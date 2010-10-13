Неуправляемые компании

Недавно федеральное правительство выпустило постановление, согласно которому управляющие домами компании должны отчитываться перед жильцами о расходовании денег. Можно назвать этот документ исключительно политическим: управляющие компании и так были обязаны отчитываться, поскольку этого требует Жилищный кодекс. Однако делают они это крайне неохотно. Особенно в Москве, где ныне акционированные ДЕЗы (дирекции единого заказчика) еще по советской привычке чувствуют себя безраздельными, никому не подотчетными хозяевами жилого сектора.

«Непрозрачность управляющих компаний не устраивает ни жителей, ни власть, – говорит депутат Мосгордумы Степан Орлов, председатель Комиссии по городскому хозяйству. – Постановление правительства – очень правильное, но этого мало. Нужно детально прописать в законодательстве, какие требования житель может предъявлять к управляющей компании».

«Каждый месяц только ко мне по этой проблеме обращаются 30–40 жителей, – рассказывает другой член комиссии, депутат Мосгордумы Андрей Клычков. – На обращения в префектуры с просьбой предоставить информацию о деятельности управляющих организаций мы, как правило, получаем отказы со ссылкой на нарушения гражданско-правовых норм. Доходит до абсурда: якобы разглашение информации нарушает права собственников, хотя именно по их желанию мы информацию и запрашиваем».

Одно из наиболее распространенных нарушений, которое допускают управляющие компании, – заключение договоров с жителями на обслуживание дома без указания конкретных работ. В этих документах часто нет информации о составе и состоянии общего имущества многоквартирного дома, отсутствуют тарифы на предоставление коммунальных услуг. Таким образом, жители соглашаются приобрести «кота в мешке» и даже не знают, по какой цене.

В прошлом году жители пяти домов отсудили у ДЕЗ Северного Тушино 15 млн. рублей. ДЕЗ требовала деньги за услуги, которых не оказывала. В частности, взимала плату за обслуживание лифтов в домах, где их нет. Всего в ведении этой ДЕЗ находятся 250 домов. Можно представить, какие доходы получает организация за счет лишних начислений! Люди не замечают этого, поскольку не вникают в жилищные вопросы. По данным Московской жилищной ассоциации, только 5–7% москвичей знают о том, что являются членами ТСЖ.

«Постановление правительства ни на что не повлияет. Управляющие компании всегда смогут обмануть жителей, завысить стоимость услуг, – говорит председатель ассоциации Владимир Кузнецов. – Дворник получает не 15 тысяч рублей, как указано в смете, а 6 тысяч. Остальное компания присваивает себе черным налом. Потому-то россиянину трудно устроиться на работу дворником: управляющей компании придется платить ему официальную зарплату. А гастарбайтер рад тому, что дают.

Жители не могут сменить управляющую компанию. Конкуренции, которую обещали в связи с реформой ЖКХ, не существует. В этом секторе экономики – абсолютная монополия. Никто не пустит в район нового бизнесмена. Все поделено: та компания принадлежит брату главы управы, эта компания – другу префекта. Если жильцы берут инициативу в свои руки и переходят на самоуправление в рамках ТСЖ и ЖСК, чиновники вставляют им палки в колеса. Например, придираются к контейнерной площадке для сбора мусора. Мол, это не ваша земля, а городская, потому извольте документально оформить площадку должным образом. А оформить ее не получится – чиновники всегда найдут повод для отказа».

Отдельный вопрос – государственные дотации. В сентябре 2010 г. Контрольно-счетная палата Москвы представила депутатам МГД отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных государственным и частным управляющим организациям. Выборочно проверялись районы в пяти округах города. Проверка выявила огромное количество нарушений. К примеру, только в ДЕЗ Бибирево неправомерно и неэффективно использовались бюджетные субсидии в размере 31 млн. рублей. Таким образом, управляющие компании грешат не только в отношении жильцов, но и в отношении государства.