Город не моей мечты

Москва все меньше нравится жителям других регионов. По данным опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, за последние пять лет увеличилось число россиян, считающих, что учиться, открывать свое дело и зарабатывать деньги лучше на «малой Родине».

Новому руководству Москвы стоит задуматься о смене вектора социально-экономического развития и больше заботиться об интересах жителей, нежели инвесторов.

«Лучший город Земли» потерял очки по всем существенным позициям. На 17% снизилось число назвавших Москву наиболее подходящим местом для получения образования. С тем, что в пределах Московской кольцевой больше шансов найти работу и получать приличные деньги, согласилось 48% опрошенных против 59% в 2005 году. Тогда же 41% потенциальных предпринимателей выбрали столицу как наиболее подходящее место для ведения бизнеса. Сегодня такого мнения придерживается только 17%. Наконец, больше половины россиян пять лет назад были уверены, что пробиться во власть и стать влиятельным человеком можно только в Москве. Сейчас их число не дотягивает и до 40%.

«Стягивание всех финансовых потоков в один город, которое мы наблюдали в течение последних 10 лет, привело к дисбалансу между стоимостью жизни и ее качеством, – комментирует Кирилл Подъячев, научный сотрудник Интитута социологии РАН. – Цены на все товары – от продуктов питания до квартир – стали заоблачными. Невероятно выросли коррупционные барьеры. Одновременно с этим усилились пробки на дорогах, еще хуже стала экологическая ситуация".

Как рассказал «АН» известный психотерапевт Марк Сандомирский, свою роль в формировании отрицательного имиджа столицы сыграл и стремительный рост стандартов потребления, связанный с возможностью получать высокие доходы. Человеку крайне важно осознавать, что на фоне других он выглядит не хуже. В Москве на поддержание стереотипа «чтобы все как у людей» приходится тратить в несколько раз больше денег и сил, чем в провинции. Поэтому многие ставят психологический комфорт выше больших зарплат и чувства «избранности», которое дарит статус столичного жителя.

«Впрочем, возможность ощущать причастность ко всем главным событиям в жизни страны постепенно становится доступной всем гражданам России, – добавляет Сандомирский. – Популярность столичной жизни падает еще и потому, что в стране сейчас активно формируется единое информационно-культурное пространство. Благодаря Интернету у жителей больших и маленьких городов появляется возможность получить образование дистанционно, одновременно с москвичами узнавать о значимых культурных событиях, даже зарабатывать деньги, не выходя из дома. Поэтому традиционный смысл понятия «провинциальность» постепенно размывается».

По мнению экспертов, крайне важно, какие выводы сделает руководство столицы из полученных данных. Как рассказал «АН» руководитель Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Алексей Шевяков, новому руководству стоит задуматься о смене вектора социально-экономического развития и больше заботиться об интересах жителей, нежели инвесторов. А вот принимать эти данные за сигнал об уменьшении числа приезжающих в столицу не стоит.

«В Москве никогда не исчезнет потребность в рабочей силе – прежде всего в низкоквалифицированной, – говорит Лев Гудков, один из ведущих научных сотрудников «Левада-центра». – К тому же сегодня, в условиях сверхцентрализации, у регионов нет ни властных, ни финансовых ресурсов для самостоятельного развития. Поэтому главный российский мегаполис по-прежнему останется средоточием денег и возможностей».