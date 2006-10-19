Чем «повременка» отличается от «абонентки»

Нынешняя рассылка - упреждающая.Абонентам предлагается просмотреть данные о продолжительности разговоров с января по июнь нынешнего года и подумать, какой план выбрать. Пока не утверждена конкретная плата по тарифам, неизвестно, когда новая система начнет действовать. Когда Федеральная служба по тарифам решит эти вопросы, абонентам еще раз отправят «письма счастья».

Москвичам предлагается три тарифа. Во-первых, можно оставить прежнюю систему оплаты. Абонентская плата предполагает, что вы вносите средства один раз за весь месяц. Больше никаких денег тратить не нужно. Во-вторых, можно платить за минуты разговора («повременка»). Этот тариф подойдет тем, кто в основном говорит по мобильному или редко звонит с городского по другим причинам. Третья система оплаты - комбинированная. За абонентский взнос делаете определенное количество звонков. Минуты сверх нормы - за дополнительные деньги. Напомним, что платить нужно только за местные исходящие соединения.

Чтобы выбрать тариф, на телефонный узел ходить не нужно. Достаточно оплатить счет, который придет по почте, расписавшись в одном из трех полей напротив выбранного тарифного плана. Первый раз тариф выбирается бесплатно. За каждую следующую перемену придется платить. Для льготников все по-прежнему: сначала вносите 100%-ную сумму, потом получаете часть средств обратно через органы соцзащиты. Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону круглосуточной горячей линии ОАО «МГТС»: 8-800-505-5555 (звонок бесплатный).