Борис Моисеев не попал к подруге

-Недавно я поехал на машине в кино. Лучше бы уж в метро сел. Приезжаю. Перед кинотеатром все места для парковки, конечно, забиты. Там стоянка машин на пять. И это перед громадным кинотеатром в центре Москвы! Разумеется, все ставят машины на дороге поблизости, где висит запрещающий знак. Ну скажите мне, что он там делает, этот запрещающий знак? Неужели неясно, что людям негде машины ставить? Если не додумались у самого кинотеатра сделать человеческую парковку, то хоть рядом запрещающие знаки не вешайте! Естественно, я машину припарковал с нарушением.

Выхожу после сеанса, а моей маленькой желтенькой букашечки нет! Я чуть в обморок не упал. Думал, все, угнали. Потом уже понял, что ее эвакуировали. Сколько я потратил времени, чтобы выяснить, на какой штраф-стоянке моя машина, - кошмар! У нас же в стране как: все телефоны в государственных организациях отключены или вечно заняты. Наконец приехал я в офис ГИБДД. Там километровая очередь из таких же несчастных, лишенных своего транспортного средства. Я стоял почти три часа. Только представьте: в наше-то время все эти анкеты и квитанции сотрудник заполняет вручную! Просто каменный век какой-то. Потому и очереди. Они будто специально все делают для того, чтобы доставить людям неудобства. Однако и это еще не самое ужасное. Главная «прелесть» в том, что контора, где нужно оформлять все их дурацкие квитанции, находится в центре города, а машину отгоняют на окраину, в спальный район. И отдают ее только после того, как подпишешь необходимые бумажки и оплатишь штраф! Хочешь вернуть свой автомобиль - изволь наматывать концы по городу.

Все настроение от вечера было испорчено. И, кроме того, я опоздал на день рождения к своей любимой подруге. И зачем власти натворили все это со своими дурацкими эвакуаторами? Сначала надо парковки нормальные построить, а потом уже машины эвакуировать.