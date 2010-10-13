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В Москве звонят колокола

В столичной медицине бюджетных денег никто не считал

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

В Москве звонят колокола

Смена власти на Тверской, 13, обещает стать интригующим и захватывающим событием. Не зря в день отставки бывшего мэра лица чиновников были чернее тучи. Надо полагать, каждый думал о собственной судьбе, которая теперь наверняка круто повернется не в лучшую сторону. Ведь в мегаполисе, какую отрасль ни возьми, почти везде одни и те же коррупционные порядки и семейный бизнес. Одной из самых непрозрачных сфер остается обеспечение столичной медицины лекарствами и медтехникой. Недавние проверки контролеров выявили завышения закупочных цен на десятки миллионов рублей. Надо думать, что теперь-то с виновников спросят невзирая на старые связи в мэрии.

За три цены не постояли

Злоупотребления в сфере закупки лекарств и медтехники для нужд российского здравоохранения вышли на самый высокий уровень. Выше некуда. В августе глава государства дал команду всем подчиненным ведомствам и силовым структурам навести в отрасли порядок и дать по рукам алчным до казенных денег чиновникам. Глава Контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко доложил Дмитрию Медведеву, что в ходе расследования выяснилось: бюджетные средства на покупку медтехники, в частности томографов, расходовались крайне неэффективно. Цены производителей завышались в 2–3 раза. Оказалось, что самый дешевый импортный аппарат у производителей стоит до 20 млн. рублей, а в регионах за такой томограф выкладывали по 30–50 млн. рублей.

Кремлевские ревизоры проверили, во что обошлась государству закупка медтехники в 2008–2010 гг. только по двум программам: помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пострадавшим от дорожно-траспортных происшествий. Регионы в рамках этих программ получили 26,5 млрд. рублей. Без малого миллиард долларов! Куда же ушли такие сумасшедшие деньги? На приобретение 170 томографов, например, было потрачено 7,5 млрд. рублей. Но, как подчеркнул Чуйченко, во многих случаях закупка производилась по ценам, в 2–3 раза превышающим отпускные цены производителей. Контролеры обнаружили, что при расчете субсидий регионам на покупку медтехники использовались цены внутреннего рынка. То есть с учетом интересов многочисленных посредников. Никто даже не удосужился заглянуть в электронные прайс-листы фирм, производящих технику. А ведь при покупке партии тех же томографов иностранцы дают приличные скидки. У них там, на Западе, – это норма. У нас свои порядки. Поэтому деньги налогоплательщиков – тех же самых больных, никто из чиновников считать не стал. Наивно полагать, что чиновники у нас такие глупые. Скорее наоборот – ушлые. Заказы, как правило, получали «свои» фирмы-посредники, проверенные годами совместного бизнеса, когда за солидный откат именно они становились победителями конкурсов на поставку медтехники. Об этом знали все. Теперь и глава государства детально ознакомился с правилами торгов за казенные деньги. На встрече с главой Контрольного управления Дмитрий Медведев возмутился: «Этого терпеть больше нельзя. Это то, что вызывает дикую ненависть у людей и создает отрицательный авторитет нашей страны».

Сами едем, сами правим

В черный список кремлевских контролеров Москва не попала. Не потому, что в столице все так замечательно в плане закупок медтехники. Скорее наоборот. Просто в мегаполисе с февраля по июнь 2010 года комплексную ревизию проводила Контрольно-счетная палата Москвы. Несмотря на столичный статус, аудиторы не смогли не обнаружить «нарушения и недостатки» в деле госзакупок медоборудования. В отчете столичному градоначальнику глава Счетной палаты Виктор Двуреченских сообщил о неэффективном использовании закупленной медтехники на сумму 196 млн. рублей.

Затем он довел до сведения Юрия Лужкова, что функции специализированной организации по подготовке и проведению торгов по госзаказу Москвы на поставку расходных материалов и медтехники, а также часть функций, переданных госзаказчиком, в том числе контроль за выполнением поставщиками своих обязательств, выполняла одна и та же организация – Государственное унитарное предприятие Москвы «Гормедтехника» (ГУП «Гормедтехника»).

Глава Счетной палаты сообщил, что «в значительном количестве случаев конкуренция организаций поставщиков при проведении торгов отсутствовала. В результате более половины государственных контрактов на поставку расходных материалов медицинского назначения и медоборудования для централизованного обеспечения ЛПУ Москвы… на 2008–2009 гг. были заключены с единственным поставщиком». При этом вниманию проверяющих подверглись только две городские программы: «АнтиВИЧ/СПИД» и развития детского здравоохранения. Но даже в этом случае аудиторы выявили (цитируем строго по документу): «размеры работ и услуг, выполняемых ГУП «Гормедтехника» при обеспечении централизованных поставок, обоснованными расчетами не подтверждены; отсутствовали тарифы на выполнение работ и услуг при обеспечении централизованных поставок медоборудования в ЛПУ Москвы по типам оборудования».

По результатам ревизии аудиторы направили представление в адрес Департамента здравоохранения Москвы. Какова реакция мэра и департамента редакции – неизвестно.

