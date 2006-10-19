Рынки: вслед за криминальным –легальный передел?

Сегодня процесс торговли на столичных рынках отлажен, как часы: каждая фура знает свое место в Москве. И свою «крышу». «Перекупщики безбожно завышают цены на товары, - объясняет Михаил Сидоров, доктор экономических наук. - Накрутка может достигать 80% от начальной стоимости». Оборот рыночной торговли в год в городе составляет около 1,5 триллионов рублей. Половина этой суммы - «черный» нал. Недавно в результате проверки на одном москов­ском рынке в тайниках у продавцов была обнаружена никак не оформленная выручка, превышающая 1 млн. долларов. Прибыль укрывают на всех 18 розничных рынках города. Сломать сложившийся порочный механизм работы рынков практически невозможно.

На этот раз мэрия старается взять городские рынки приступом «сверху» - через закон. Столичная исполнительная власть хочет выйти на уровень страны с проектом Федерального закона «О государственном регулировании розничной торговли». Такие попытки предпринимались последние несколько лет. Но Министерство экономического развития и торговли этих инициатив не одобряло, ссылаясь на то, что и старого указа президента «О свободе торговли» (1992 год) достаточно. По мнению столичных властей, новый закон положит конец процветанию перекупщиков. Президент объявил курс на борьбу с ними - и принятие такого документа стало возможным. По неофициальным данным, новый проект правительства города, окончательный текстовый вариант которого напишут через два месяца, воспримут на федеральном уровне благосклонно. Через год-полтора он, вероятнее всего, будет принят.

Предложения столичных властей направлены на то, чтобы, с одной стороны, дать возможность обычному кресть­янину торговать на московских рынках, с другой стороны, снизить цены, убрав накрутки перекупщиков. Как пояснил «АН» Юрий Росляк, первый зам. мэра Москвы, глава Комплекса экономической политики и развития города, будут созданы рынки разных профилей: вещевые, сельскохозяйственные, автомобильные и т.п. Если у производителя есть сертификат качества, он гарантированно получает место на торговых площадях. Предполагается, что в сезон от 10 до 20% площадей будет предоставляться крестьянским хозяйствам.

Но главные новшества - в области координации работы рынков. Планируется организовать управляющие компании - допустим, УК «Картофель» или УК «Молоко-мясо». Эти фирмы станут заключать договора с производителями и распределять торговые места. Таким образом, перекупщикам не останется в новой структуре места. Безопасность этого «передела» должны обеспечить органы внутренних дел. Ничего не напоминает такая процедура? За модным понятием «управляющая компания» почему-то слышится до боли знакомое слово «крыша»... И у новых «управленцев», конечно, будут свои накрутки. Так какая разница москвичам, кому платить? Увы, цены на рынках, скорее всего, останутся неоправданно высокими.