Битва за урожай
Молдаване в Подмосковье
№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Николай ЖЕГУНОВ ]
Агрохозяйство «Всходы» сейчас - одно из предприятий, где бок о бок трудятся и живут представители бывших республик Cоюза. А в ближайшем будущем этот район может стать первым местом компактного проживания сотен добровольных переселенцев из Молдовы.
«Почему нет? - говорит Андрей Цэрнэ, президент международной общественной организации «Патриа Молдова», председатель совета директоров агрохозяйства «Всходы», - у нас похожие культуры, между нашими народами не должно быть распрей. В нашем районе надо спешно поднимать сельское хозяйство, а рабочих рук для сбора урожая не хватает. Нашли выход: пригласить молдавских крестьян. А так как здесь все легально, то выигрывает и хозяйство, и местный бюджет. И приехавшие трудиться из Молдовы не чувствуют здесь себя непрошеными гостями».
Сейчас на территории России проживают уже более 700 тыс. молдаван. Все они в основном законопослушные граждане, хотят жить и трудиться на российской земле. «Патриа Молдова» предоставляет мигрантам юридические услуги, берет на себя улаживание «формальностей» с российскими работодателями.
При финансовой поддержке компании «Градострой» на агропредприятии ООО «Всходы» уже трудятся 35 молдаван и 160 сотрудников бывшего колхоза «40 лет Октября». В советские времена он считался одним из лучших, а в последнее время находился на грани банкротства: дороги и строения пришли в упадок, в стаде начался падеж. Сейчас все поголовье коров и свиней прошло вакцинацию, коровники и дороги восстановлены. В этом году собрали более 3 тыс. тонн пшеницы, 3 тыс. тонн картофеля и 1 тыс. тонн ячменя. Такого урожая в районе не было уже давно, вот и решено было устроить праздник.
В ближайшие 2 года планируется создать крупный животноводческий комплекс европейского уровня, в который войдут крупное стадо племенного рогатого скота, 24 тыс. голов свиней, откормочный комплекс, мясокомбинат. Это даст работу еще 1 тыс. человек. Так как первый опыт с привлечением в хозяйство мигрантов из бывшей советской республики явно удался, то наверняка и на новые рабочие места пригласят молдаван.
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