Зато известно содержание отчета Счетной палаты. Документ интересен в свете жесткой постановки вопроса Президентом России. Оказалось, что в 2007 г. ГУП выполнял функции госзаказчика незаконно, минуя конкурсную процедуру, а с 2008 г. на основании трехлетнего контракта, тем самым нарушая Бюджетный кодекс РФ. За свои услуги ГУП за три года получил более 532 млн. рублей. Любопытно, что такие деньги выплачивались «Гормедтехнике» за счет лимитов, выделенных столичному Департаменту здравоохранения для закупок медтехники и расходных материалов. То есть за счет больных москвичей. Аудиторы в своем отчете подчеркнули: размеры оплаты услуг, оказываемых ­ГУПом, обоснованными расчетами не подтверждены. В любом другом случае руководство «Гормедтехники» попало бы под статью УК. Но только не в Москве. Здесь свои порядки и предпочтения.

Как спрессовали прессу

А теперь обратимся к публикации в газете «Новые известия» в номере от 10 сентября. В редакционной заметке газета, надо полагать, вынуждена была извиняться за две разгромные публикации, в которых излагались по сути коррупционные схемы проведения торгов расходниками и медоборудованием. Автор публикаций «Торги по-семейному» и «Торги по-семейному – 2» назвала виновниками существующих порядков руководителей департамента и ГУПа. А в редакционной заметке постфактум вдруг сообщалось, что автор перестаралась, а «Гормедтехника» всего лишь выполняет скромную миссию по организации торгов медпрепаратами. При этом коллеги признавались, что по результатам проверок правоохранительных ведомств нарушений в деятельности предприятия не обнаружено, а «уголовные дела по результатам проверок не возбуждались».

Можно только предположить, как прессовали газету, если дело не дошло до суда, а закончилось вынужденным извинением. Впрочем, все прекрасно осведомлены, что в столичных судах городские чиновники почти всегда остаются правыми в споре со СМИ. Такие порядки завел экс-мэр, который, как известно, по каждому поводу судился с прессой и неизменно выходил победителем. Таким образом, власть в Москве демонстрировала свои силу и непобедимость. Все остальные начальники вели себя точно так же, никакого спуска прессе, чтобы даже нос не совали в правила ведения столичного хозяйства.

Надо надеяться, что теперь-то ситуация будет меняться. А люди в погонах не будут брать под козырек на любую команду из мэрских кабинетов. Ведь аудиторы не побоялись докопаться до фактов многочисленных нарушений в практике проведения госзакупок медтехники и препаратов для столичной медицины.

Чужие здесь не ходят

Все, возможно, и продолжалось бы, как прежде, и никто бы не стал копать глубоко, если бы на проблему воровства бюджетных денег не обратил внимание глава государства. В свете последних московских событий многим из тех, кто давил на прессу, должно быть как минимум стыдно. Ведь журналистское расследование возможных злоупотреблений строилось не на одних лишь эмоциях автора. В депутатских запросах перечислены факты нездоровой ситуации в столичном здравоохранении. Именно эти документы стали основой публикаций, вызвавших бурное недовольство их главных фигурантов. Ведь никто не стал оспаривать очевидное – что вокруг «Гормедтехники» сложился фактически семейный бизнес. Именно об этом писали «Новые известия». Ведь в списке традиционных победителей открытых конкурсов Департамента здравоохранения, проводимых ГУПом, присутствуют фирмы, фактическими владельцами которых являются дочери и зятья директора «Гормедтехники» Юрия Лужина. В числе гуповских фирм-фаворитов все эти годы неизменно фигурирует ООО «Инкомед», где трудится супруга начальника отдела исполнения госзаказов «Гормедтехники» Владимира Верзунова. Можно предположить, что по чистой случайности «Инкомед», среди учредителей которого в свое время была и дочь директора унитарного предприятия, с 2006 г. выиграл конкурсы на заключение 72 госконтрактов на общую сумму более 700 млн. рублей. Наблюдательный автор газетной публикации обнаружила, что офис и служебные помещения частной фирмы расположены в здании самой «Гормедтехники».

В числе других фирм-поставщиков медоборудования, перечисленных в публикации «НИ», неизменно присутствуют близкие родственники руководителей ГУПа и значительные суммы заключенных контрактов. Так, ООО «Медфармсервис» получила госзаказы на 650 млн. рублей, а тандем компаний ГТС и М‑ПОРТ – на 350 млн. рублей. Почти во всех случаях с победителями тендеров присутствует то, что называется конфликт интересов. Если допустить, что родные люди вполне могут обладать исключительными талантами, налицо установленный аудиторами Счетной палаты факт отсутствия конкуренции на проведенных ГУПом конкурсах. А это нарушение с вытекающими последствиями. Ведь единственные участники конкурсов, не обременяли бюджет частных компаний расходами по увеличению стартовой цены за предложенные ГУПом лоты. При этом участники рынка утверждают, что реальная стоимость многих контрактов без учета коррупционной составляющей оказывается на 40–50% ниже их ввозной стоимости. Это тот самый случай, о котором Дмитрия Медведева информировал глава Контрольного управления администрации президента.

Будем надеяться, что новая власть в столице будет следовать указаниям главы государства, чтобы, как он сказал, «система бесконтрольной закупки дорогостоящих приборов, медицинских и других технических средств была разрушена».

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