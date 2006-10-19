Битва за урожай

Агрохозяйство «Всхо­ды» сейчас - одно из предприятий, где бок о бок трудятся и живут представители бывших республик Cоюза. А в ближайшем будущем этот район может стать первым местом компактного проживания сотен добровольных переселенцев из Молдовы.

«Почему нет? - говорит Ан­дрей Цэрнэ, президент международной общественной организации «Патриа Молдова», председатель совета директоров агрохозяйства «Всходы», - у нас похожие культуры, между нашими народами не должно быть распрей. В нашем районе надо спешно поднимать сельское хозяйство, а рабочих рук для сбора урожая не хватает. Нашли выход: пригласить молдавских крестьян. А так как здесь все легально, то выигрывает и хозяй­ство, и местный бюджет. И приехавшие трудиться из Молдовы не чувствуют здесь себя непрошеными гостями».

Сейчас на территории России проживают уже более 700 тыс. молдаван. Все они в основном законопослушные граждане, хо­тят жить и трудиться на российской земле. «Патриа Мол­дова» предоставляет мигрантам юридические услуги, берет на себя улаживание «формальностей» с российскими работодателями.

При финансовой поддержке компании «Градострой» на агропредприятии ООО «Всходы» уже трудятся 35 молдаван и 160 сотрудников бывшего колхоза «40 лет Октября». В советские времена он считался одним из лучших, а в последнее время находился на грани банкрот­ства: дороги и строения пришли в упадок, в стаде начался падеж. Сейчас все поголовье коров и свиней прошло вакцинацию, коровники и дороги восстановлены. В этом году собрали более 3 тыс. тонн пшеницы, 3 тыс. тонн картофеля и 1 тыс. тонн ячменя. Такого урожая в районе не было уже давно, вот и решено было устроить праздник.

В ближайшие 2 года планируется создать крупный животноводческий комплекс европейского уровня, в который войдут крупное стадо племенного рогатого скота, 24 тыс. голов свиней, откормочный комплекс, мясокомбинат. Это даст работу еще 1 тыс. человек. Так как первый опыт с привлечением в хозяйство мигрантов из бывшей советской республики явно удался, то наверняка и на новые рабочие места пригласят молдаван.