Городской телефон «временно недоступен»?

Формально все в рамках закона. ОАО «МГТС» выставляет счета абонентам. Почтальоны разносят их в тот же день. Потом горожанин должен оплатить квитанцию. Если деньги не приходят на счет МГТС, через 15 дней после выставления платежа телефон отключают. Такой порядок описан в «Правилах оказания услуг местной, внутризоновой связи», утвержденных постановлением федерального правительства. На практике же происходит иначе. Квитанции теряются на почте. Выпадают из почтовых ящиков. Путаются адреса. Случают­ся компью­терные ошибки. Если у абонента проблемы со счетом (например, один из платежей не дошел), квитанция может быть выставлена неправильно. По данным ОАО «МГТС», количество потенциальных кандидатов на отключение после введения новой системы оплаты увеличилось примерно на 3%. Телефонная сеть отрубает неплательщиков, а моск­вичи и не знают, что им нужно за что-то платить.

«Думаю, проблема возникла в том числе из-за того, что москвичи привыкли оплачивать городской телефон по кредитной системе, - комментирует Денис Лобанов, замгендиректора по коммерческой деятельности ОАО «МГТС». - Но всем кажется обычным делом, если закончились деньги на мобильном и его отключили. Причем сотовый оператор не будет ждать 15 дней, а приостановит оказание услуги, как только на счете абонента не останется денег. Городская телефония в этом смысле значительно демократичнее!»

Действительно, люди не привыкли. А механизм доставки счетов на оплату разговоров городской-мобильный только начал работать и еще не отлажен. И на то, чтобы схема «устаканилась», потребуется не один месяц, ведь масштабы рассылки огромные - квитанции должны получить на руки 2,5 млн. абонентов! Непонятно одно: почему за неполадки в системе должны расплачиваться обычные москвичи?

Практический аргумент

Если вы не получили квитанцию по оплате исходящих на мобильные, хотя должны были, обязательно сообщите об этом на телефонный узел. Так удастся избежать неожиданного отключения. Чтобы совершенно обезопасить себя от «отключек», нужно платить вперед. Это выгодно телефонной сети, которую москвич фактически кредитует. Абоненту же такая система оплаты удобна не всегда. Средства, заплаченные заранее, могут списывать странным образом - естественно, в убыток горожанину (вспомним, как платить вперед предлагали энергетические компании, и сколько проблем возникало с деньгами, «исчезающими» со счетов). Чтобы избежать таких проблем, нужно контролировать состояние своего счета. Это делать удобно через сайт ОАО «МГТС». Чтобы завести себе на нем «личный кабинет», нужно один раз написать заявление на телефонном узле.