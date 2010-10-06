Сделай паузу!

История с постройкой на Боровицкой площади служебных корпусов музеев Московского Кремля получила неожиданное развитие. Как писали «АН» в материале «Азиатский обком на лужайке Никсона» в №38, в начале сентября в двух шагах от Кремлевской стены началось возведение огромного здания. По мнению защитников старины, это строительство равносильно смертному приговору исторической Москве. Однако несколько дней назад исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин дал команду на время остановить работы. С чем связана столь резкая перемена?

Как рассказала «АН» юрист движения «Архнадзор» Наталья Румянцева, остановка строительства стала первым распоряжением Владимира Ресина в роли исполняющего обязанности мэра. Есть мнение, что к этому решению его невольно подтолкнула директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина. На пресс-конференции, посвященной строительству депозитария, она обронила, что хотела бы видеть служебные корпуса «легкими и воздушными», но не в ее силах что-либо менять. Когда о высказывании г-жи Гагариной стало известно Ресину, из уст

и. о. мэра якобы прозвучало: «Не хочет депозитарий – не надо!» И работы были немедленно прекращены. Но это – лишь одна из версий.

«По моему мнению, инициатива пошла от федеральных властей, – выдвигает свою версию Румянцева. – Несмотря на то что все работы по созданию проекта координировало Правительство Москвы, львиная доля средств на депозитарий выделена государственным бюджетом в рамках программы «Культура России». Так что проект – не чисто московский, а общероссийский. Допускаю, что, увидев столь широкий общественный резонанс, в Кремле решили «сохранить лицо» и притормозить скандальную стройку. Отставка мэра здесь оказалась только на руку».

В том, что строительство все же будет, сомнений уже нет. Пару дней назад министр культуры Александр Авдеев объявил конкурс на разработку нового проекта депозитария. Возможно, что в конкурсе поучаствуют и варианты, которые были отвергнуты экспертной комиссией, но гораздо лучше вписываются в историческую среду. Скорее всего, в качестве «судейской коллегии» выступят федеральные чиновники, а проектные работы будут полностью профинансированы из госбюджета.

«Я склонна доверять министру культуры и думаю, что появления уродливого новостроя у стен Кремля он не допустит, – рассуждает Елена Драпеко, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – Правда, я не совсем понимаю, зачем нужно строить служебное здание в историческом центре. Ему вполне можно было бы найти место на окраине. Допускаю, что в процессе обсуждения может появиться и такой вариант».