы».

С практической точки зрения поддерживают «массовое храмостроительство» в столице и многие светские специалисты. Так, Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор» рассматривает религиозные сооружения как социальные объекты. Такие же как магазины, поликлиники, фитнес-центры, необходимые в шаговой доступности. Культовые сооружения на окраине помогут разгрузить центр Москвы. Но, как на любой другой элемент инфраструктуры, на них должны быть нормативы: определенное количество храмов на определенное количество жителей.

Мечеть вместо парка

По подсчетам имама Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова, уже 13% москвичей и гостей столицы по вероисповеданию мусульмане. Значит, рассуждает он, если у РПЦ в городе уже 900 храмов и намечены планы по строительству новых, то и мечетей, учитывая соотношение прихожан двух конфессий, должно быть в Москве не меньше 130.

Надо сказать, данные имама по количеству мусульман в Москве отличаются от данных РПЦ, те – от данных мэрии, и все рознятся с цифрами МВД и миграционной службы. Но то, что число мусульман в городе растет не по дням, а по часам, – видно невооруженным глазом. «Эта ситуация аналогична проблеме с пробками в Москве, – говорит Абдул Хаким Султыгов, координатор партии «Единая Россия». – Мы их обсуждали, но должным образом не реагировали. И в результате оказались на грани транспортного коллапса. Так же мы не замечаем и миграционные потоки. Но у этих людей есть религиозные обязанности, и Конституция гарантирует им право на отправление обрядов. Сейчас верующие вынуждены молиться за пределами мечети. Некоторые воспринимают это как демонстрацию и даже как провокацию! А на самом деле это только результат отсутствия места».

Но вряд ли в Москве найдутся площадки для 130 мечетей. В Юго-Восточном округе власти попытались выделить пустырь под строительство только одной – но жители Текстильщиков стали активно протестовать. Потому что ранее им было отказано в возведении на этом месте православного храма и организации парка. Высказывания сторонников мечети вроде: «мы же не мешаем вам праздновать Пасху», промусульманские граффити на стенах, срывание листовок с призывом запретить строительство – все это ситуацию тоже не разряжает.

Мосгордума и правительство города демонстрируют нейтралитет. «Можно и типовые мечети делать из быстровозводимых конструкций, – объясняет депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов. – Консультации по этому вопросу ведутся. Но если все это будет сопровождаться дрязгами, то мы разрешения не дадим. Если граждане поддержали строительство церкви или мечети в определенном месте – пусть она будет. Нет – значит, нет. Никакое строительство храмов или мечетей не оправдает те общественные издержки, которые получатся в результате конфликтов между конфессиями. Поэтому по каждому объекту будет проходить публичное слушание с участием граждан. Пусть приходит православный священник, пусть приходит мулла, разговаривает с народом. Надо учиться работать с людьми всем, не только власти».

РПЦ, чувствуя за собой численное превосходство, также ратует за то, чтобы вынести вопрос на суд жителей. И строить мечети там, где мусульман большинство, прекрасно зная, что таких районов в Москве нет (во всяком случае, пока). Так что мечети шаговой доступности в ближайшем будущем вряд ли грозят жителям города – в большинстве если и не воцерковленным, то этническим православным.