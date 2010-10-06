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"Лужковские" надбавки сохранят до выборов?

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

"Лужковские" надбавки сохранят до выборов?

Не столько о судьбе своего бывшего мэра волнуются сейчас москвичи, сколько о связанных с его именем надбавках и льготах. Еще долго в народе их будут называть «лужковскими» – скорее всего, до самой их отмены.

В быту москвичей много «лужковского». Дети в школах получают натуральное молоко и бесплатные театральные билеты. Их учителя, а также врачи и еще длинный список бюджетников пока имеют весомые доплаты к зарплате. Многие горожане рады льготам по оплате ЖКХ, а пенсионеры – бесплатному проезду на городском транспорте.

То, что москвичи дали надбавкам и льготам имя мэра, похоже, сильно раздражает федеральных политиков. «Ну почему надбавки «лужковские»? – возмущается лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. – Если бы он их платил из бюджета компании «Интеко», тогда бы они были «лужковскими» или «батуринскими». Но поскольку эти выплаты шли из городского бюджета, по сути, они – народные или государственные. Мэрские, на худой конец. Но никак не имя собственное определяет характер и размер этих надбавок. Какое бы руководство ни пришло, оно не будет менее грамотным и политически дальновидным, чем Лужков. Во всяком случае, финансовое положение Московского региона останется в выигрыше по сравнению с положением всех остальных субъектов Российской Федерации. Хуже, чем остальная Россия, они жить точно не будут».

Многие регионы уже прошли через отмены льгот и надбавок. Учитель в Липецкой области получает 4 тыс. руб. в месяц за то, за что в Москве платят 30 тысяч. При том, что цены различаются в гораздо меньшей пропорции. Бюджетники в провинции смотрят на столицу с завистью, а теперь и с некоторым злорадством: может, поживете, наконец, как мы.

«Резкое ухудшение уровня жизни всегда чревато социальным взрывом, – предупреждает Олег Нилов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. – Столичные власти это понимали – и огромные доходы пускали в том числе и на социальные программы. Вот в Петербурге в пересчете на душу населения бюджетных средств примерно, как в Москве. Но социальная поддержка как оставалась в два раза меньше, так и остается. Сожалею, что благополучие детей, стариков, малоимущих зависит не от закона, а от воли конкретного человека».

«Льготы закреплены законом, заложены в бюджете Москвы, – считает в свою очередь Евгений Федоров, председатель комитета Государственной думы по экономической политике. – И от мэра вообще ничего не зависит! Это системное решение, принятое правящей партией «Единая Россия», которая руководит и Москвой в том числе».

Но руководитель московской партийной школы «Единой России» Владимир Поздеев считает: «Именно бывший мэр первым поднял вопрос о продовольственной безопасности в столице и даже удерживал цены на уровне. Так, когда в стране началась монетизация льгот, Москва по этому пути не пошла. Иначе многие были бы отброшены за грань прожиточного минимума».

Даже многолетние оппоненты Лужкова согласны с тем, что он сопротивлялся полной монетизации, ратовал за натуральные льготы. Лидер партии «Яблоко» вспоминает, как в феврале этого года Департамент жилищной политики добивался отмены льгот по ЖКХ, предлагая взамен установить некую денежную компенсацию отдельным категориям населения. «А через две недели было решено, что никакой монетизации не будет, – рассказывает Сергей Митрохин. – Он знал и помнил, что его в свое время выбирали в первую очередь социально незащищенные слои населения. А новый мэр через выборы не пройдет, он будет назначен. Соответственно, и отвечать станет не перед людьми, а только перед Кремлем. Там ему, например, дадут установку: бороться с пробками. Он все ресурсы на это и бросит. За счет чего? За счет кого? Ему скажут: ты отменяешь льготы, сволочь! И он ответит: кто вам обещал, что я их сохраню?»

В городе ходят слухи, которые озвучил недавно председатель правозащитного движения «За социальную справедливость» Игорь Смыков: якобы одной из причин отставки Лужкова стал его категорический отказ отменить по требованию Минрегиона ряд столичных социальных льгот. Прежде всего – льготы по ЖКХ и бесплатный проезд. Теперь, по пессимистическим прогнозам, уже после Нового года стоимость коммунальных услуг резко подскочит. А бесплатный проезд для пенсионеров будет отменен либо монетизирован. Да так, что хватит разве что на пару-тройку поездок в городском транспорте.

О надбавках к пенсии пожилые люди могут не беспокоиться – пока не пройдут все возможные выборы, их убирать не станут. Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, заверяет, что, согласно бюджету-2011 (хоть он и верстается с дефицитом), все социальные доплаты сохранятся. Никакого срочного пересмотра этого вопроса не предвидится. Но в дальнейшем никаких гарантий нет. И после выборов ничто (и никто) не помешает закрутить гайки и для стариков, и для бюджетников.

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